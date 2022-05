BEKYMRET: Anne Bruun-Olsen frykter at Kroatia-ferien ryker.

Strammer inn reglene for nødpass: − Jeg er helt fortvilet

Politiet strammer kraftig inn på reglene for å få nødpass: Feriereiser faller ikke lenger inn under kriteriene.

Av Sven Arne Buggeland

Fra mandag 30. mai er det bare de som er i en nødssituasjon eller har særlige grunner som får søke om nødpass.

– Det er trist for de som ikke får reist på ferien de har gledet seg til, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Han forklarer at i en situasjon der det ikke er nok nødpass til alle, må de som virkelig trenger det, få nødpass.

– Vi har stor forståelse for at mange er fortvilet og frustrerte, sier Vandvik.

Smutthull stenges

I dag er regelen at du kan kan få nødpass om det er syv dager eller kortere til du skal reise. Eller hvis du ikke hadde mottatt det vanlige passet ti dager etter at det skulle vært på vei.

Regelendringen betyr at et smutthull stenges, for dem som står uten pass og har tenkt seg utenlands i sommer. Ventetiden for å få ordinært pass er minst syv uker og kan gå opp mot ti uker før 1. juli.

VENT HER: Ved politihuset i Oslo er det egen kø for nødpass.

– Det er forferdelig at de skjerper reglene. Jeg er helt rådvill og fortvilet, sier Anne Bruun-Olsen fra Oslo til VG.

Hun skal på seilferie i Kroatia i juli, har avtale på passkontoret 22. juni og er redd det er for sent, når politiet varsler at leveringstiden for pass kan gå mot ti uker.

Nødpass er et midlertidig pass som bare gjelder for den aktuelle reisen du skal på. Det skal leveres tilbake til politiet eller grensekontrollen når du kommer hjem igjen.

Ikke nok blanke pass

Nødpasset fylles ut for hånd hos politiet. Av omslaget fremgår at det er et nødpass, men passboken har ellers de samme bestanddeler som et ordinært pass.

Elektroniske brikker og enkelte papir- og plastkomponenter til pass er blitt mangelvare, på grunn av pandemien og krigen i Ukraina.

– Utfordringen er at vi ikke har nok blanke passbøker. De produseres samme sted som vanlige pass, opplyser pressevakt i Politidirektoratet Roar Hanssen til VG.

Spiser av lageret

Avdelingsdirektør i Politidirektoratet Bjørn Vandvik varslet gjennom VG mandag at en regelendring var på trappene.

Han opplyste at politiet ville konsentrere seg om å ivareta dem som søkte i februar og mars, med en berettiget forventning om å få pass før sommeren.

– Men det er ikke sikkert at vi klarer å ivareta denne gruppen heller, for deres behov spiser av beholdningen av nødpass. Derfor jobber vi med å begrense kriteriene.

Vandvik oppfordret alle til å forholde seg til politiets hovedbudskap: Ikke bestill reise før du har fått pass eller nasjonalt ID-kort.

- Vi overvåker situasjonen nøye, og vil justere kriteriene hvis de ikke har god nok effekt eller at tilgangen på nødpass endrer seg, sier Vandvik.

MORGEN: Passkøen er lang før politihuset åpner i Oslo.

3000 nødpass i år

Per dags dato er cirka 3000 nødpass blitt utstedt. Det er ikke spesielt mange, sammenlignet med årene da vi reiste som normalt før coronapandemien:

26.000 nødpass ble utstedt i 2018. 23.000 i 2019, opplyser Politidirektoratet til VG. Så falt tallet til 4.600 både i 2020 og 2021, da reiser var frarådet og grenser stengt.

Nødpass rammes i likhet med ordinære pass av lang leveringstid for elektroniske brikker og begrenset tilgjengelighet for plast- og papirkomponenter.

Passkaoet skyldes også høy etterspørsel. 100.000 nordmenn venter på å få pass. Ventetiden er minst syv uker. Time for å bestille pass eller nasjonalt ID-kort er knapt å oppdrive.

NØDPASS: Omslaget på nødpass.

– Mye på spill

Onsdag sto Anne Bruun-Olsen i kø for nødpass på politihuset i Oslo, men hadde ikke fått med seg at det måtte være mindre enn syv dager til avreise for at hun skulle kunne søke.

– Jeg måtte gå med uforrettet sak. Nå må jeg lete etter ledige passtimer før 22. juni eller gamble på at jeg får nødpass en uke før ferien. Jeg er litt fortvilet, sier Bruun-Olsen.

Sammen med mann, barn og kjærester har hun leid en stor seilbåt i Adriaterhavet.

– Vi må være to for å føre en så stor båt og er avhengig av at alle bidrar om bord. Her er det mye som står på spill for oss, sier Oslo-kvinnen.

Info For deg som har bestilt pass Har du bestilt pass, er ventetiden minst syv uker – men kan øke til ti uker i løpet av juni. For nasjonalt ID-kort er leveringstiden minst fire uker.

Nasjonalt ID-kort gir rett til å krysse grensene i EU/EØS-landene og Sveits. Velg ID-kort, om du planlegger reise til Europa i sommer.

Hvis du ikke har fått SMS om at pass eller ID-kort er sendt når det er mindre enn en uke til du skal reise, kan du møte hos politiet og søke om nødpass.

Nødpass er et midlertidig pass som bare gjelder for den aktuelle reisen du skal foreta.

Den ekstraordinære situasjonen kan føre til at ikke alle vil få nødpass.

For mer informasjon, se politiets nettsider Kilde: Politiet Vis mer

Har du fått nødpass to ganger de siste fem årene, får du vanligvis ikke nødpass igjen. Du kan også bli nektet, hvis du tidligere har mistet nødpass eller ikke levert det tilbake.

Ikke alle land godtar nødpass. USA og Dubai gjør det ikke. Sjekk UDs reiseinformasjon for å se hvor du kommer inn med nødpass.

Det vanlige passet ditt er ikke lenger gyldig, når du får nødpass. Du må altså ha nytt pass eller ID-kort, når du har reist med nødpass.

Fullstendig informasjon om nødpass finnes på politiets nettsider.