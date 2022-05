Over halvparten av norske kvinner skammer seg når de får mensen for første gang. Videre i undersøkelsen kommer det også frem at hele 43 prosent har følt seg mer skitten i den perioden de har mensen, sammenlignet med når de ikke har det. Så mange som 67 prosent har vært bekymret for at andre skal se flekker på tøy, og 45 prosent har vært bekymret for at andre skal oppleve lukt som resultat av mensen.