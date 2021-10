STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre kom mandag morgen til regjeringsforhandlinger på Hurdalssjøen hotell med avisen under armen.

Støre i Hurdal: Kan bli ferdig denne uken

HURDAL (VG) Jonas Gahr Støre (Ap) håper å bli ferdig med regjeringsplattformen denne uken. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier at fremdriften er bra, men at de vil bruke den tiden de trenger.

Publisert: Nå nettopp

Ap-leder Jonas Gahr Støre møtte opp litt før klokken 9 på Hurdalssjøen hotell for å fortsette regjeringsforhandlingene med Senterpartiet.

Han ble spurt om han har ambisjoner om å bli ferdig denne uken.

– Hvis vi har fremdrift er det mulig, men jeg setter ikke en terskel på det som gjør at vi går over streken om vi holder på inn i helgen, sier Støre.

Støre sier at han har pakket slik at han kan bli på hotellet hele uken. Han sier at de allerede har begynt å snakke om statsrådsposter.

– I løpet av uken skal vi også se på hvordan vi setter regjeringen sammen, sier han.

– Er antallet statsråder fordelt?

– Nei, svarer Støre på spørsmål fra pressen.

FOR SEN: Trygve Slagsvold Vedum møtte opp sist av partilederne. Han sier at han ble sen fordi han skulle kjøre datteren til skolen.

– Kan få større handlingsrom

Partilederne har jobbet hver for seg i løpet av helgen, men et team av rådgivere har vært på Hurdalssjøen hotell for å jobbe gjennom saker i helgen.

En av utfordringene blir hvordan man skal betale for alt man har lyst å gjøre.

Arbeiderpartiet har lovet at folk med inntekter under 750.000 kroner ikke skal få økte skatter i neste fireårsperiode.

– Hvordan skal du klare å finansiere en regjeringsplattform med de skatteløftene som foreligger?

– Det er som med alle andre ting i livet. Vi tar en ting av gangen og begynner i en ende. Det er mange ting som kan gi større økonomisk handlingsrom, sier Trygve Slagsvold Vedum.

GODT MOT: Støre sier at han har ambisjoner om å kunne bli ferdig med regjeringsplattformen denne uken, men han vil ikke gi seg selv en absolutt frist.

Han vil ikke si om Ap og Sp er enige om skattenivået, men sier at de har samme grunntenkning rundt skatt.

Han sier at de vil bruke skatter og avgifter til å utjevne forskjeller og skape aktivitet.

– Ser du for deg skatteøkninger?

– Vi er opptatt av man skal ha en forutsigbarhet og trygghet rundt det. Folk med vanlige og middels inntekter skal oppleve det motsatte av skatteøkninger, sier Vedum og peker på at de vil kutte i flere avgifter.

Verken Støre eller Vedum ville røpe noe om saker som eventuelt er avklart i plattformen. Begge opplyser at deres rådgivere har jobbet med tekst hele helgen.

– Vi har et felles ansvar, både Sp og Ap, for å få en bra plattform. sier Vedum.

– En regjeringsplattform skal få fram en retning, et verdidokument der du skal få fram hvilken kurs du ønsker for Norge. Så er det de enkelte proposisjoner der du kommer med de helt konkrete løsningene, legger han til.