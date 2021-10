KNIVDREPT: 22 år gamle Cansel Godek ble drept i sitt hjem.

Møter i retten for å ha drept Cansel (22): − Han ønsker å bli dømt

Småbarnsmoren Cansel Godek anmeldte ekskjæresten for trusler og ba om besøksforbud. Så ble hun drept. Nå ønsker den tiltalte å bli straffet.

Av Vilde Elgaaen

Mandag møter Cansel Godeks ekskjæreste i Agder tingrett, tiltalt for å drept henne.

– Han har hele tiden erkjent de faktiske forhold, fra første sekund har han gitt detaljerte forklaringer og forklart at handlingen ble begått i affekt, sier hans forsvarer Jostein Løken ved Elden advokatfirma.

Det var sent om kvelden den 30. oktober i fjor 22 år gamle Godek ble knivstukket minst 14 ganger i overkroppen i sitt hjem i Evje.

Den tiltalte ringte selv til politiet og fortalte at han hadde kranglet med Godek, og at hun nå var død.

I tiltalen heter det at hun døde av pustesvikt og forblødning som følge av skadene hun ble påført.

Løken forteller at hans klient i ettertid har kjent på en dyp skyldfølelse for det han har gjort.

– Han ønsker å bli dømt for dette og få en straff, sier advokaten.

Mannen i 20-årene som er tiltalt for drapet var Godeks tidligere kjæreste, og far til hennes unge datter. VG har forsøkt å komme i kontakt med bistandsadvokaten til datteren og Godeks foreldre uten å lykkes.

En måned før drapet anmeldte hun mannen for trusler og ba også om besøksforbud.

Politiet startet etterforskning som følge av anmeldelsen, men behandlingen av besøksforbudet lot vente på seg.

Fire uker senere ble hun knivdrept.

Etterforsket av Spesialenheten

Politidistriktet varslet selv Spesialenheten i november 2020, som valgte å iverksette etterforskning for å se om noen i politiet hadde brutt loven i sammenheng med håndteringen av begjæringen om besøksforbud.

Spesialenheten frikjente Agder politidistrikt, og skriver i sitt sammendrag av rapporten at «det ikke var tilstrekkelig grunnlag for en umiddelbar reaksjon».

De skriver videre at «med bakgrunn i den kunnskapen politiet hadde i dagene forut for drapet fant Spesialenheten det ikke bevist at ansatte i politiet burde ha foretatt tiltak som faktisk kunne ha hindret drapet.»

Det er Statsadvokatene i Agder som har tatt ut tiltalen mot siktede for drapet på Godek.

De har også tatt ut en tiltale mot den siktede mannen for å ha sagt «jeg skal drepe deg» eller lignende til Godek i august, noen måneder før hun ble drept.

– Han har så langt benektet tiltalepunktet om trusler, sier mannens forsvarer Jostein Løken.

Den tiltalte er fra Afghanistan, men har hatt midlertidig oppholdstillatelse i Norge. Han har bodd i Norge siden 2015. Den drepte kvinnen var norsk statsborger, og hadde vokst opp i Norge.

Gjorde endringer i rutiner

Politidistriktet selv sa i september i år at de hadde tatt grep som følge av drapet på Godek, og beklaget at endringene i rutinene ikke var gjort før.

– Vi har justert våre rutiner for å sikre en raskere vurdering av besøksforbud, sa visepolitimester Arne Sundvoll til avisen Fædrelandsvennen.

Endringene som ble innført betyr blant annet at en jurist skal ta stilling til slike begjæringer om besøksforbud innen 24 timer, og vurdere om det er behov for ytterligere etterforskning.

Den eventuelle etterforskningen skal gjennomføres innen syv dager, som er en endring fra «snarest», skriver NTB.

– Jeg kan beklage at vi ikke endret våre rutiner før denne saken, sa Sundvoll til avisen.