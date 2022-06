Støre: − Det skeive miljøet er offeret

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier på en pressekonferanse lørdag ettermiddag at Norge igjen er rammet av et brutalt angrep mot uskyldige.

Regjeringen holder pressekonferanse lørdag klokken 15:00 etter skytingen i Oslo natt til lørdag.

– Mine tanker går til de som i natt mistet en de elsker, de som er skadet, som mistet en i angrepet og føler seg redde og utsatte, sier Støre.

Han sier at de ikke vet hva som drev gjerningsmannen til å skyte mot uskyldige mennsker.

– Da gjerningsmannen begynte å skyte forandret verden seg fra lykke og kjærlighet, til drap, kuler og drap.

Regjeringen vet ikke hvorfor gjerningsmannen valgte seg det stedet akkurat denne kvelden.

– Selv om vi ikke vet om det skeive miljøet var målet, er det skeive miljøet uansett offeret, legger han til.

Støre sier han vet at mange i det homofile miljøet når er fortvilet, redde og rasende.

– Vi deler den fottvilelsen. Vi står sammen, og hele det norske fellsskapet ble truffet av skuddene i natt.

To personer er drept etter at det ble løsnet skudd ved utestedene Per på hjørnet og London Pub ved Oslo tinghus. Ti personer er alvorlig skadd, og elleve er lettere skadd.

Den pågrepne Zaniar Matapour (42) er siktet for drap, drapsforsøk og terror. Politiet vurderer hendelsen som en ekstrem islamistisk terrorhandling

Setter inn alle tilgjengelige ressurser

– I dag går mine tanker til de drepte, skadde, de som hadde gledet seg til å feire kjærligheten i dag og alle som er berørt av denne brutale volden, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Hun forsikrer at politiet har satt inn alle tilgjengelige ressurser.