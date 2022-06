CRUISER: Jon-Ivar Nygård er meget fornøyd bak spakene på småflyet Diamond DA40.

«Regjeringens Tom Cruise» på flytime: − Forstår at folk som mister flyet er frustrerte

KJELLER FLYPLASS (VG) Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener han er regjeringens egen Tom Cruise. Mens tusenvis av nordmenn har slitt med flyreisene sine, tar statsråden selv spakene i hendene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Om jeg er regjeringens Tom Cruise?

Nygård må ikke tenke seg lenge om før han svarer på VGs spørsmål. Det glinser i de mørke pilotbrillene når han med stø hånd retter på dem og speider ut i horisonten, før han slår han fast:

– Ja. Ja, det er jeg.

– Men dere er vel så tabloide at nå kommer det garantert til å bli vinklingen deres! Regjeringens Tom Cruise!, sier regjeringens helt egen Tom Cruise.

FRYKTLØS: Jon-Ivar Cruise har null prosent flyskrekk. Null. Niks. Nada.

Kamp for småflyplass

Cruise, unnskyld, Nygård, besøker Kjeller flyplass for å møte småflymiljøet på det sentrale Østlandet. Flyplassens fremtid er uviss, og de håper å få både oppmerksomheten til offentligheten og statsråden ved å lure han opp i et småfly til sin første flytime, med VG på slep.

– Hva med «krasjlander på målingene, men nå flyr endelig regjeringen høyt?», foreslår Nygård som tittel i det han klatrer inn i flyet og gjør seg klar til take off, og røper at han ikke er så rent lite tabloid, han heller.

Se! Han flyr! I video-innslaget under kan du se regjeringens selverklærte svar på Tom Cruise, Jon-Ivar Nygård, på flytur.

Flytypen Nygård flyr i heter Diamond DA40 – passende siden det i forrige uke ble kjent at politikerne på Stortinget frykter å miste sine Star Alliance diamant-kort som følge av en ny statlig fellesavtale om flyreiser. Men hva er diamantkort mot et ekte diamantfly?

Vel oppe i luften får han overta spakene etter instruksjon fra flyinstruktør og altaværing Tom André Paltto. Også han korrekt iført mørke pilotbriller.

– Det er litt treghet i systemet. Man må ta litt i for å endre kurs bemerker Nygård etter å ha tatt styringen over flymaskinen.

– Litt som å styre offentlig sektor?

– Ja, kanskje det! Det kan ta litt tid å bevege seg i den retningen man vil, ikke sant.

NÅR DU BESTILLER TOM CRUISE PÅ WISH: Samferdselsministeren poserer foran flymaskinen i et par lekre pilotbriller han fikk av sin samboer et par år tilbake.

Streik og talepunkter

Tirsdag morgen ble det klart at flytekningerstreiken som har påvirket mange nordmenns ferieplaner blir løst gjennom tvunget lønnsnemnd.

Like fullt er det usikkerhet knyttet til flyreiser i sommer. Det har vært kaos på flere store europeiske flyplasser, og dersom SAS-pilotene går til streik vil så mange som 3 av 4 SAS-avganger kunne bli innstilt fra onsdag.

Spør man Nygård om streikene som påvirker luftfarten, er det som om tonefallet hans endrer seg og han snakker i kontrollert og innøvet vis om «partene i arbeidslivet», «lovlige virkemidler» og «jeg har ikke noen kommentar utover ...» og så gjentar han det om «partene i arbeidslivet» og «lovlig virkemiddel» et par ganger til, for å være helt sikker på at vi får det med oss.

TOP GUN: Nå trenger samferdselsministeren 20 minutter mindre minutter registrert flytid, dersom han skulle ønske å ta flylappen. Det har han fått dokumentert i en eget loggbok.

Forstår frustrasjon

– Folk som har problemer kan ikke bare ta direkte kontakt med samferdselsministeren, så kan du svippe dem dit de skal i småfly?

– Nei, det kan jeg ikke. Av to grunner. For det første kan jeg ikke fly. For det andre tror jeg det er litt for mange som er rammet til at de lar seg frakte av meg i et småfly, konkluderer han tørt.

Den høytflygende mannen som er øverste ansvarlig for Norges transport og samferdsel har likevel følgende budskap til folk som opplever at ferien går i vasken:

– Jeg forstår at folk som mister flyet er frustrerte, det har jeg ingen problem med, sier han.

TOP GUN – FREDRIKSTAD EDITION: Jon-Ivar Nygård fra Fredrikstad suser av gårde i en Diamond DA40, høyt over Lillestrøm.

Vil ha løsning

Forsvaret har holdt til på Kjeller flyplass i en årrekke, men skal avvikle driften i 2025. Generalsekretæren i Norges Luftsportforbund, John Eirik Laupsa, håper helst de kan bli værende på Kjeller, eller at de får en ny løsning i nærheten av Oslo.

– Småflymiljøet representerer grunnskolen i norsk luftfart. Vi utdanner flygere til ruteflyselskapene som flyr nordmenn på ferie og jobb, men utfører også viktig samfunnsoppdrag som for eksempel søk, redning og brannovervåkning, sier han.

– Vi får se på ulike løsninger, for her er det mange hensyn å ta, sier Nygård diplomatisk.

VIL HA LØSNING: Hjelper det å gi samferdselsministeren flytimer, for å få på plass en ny flyplassløsning for småflymiljøet på Østlandet? John Eirik Laupsa mener at det i hvert fall ikke kan skade å prøve.

Like «desp» som Abid Raja?

Etter å ha landet trygt oppsummerer statsråden flyturen:

– Det var morsomt, og artig å holde i stikka, sier Nygård, mens det er mulig å skimte et par smilende øyne bak pilotbrillene.

I fjor høst gjennomførte Venstre-politiker Abid Raja et intervju mens han hoppet i fallskjerm fra 11.000 fot. Raja, som for øvrig faktisk har møtt den ekte Tom Cruise.

Men fallskjermhopping har ikke samferdselsministeren tenkt å begi seg ut på.

– Så «desp» (ungdommelig for desperat. journ.anm.) er jeg ikke.

– Ennå, legger regjeringens Tom Cruise til, etter par sekunders betenkningstid.