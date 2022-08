LØSLATT: Viggo Kristiansen ble løslatt 1. juni i fjor etter en avgjørelse i Høyesterett.

Viggo Kristiansen: Ingen penger kan gjøre opp for 21 år i fengsel

Baneheia-dømte Viggo Kristiansen uttaler seg i et intervju med Fædrelandsvennen om en mulig erstatningssak dersom han skulle bli frikjent.

Eirik Husøy

NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

43-åringen ble løslatt fra fengsel 1. juni i fjor, etter å ha fått gjenåpnet drapssaken etter nesten 21 års soning. Nå venter han på avgjørelsen om det blir frifinnelse eller ny rettssak.

Det er ventet at statsadvokaten i Oslo vil komme med sin innstilling i saken i løpet av sensommeren eller høsten.

Positiv til ny rettsrunde

Om Kristiansen skulle bli renvasket, kan han ha rett til en erstatning på et betydelig millionbeløp.

Tidligere har Kristiansen og familien uttalt at de ønsker en ny, full rettssak for å få muligheten til å belyse Kristiansens uskyld. Overfor Fædrelandsvennen ønsker ikke Kristiansen å svare på om han fremdeles ønsker det, men sier han ser positivt på en eventuell ny rettsrunde.

43-åringen er klar på at en erstatning dersom han skulle bli frikjent, kommer i andre rekke for ham personlig.

– Ingen penger i verden kan gjøre opp for 21 år i fengsel og den smerte denne saken har påført meg og min familie. Jeg er evig takknemlig for at familien har vært villig til å til å stille opp for meg slik de har gjort i alle år, sier Viggo Kristiansen i et intervju med Fædrelandsvennen.

Bakgrunn: Mener Viggo Kristiansen kan kreve millionbeløp fra staten

Dømt til forvaring

Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept etter en badetur i Baneheia i mai i 2000.

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap, men har hele tiden nektet for å ha utført handlingene. Politiet har nå siktet Kristiansens tidligere kamerat Jan Helge Andersen for drapet på Lena Sløgedal Paulsen, drapet som Kristiansen i 2002 ble dømt for.

Gjenopptakelseskommisjonen vedtok i 2021 å gjenåpne Baneheia-saken.