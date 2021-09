MYE LAND: Terje Møkjåland overtar som ordfører i Iveland kommune etter Gro-Anita Mykjåland som skal på Stortinget.

Én bokstav skiller ordføreren fra forgjengeren

Kun en bokstav skiller den nye og den gamle ordførerens etternavn. Gro-Anita Mykjåland (Sp) gir stafettpinnen videre til Terje Møkjåland (KrF).

Det neste fire årene er det Møkjåland som skal stå ved roret i Iveland kommune i Agder når Mykjåland drar inn til hovedstaden for å være stortingsrepresentant etter å ha holdt i ordførerklubba i 10 år.

– Navnet stammer fra den samme grenda. Gro-Anita har vært naboen min, forteller Møkjåland som nå skal styre kommunen med 1300 innbyggere.

Det var mandag at Møkjåland ble valgt som ny ordfører, en nyhet som Fædreandsvennen omtalte først.

Men det er ikke bare liten forskjell på navnene, det blir neppe store forskjeller på politikken – selv om de er forskjellige personer og forskjellig parti – skal vi tro Møkjåland.

– Det blir ikke mye endring i politikken, men lite grann forskjell blir det, sier han til VG.

Også Mykjåland bedyrer at de er enige om de store linjene.

– Det er en liten kommune og vi er i sum veldig enige om hovedlinjene i utviklingen, selv om det selvfølgelig er variasjoner.

Opp gjennom historien har det kanskje vært mest uenighet om navnets skrivemåte.

– Navnet kommer fra det samme stedet, men det som er litt morsomt med dette er at det har vel vært litt uenighet om det skulle skrives Mykjåland eller Møkjåland, humrer Mykjåland. Mye land er det okke som.

– Det er en flott åpen plass med mye jorder – mye land. Det er en liten grend på 10–12 boliger omkranset av mye jorder og skog, forteller Mykjåland som flyttet fra bygda for noen år siden.

Hun synes det blir rart å slutte som ordfører etter 10 år.

– Men jeg kjenner jeg er klar for noe nytt, og veldig glad for at jeg fikk tillit som stortingsrepresentant for Agder benk de neste fire årene.

Flere kommuner må få ny ordfører etter stortingsvalget, som følge av at de har en ordfører som har blitt innvalgt på Stortinget, skriver NTB. Blant disse kommunene er Bergen, Stad og Iveland.