Ønsker raskere bygging av studentboliger: − Flere propper i systemet

Det går for sakte å få på plass nye studentboliger, mener regjeringen. I Oslo er det utfordringer med å få tak i tomter til studentboliger.

I 2022 bevilget regjeringen penger til å bygge 1650 nye studenthybler. Studentsamskipnadene søkte om å bygge 1130.

Siste uke inviterte kunnskapsdepartementet til et møte med Oslo kommune. Hensikten var å diskutere prosessene for bygging av studentboliger og ulike utfordringer.

– Det er flere propper i systemet, og noen av dem handler om hvordan vertskommunene legger til rette for utbyggingen, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp), og legger til:

– Min opplevelse er at man er dyktigere på mindre plasser enn i de største byene.

Mener kommunen kunne gjort mer

Borten Moe mener at Oslo kommune, blant flere, kunne gjort mer for å legge til rette for kjappere – og billigere – bygging av boliger for studentene.

– De er tydelige på at man i utgangspunktet ikke ønsker å utnytte det handlingsrommet som finnes, sier Borten Moe.

Han mener kommunen kunne vist mer skjønn og gitt unntak fra rekkefølgekravet, og dermed redusert kostnadene for prosjektene.

Rekkefølgekravet handler om hvilken infrastruktur som må være på plass i forbindelse med et byggeprosjekt. Det kan for eksempel være sykkelvei eller grøntområde.

– Står ikke på pengene

Borten Moe trekker også frem at kommuner kan frita studentsamskipnaden fra eiendomsskatten, men at ikke alle gjør det i dag. I Oslo har kommunen fritatt studentsamskipnaden eiendomsskatt.

– Er det ikke en mulig løsning at regjeringen bevilger mer penger?

– Det står ikke på pengene. Vi kan øke boligbyggingen betydelig, bare prosjektene er gode nok, og rimelige nok. Da kan man begynne å bygge i morgen.

– Ett sted må vi si stopp

– En ting er at det går tregt, men utfordring å få tak i tomter, sier Andreas Eskelund i Studentsamskipnaden SiO i Oslo.

Han er administrerende direktør i samskipnaden og viser til et ferskt eksempel i hovedstaden.

Tomten til den gamle veterinærhøyskolen på Adamsstuen i Oslo ønsket SiO å kjøpe for å bygge boliger. Slik blir det ikke.

– Vi når ikke opp prismessig, og ett sted må vi si stopp, hvis ikke blir det for høy husleie for studentene, sier Eskelund.

SiO opplyser til VG at de har rundt 1500 studentboliger med nær 1700 sengeplasser under utvikling på Kringsjå, i Brenneriveien, på Lillestrøm og Nordberg. Samtidig rehabiliteres eldre studentboliger.

Samskipnaden sier utleieprisene vil stige grunnet kostnadsutviklingen i samfunnet. Det er derfor for tidlig å si hva de endelige leieprisene for boligene som bygges blir.

For Lillestrøm studentby, som står ferdig i oktober 2022, er leieprisene for studenter fra 7200 kroner for en ettroms leilighet.

Derfor blir det dyrere

De aller billigste boligene til SiO i Oslo er et delt dobbeltrom i Studenterhuset Schultz' gate til fra 3343 kroner i måneden. Den dyreste boligen er en umøblert ettroms til 12.383 kroner i måneden i Pilestredet Park. Neste studieår får norske studenter opp til 128.887 kroner i studiestøtte, som tilsvarer 10.740 kroner per måned.

Eskelund sier at han har stort forståelse for rekkefølgekravet fra kommunen.

– Men for vårt vedkommende innebærer det at vi kan bli pålagt å bygge en lekeplass som studentene ikke bruker, og som medfører økte kostnader – som igjen påvirker leien til studentene.

Han peker på et konkret eksempel i forbindelse med et prosjekt på Nordberg, hvor SiO er pålagt å bygge en veistrekning som går utenfor boliggrensen, og som medfører økte kostnader.

Eskelund mener politikerne kunne valgt å se litt annerledes på boligutbyggen for student enn annen utbygging.

– Dette er en politisk beslutning. Hvis vi virkelig vil reise Oslo som studenthovedstaden, må vi ha flere studentboliger, også flere som er rimeligere enn det vi får til fremover.

Mener SiO bør vurdere tomter utenfor Ring 3

Byråd for byutvikling i Oslo kommune Hanna E. Marcussen understreker at de ønsker flere studentboliger i Oslo, og mener at byrådet har lagt til rette for det.

– Vi har også foreslått at SiO ser på tomter utenfor Ring 3 hvor vi har flere store utviklingsområder og der tomtene er noe rimeligere, skriver hun i en e-post til VG.

Hun understreker at kommunen ikke selv bygger studentboliger, men at de er prioritert i saksbehandlingen, og at Oslo kommune har regulert over 3500 nye studentboliger siden byrådet gikk på i 2015.

Når det kommer til rekkefølgekravet, er dette noe alle utbyggere, også SiO, må forholde seg til, skriver Marcussen.

– Rekkefølgekravene er ofte også til gunst for beboerne, som for eksempel en gangvei eller grønt som skal være på plass før innflytting og her må vi likebehandle alle aktører.