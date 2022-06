BEKYMRET: Småbarnsforeldre Marie Helen Kastrati og mannen Sokol hadde en økonomisk buffer, men den er blitt spist opp, blant annet som følge av prisstigningene, forteller de til VG.

Trebarnsmor om varslet rentehopp: − Et sjokk

Småbarnsforeldre Marie Helen og Sokol Kastrati hadde en økonomisk buffer til blant annet renteøkninger. Den er allerede spist opp av dyr strøm, mat og et pill råttent gjerde.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredag kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med nye tall som tilsier at Norges Bank vil komme med en dobbelt renteheving fra juni (fra 0,25 til 0,50).

SSBs prognoser legger ingen føringer for Norges Bank, som står fritt til å bestemme renteøkningen.







Men, gitt den høye inflasjonen bør nordmenn forvente langt høyere renter, ifølge økonomer.

Også statsministeren advarer om at nordmenn må være forberedt på vanskeligere økonomiske tider fremover:

– Dette er alvor, sa Jonas Gahr Støre til VG mandag.

Info Hva er styringsrenten? Styringsrenten er Norges Banks viktigste virkemiddel for å stabilisere prisveksten og utviklingen i norsk økonomi. Når styringsrenten går ned, går (enkelt forklart) forbruket og investeringer opp. Motsatt strammes økonomien inn når styringsrenten øker ved at folk bruker mindre penger. Kilde: Norges Bank Vis mer

Norge har hatt svært lav styringsrente i mange år – lavere enn andre land.

Nå skal den opp, som forventet. Men ifølge SSB kommer Norges Bank altså sannsynligvis til å øke den med dobbelt så mye som vanlig.

Konsekvensen av et rentehopp blir et kraftig innhugg i norske husholdningers økonomi, spesielt for dem som har boliglån.

Det burde alle være forberedt på, mener makroøkonom Olav Chen.

– De som ikke har lagt av penger til å takle tre rentehevinger ut året, de kan delvis skylde på seg selv, fordi denne rentenormaliseringen er veldig godt annonsert, sa Chen, som er leder for Allokering og Globale Renter i Storebrand Asset Management, til VG fredag.

FORVALTER: Olav Chen er Leder for allokering og globale renter i Storebrand.

Chen understreket i intervjuet fredag at ikke alle – spesielt de med lav inntekt – har hatt mulighet til å spare. Imidlertid tror han mange er blitt for godt vant til lav rente og har levd over evne i lang tid.

Allerede 10. mai forutså Chen at Norges Bank ville sette opp renten mer enn varslet.

– Alt annet øker også

– Det blir et sjokk for vanlige familier, sier trebarnsmor Marie Helen Kastrati til VG om rentehoppet.

Familien Kastrati, som har et fjerde barn på vei, har vært åpne om sin økonomiske situasjon i VG tidligere. Samlet har de en årsinntekt på 1,1 millioner. Til sammenligning var medianlønnen i Norge 550.000 kroner i 2021.

Boliglånet deres er på 2,98 millioner. En renteøkning på 0,50 prosentpoeng i juni ville gitt dem over 11.000 kroner ekstra i utgifter årlig, ifølge UiO økonom Martin Blomhoff Holm.

– Har dere lagt av penger til det?

– Det er forventet og en sum vi har budsjettert for, sier Kastrati.

– Vi har jo visst at renteøkningen kommer fordi det har vært unaturlige lave renter lenge. Men det er ikke bare rentene som øker, det er alt annet også.

Er du en ung boligeier som frykter de økonomiske konsekvensene av høyere boliglånsrente? Da vil vi snakke med deg. Kontakt VGs journalister her.

– Det lille vi har, må vi spare

Hadde det bare vært rentene som økte, ville hun tidd stille, sier hun. Problemet for familien er at bufferkonten spises opp av prisøkningene og uforutsette utgifter:

– Når alt går opp samtidig, blir det en perfekt storm som skaper mye stress for oss som familie.

Feriepengene gikk med til å betale et råttent gjerde som måtte repareres. Sommerferieplanene er lagt på is.

– Vi tør ikke ta noe ferie annet enn enkle dagsturer, fordi det lille vi har, må vi spare i tilfelle det kommer uforutsette utgifter, sier hun.

Kastrati synes det er «for enkelt» å si at folk som ikke har en stor nok bufferkonto til å takle renteøkningene og prisstigningene har levd over evne.

– Det blir for dumt å gi folk som har levd helt nøkterne, vanlige liv som merker dette på lommeboken nå, skyldfølelse, sier hun.

– Folk må få en sjanse. Lønnsøkningene dekker ikke utgiftene som øker.

Norges Banks beslutning kommer 23. juni.

PSST! Selv om rentene går opp, kan du spare flere tusenlapper på boliglånet ditt i måneden. Her er Hallgeir Kvadsheims beste triks - og tre grep alle bør gjøre.