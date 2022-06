HAR FORELØPIG IKKE SVART: Raymond Johansens byråd har foreløpig ikke svart på den kinesiske utfordringen.

Advares mot å gi kinesere milliardkontrakt

Tirsdag skal etter planen Ruter gi to busskontrakter til 5,4 milliarder kroner. Byrådsleder Raymond Johansen bør gjøre det han kan for å hindre at Ruter gir flom av kinesiske busser i hovedstaden, mener leder i Oslo Rødt, Siavash Mobasheri.

Tirsdag ettermiddag samles styret i Ruter for å bestemme hvem som skal få operatøransvaret for de to store bussrutene på Oslos østside de neste ti årene.

Samlet utgjør de to kontraktene 5,4 milliarder kroner.

– Jeg har spurt byrådet om vi risikerer å få kinesiske busser her i byen de neste ti årene. Men ikke fått svar. Nå begynner det å haste, fordi Ruter-styremøtet tirsdag avgjør, sier Rødt-lederen i Oslo.

MILLIARDKAMP: Tirsdag skal etter planen Ruter bestemme hvem som får drive de to store bussrutene på Oslos østside de neste ti årene. Siavash Mobasheri i Rødt er nervøs.

– Problematisk

Han fremholder at anskaffelsesprosessen i Oslo kommune skal følge Oslomodellen, åpenhetsloven og andre føringer fra Oslo kommune knyttet til etisk handel og menneskerettigheter.

«Handel med Kina er problematisk innenfor en rekke områder, ikke minst etisk handel hvor det de siste årene er kommet urovekkende informasjon om tvangsarbeid i leverandørkjedene som blant annet kan knyttes til undertrykkingen av uigurer som folkeslag,» skriver han i et brev til byrådet.

GRØNN GLEDE: Bussene som skal gå på østsiden av Oslo de neste årene, skal være miljøvennlige.

Til VG sier Mobasheri at arbeidsvilkårene og lønningene i Kina er så dårlige, at norske operatører kan vinne frem med laveste pris, hvis de har valgt et samarbeide med kinesiske bussprodusenter.

– Vi er svært bekymret over nettopp det. Oslo kommune har lovet at etisk handel og menneskerettigheter skal være et viktig grunnlag for de prosjektene Oslo går inn i. Det må byråden sikre at er tilfelle når det gjelder disse anbudene, sier han.

– Tvangsarbeid

Han sier erfaringer tilsier at de må være på vakt.

– Jeg frykter at Ruter vil velge en bussleverandør som bryter menneskerettigheter og driver tvangsarbeid. Jeg har stilt skriftlig spørsmål til byrådet, men de pleier å bruke god tid på å svare på vanskelige spørsmål, og gjerne etter at anbudet er avsluttet. Byrådet må ta politisk ansvar for de avgjørelsene administrasjonsselskapet Ruter tar.

Oslo kommune eier 60 prosent i Ruter.

GRØNN KAMP: Kina har vært ledende på elbusser og det gir dem en konkurransefordel.

Vil ikke kommentere

Pressevakt Knut-Martin Løken i Ruter sier de ikke kan komme med ytterligere opplysninger før etter tildeling i Ruters styremøte i morgen.

– Det er konkurranse-sensitivt og opplysninger vi ikke kan gå ut med før etter styremøtet. Men jeg kan opplyse om at vi har bedt alle komme med aktsomhetsvurderinger. Alle har besvart på en god måte.

Det er tre store aktører igjen i kampen om kontraktene: Unibuss, Norgesbuss og Nobina.

Vil bli overrasket

Unibuss-sjef Øystein Svendsen ønsker ikke å si noe før styrebehandlingen.

Signalene er at de trolig ikke går den kinesiske veien denne gangen.

Administrerende direktør Jan Volsdal i Nobina sier han vil bli overrasket hvis det er mulig å politisk overstyre en anbudsprosess når den type føringer som Rødt ønsker å legge, ikke var endel av det formelle anbudsgrunnlaget.

– Ja, det er litt vanskelig å se for seg når det ikke er et krav i anbudsgrunnlaget og det er timer igjen til avgjørelsen.

– Har el-busser allerede

Han sier han ikke vil si noe om kinesiske busser er del av deres anbud.

– Men på generelt grunnlag kan jeg si at vi har kinesiske el-busser i vår drift i dag, som de fleste norske busselskaper.

Han sier det skyldes at Kina var først ute med elbusser.

– Kina har vært ledende innen el-bussteknologien og tidlig kom de fleste fra Kina. Nå er de noe mer utfordret i det europeiske markedet.

Atle Rønning i Norgesbuss sier også at de fleste norske operatørene har hatt kinesiske elbusser, fordi de var først ute med denne grønne teknologien, men han vil ikke si noe om deres anbud.

– Vil forbause meg

Leder Ola Floberg i Oslo Sporveiers Arbeiderforening er kritisk.

GAVE: Ola Floberg ga 1. mai i fjor Ap-leder Jonas Gahr Støre en bok i gave.

– Unibuss er eid av Oslo kommune og har unik kompetanse i Oslo. Det vil forbause meg om Unibuss skulle tape, på grunn av at andre selskap henter busser fra Kina, sier han.

VG ba om svar fra byrådsleder Raymond Johansen mandag ettermiddag. Den henvendelsen ble videresendt til byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav.

Men blant annet på grunn av arbeid med byrådets siste Fornebubane-avklaring mandag kveld, opplyser de at de ikke rekker å svare før tirsdag.