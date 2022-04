DRAP: Politiet slo full drapsalarm etter at en kvinne ble funnet død i en leilighet på Manglerud i Oslo.

Manglerud-drapet: Drapssiktet ektemann hevder han handlet i nødverge

Kvinnen som ble drept på Manglerud i mars var påført omfattende knivskader. Den drapssiktede ektemannen hevder nå at han handlet i nødverge.

Like før klokken 12 mandag 21. mars troppet ektemannen i 30-årene opp på politistasjonen på Manglerud.

Der skal han ha fortalt at han hadde drept sin kone i 30-årene, og at hun nå lå død i deres felles hjem.

Politiet rykket med store styrker ut til leilighetskomplekset på Manglerud, hvor de fant en kvinne i 30-årene død.

Mannen har erkjent at det var han som påførte ektefellen skadene, men har i avhør hevdet at han handlet i nødverge.

Retten er uenig

Mannen ble først avhørt over en uke etter drapet, fordi han ikke «var i form» til å avhøres tidligere. I dette avhøret, som varte i om lag sju timer, hevdet mannen blant annet at han handlet i nødverge.

KRIMTEKNIKK: Politiet rykket ut med flere styrker, og drev med kriminaltekniske undersøkelser på og rundt åstedet.

Da mannen ble fengslet i fire nye uker i Oslo tingrett denne uken, fremkommer det at retten ikke tror på at kvinnen døde som følge av at ektemannen handlet i nødverge.

– Etter rettens syn er det videre en meget sterk grad av sannsynlighet for at siktede ikke handlet i nødverge, slik siktede har hevdet, heter det i kjennelsen.

Mannens forsvarer, Aase Karine Sigmond, sier at hennes klient ikke erkjenner straffskyld for drap.

– Han erkjenner å ha forårsaket hennes død, men på grunn av det som fremkommer i kjennelsen, så er det ikke riktig å erkjenne straffskyld, sier hun.

– Omfattende skader

Politiadvokat i Oslo, Henrik Rådal, ønsker ikke å gå nærmere inn på mannens påstand om nødverge.

– Avdøde var påført omfattende skader, formentlig med kniv, sier han.

Rådal ønsker ikke å svare på om den siktede mannen selv hadde skader da han ble pågrepet av politiet.

– Han har vært til det vi kaller en levendeundersøkelse hos sakkyndige, og vi venter på svar på denne. Han har blitt undersøkt for å avklare om han hadde skader, sier han.

En slik undersøkelse har som mål å kartlegge om og eventuelt hvilke typer skader en person er påført. Slike undersøkelser skal også forsøke å gi svar på om de eventuelle skadene er i overenstemmelse med oppgitt forklaring.

Anmeldte familievold

VG har tidligere skrevet at den drapssiktede mannen ikke tidligere er straffedømt, men at den nå avdøde kvinnen i 2011 anmeldte mannen for familievold.

– Han er tidligere anmeldt av avdøde for familievold. Det er langt tilbake i tid og saken ble også henlagt, har Rådal tidligere uttalt til VG.

Paret hadde tre mindreårige barn, som ikke var tilstede i leiligheten da moren ble drept.

Bistandsadvokat: – Ingen kommentar

Christian Lundin er bistandsadvokat for de mindreårige barna og fire andre slektninger av kvinnen.

– Jeg har ikke sett fengslingskjennelsen og har ellers ingen kommentar til dette, sier han.

Han sier familien er opptatt av å beskytte barna og derfor ikke ønsker å uttale seg eller at identiteten til kvinnen skal bli kjent.