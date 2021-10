PÅGREPET: En lærer ved en skole i Bergen er varetektsfengslet i fire uker, siktet for overgrep mot flere mindreårige.

Lærer overgrepssiktet: Elevene ble informert i klasserommene

BERGEN (VG) Etter at skolen ble varslet om at en lærer var pågrepet og siktet for overgrep mot en elev, gikk skoleledelsen rundt i alle klasserommene for å informere elevene.

Av Frank Haugsbø

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det var mandag morgen vi informerte elevene i klasserommene. Vi fortalte om saken, og elevene fikk stille spørsmål. Reaksjonene var litt forskjellige, litt ut fra alder. Men jeg synes det gikk greit, forteller rektor ved skolen til VG.

Han sier at flere av elevene hadde spørsmål til lærerne.

– Noen ville vite hva varetektsfengsling er, og hva det betyr å være siktet. Noen lurte på hvor lenge han måtte sitte i fengsel, sier rektor.

Det var torsdag 30. september politiet mottok melding om at en elev var utsatt for et mulig seksuelt overgrep av en ansatt ved skolen. Ifølge politiet skal overgrepet ha skjedd på skolens område.

Mannen ble pågrepet og siktet i løpet av noen få timer, og lørdag ble han varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll. Han er siktet for flere forhold, blant annet voldtekt av barn under 14 år. Siktelsen omfatter flere fornærmede, har politiet bekreftet.

Gjennom etterforskningen har det kommet frem opplysninger om flere mulige fornærmede, men politiet har ikke gått ut med hvor mange fornærmede det er snakk om.

Læreren som er siktet hadde jobbet ved skolen i under ett år da han ble pågrepet. Ifølge rektor hadde han nylig fått jobb som kontaktlærer på barnetrinnet, som betyr at han hadde kontaktansvar for en gruppe av elever.

– Jeg ble helt sjokkert da jeg fikk vite om saken, sier rektoren, og forteller at saken har gått sterkt inn på alle som er tilknyttet skolen.

– Denne saken preger både elevene, foreldrene og oss som jobber her. Ellers opplever vi at vi har en så tilnærmet normal skolehverdag som mulig. Det synes jeg vi har fått greit til. Vi prøver å ha en så tilnærmet normal skolehverdag som mulig.

Søndag ettermiddag deltok politiet på skolens møter med kollegaer og senere i et møte for foreldre og foresatte på trinnet mannen underviste. Politiet informerte der om saken og var tilgjengelig for å svare på spørsmål.

Rektor sier han har vært i flere politiavhør etter at læreren ble pågrepet. Han vil ikke uttale seg om hva som har vært tema i avhørene, eller om saken forøvrig.

Han sier at det er satt i verk flere tiltak ved skolen etter at læreren ble pågrepet.

– Vi har forsterket voksendekningen på barnetrinnet, blant annet med helsesykepleiere. Vi har gode støttefunksjoner tilgjengelig, sier han.

Den overgrepssiktede læreren har i flere år vært leder for en ungdomsgruppe i et idrettslag i Bergen. Lederen i idrettslaget sier til VG at de etter råd fra kommunens kriseteam forsøker å opprettholde en så normal aktivitet som mulig.

– Vi har fått råd om å ha flere voksne til stede, og svare så godt vi kan på spørsmålene som kommer. Så vi forsøker å normalisere hverdagen, og skape trygghet. Treningene går som vanlig, sier han.

Lederen sier de har fått gode råd fra kommunen.

– Vi jobber med å ta vare på hverandre i denne vanskelige situasjonen, sier han.

Bistandsadvokat Cecilie Wallevik bekrefter overfor VG at hun bistår flere fornærmede i saken. Hun vil ikke si hvor mange fornærmede hun representerer.

– Jeg følger politiets etterforskning og har kontakt med de det gjelder. Ut over det har jeg ingen kommentarer til saken nå, sier Wallevik.

Siktedes forsvarer, advokat Einar Råen, sier til VG at hans klient har erkjent straffskyld for forholdene han er siktet for, og samtykket til varetektsfengsling.

VG stilte onsdag flere spørsmål om saken til politiet. Via Vest politidistrikts kommunikasjonsenhet svarte politiadvokat Celin Hauge Andersen at politiet ikke har nye opplysninger å komme med.

– Politiet har så langt blant annet foretatt flere vitneavhør og avhør av siktede samt andre undersøkelser. Politiet vil fortsette med avhør av personer som kan ha informasjon i saken i tiden som kommer. Parallelt med dette jobber vi med gjennomgang av elektroniske spor og andre tekniske og taktiske undersøkelser, uten at vi per nå kan gå nærmere inn på dette, har Hauge Andersen tidligere opplyst til VG.