Kommunestyret i Alta har avgjort – forblir i Finnmark

Et enstemmig kommunestyre sa nei til grensejustering. Det betyr at Alta forblir en del av Finnmark når storfylket splittes.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Et knapt flertall av befolkningen i Alta har stemt for at de vil forbli i Finnmark. Det viser resultatet fra folkeavstemningen i Finnmarks mest folkerike kommune tirsdag kveld.

– Det er forventet at kommunestyret følger folkets råd, sa ordfører Monica Nielsen under sin orientering fra Tverrpolitisk utvalg.

Fredag avgjorde et enstemmig kommunestyre at Alta vil forbli i Finnmark.

Bare 123 stemmer skiller mellom 48,16 prosent som stemte for å melde overgang til Troms, og 50,06 prosent som sa nei. I underkant av 4 av 10 avla stemme.

– Det er et knapt flertall, likevel har vi flertall for et av alternativene og det er bra, sa Nielsen (Ap) til VG.

En av de store sakene som ligger bak, er sykehussaken: Kampen for bedre sykehus og fødetilbud er helt sentral for mange altaværinger, og flere har øynet håp om å få større gjennomslag i Troms enn hos Finnmarks fylkesting.

Det er mulig for en kommune å bytte fylke, men det trengs godkjenning av regjeringen eller Stortinget. Det kan du også lese mer om i denne saken.

Alta er med sine 20.000 innbyggere, klart størst i Finnmark. Hvis de skulle gå over til Troms, ville Finnmark med klar margin bli Norges mest folketomme fylke, med bare 55.000 innbyggere igjen.

DELT: Altaværingene har stemt for å forbli i Finnmark, men resultatet er svært jevnt.

To år gammelt fylke

Fredag 25. februar ble det bestemt at Troms og Finnmark fylke skal oppløses. Vedtaket ble fattet med 39 mot 18 stemmer.

Troms og Finnmark fylker ble slått sammen 1. januar 2020. Bare fem måneder senere søkte fylkestinget om skilsmisse for de to tidligere fylkene. Oppsplittingen skal skje innen januar 2024.

Ønsket er at de nye fylkesgrensene skal være de samme som før fylkessammenslåingen. En meningsmåling utført i midten av februar viste at over 60 prosent av de spurte i fylket ønsket å reversere sammenslåingen.