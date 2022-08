AVHØRT: Her forlater Jan Helge Andersen politihuset i Oslo etter å ha blitt avhørt i den nye Baneheia-etterforskningen i fjor høst.

Jan Helge Andersen i avhør om Baneheia-saken: Ber til Gud om tilgivelse

I et flere timer langt politiavhør åpnet Jan Helge Andersen opp om sitt forhold til religion – og forklarte at han ber til Gud om tilgivelse for Baneheia-saken.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I begynnelsen av mars i år gikk Jan Helge Andersen på nytt inn på politihuset i Oslo, for videre avhør i den nye etterforskningen av Baneheia-saken.

I løpet av vel ni timer i avhørsrommet var blant annet religion et tema som politiet hadde spørsmål om, ifølge VGs opplysninger.

I 2002 ble Jan Helge Andersen dømt til 19 års fengsel i Baneheia-saken. Under soningen av dommen fikk han god kontakt med en prest i fengselet, som han snakket med ukentlig om blant annet religion og sitt eget ve og vel. I tillegg deltok Andersen på gudstjenester, får VG opplyst.

I barne- og ungdomsårene var religion en del av livet til Andersen, forklarte han til politiet i avhørsrommet. Han var interessert i religionshistorie og hadde religion som favorittfag på skolen, får VG opplyst.

I perioden før ugjerningene i Baneheia var imidlertid ikke religionen like sentral i livet hans, forklarte Andersen, men noe som kom tilbake til ham i fengsel.

Politiet ville deretter vite om han snakker med Gud. Andersen hevdet da at ikke tenker over om Gud snakker til ham, men at han ber om kvelden og leser i bibelen hver dag, får VG opplyst.

Bønn er det viktigste for ham, samt å være en god person og følge bibelens ord, forklarte Andersen.

Tror han vil tilgi seg selv

Politiet lurte da på hva Andersen tenkte om dette ut fra handlingene han ble dømt for. Andersen svarte blant annet at det var historie, at han aldri vil kunne gjøre om på Baneheia-saken og at han må akseptere og leve med den, ifølge VGs opplysninger.

På spørsmål fra politiet bekreftet Andersen at han hele tiden ber om tilgivelse for ugjerningene i Baneheia og at han da får ro. Han la også til at om man ber om tilgivelse, så får man det - men stiller spørsmål ved om han noen gang vil kunne tilgi seg selv, får VG opplyst.

Andersen svarte deretter på sitt eget spørsmål, nemlig at han en dag kanskje kan det.

VG har vært i kontakt med Andersens forsvarer, advokat Svein Holden, og Oslo statsadvokatembeter. Ingen av dem ønsker å kommentere saken.