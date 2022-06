Røyket en joint - ble satt på glattcelle

«Fy faen, i dag er dagen jeg blir tatt», tenker Lea Caspara Samnøy da politiet stoppet henne utenfor Kadetten musikkfestival.

Kort tid etter at hun ble stoppet, står Lea i en glattcelle. Der får hun beskjed om å kle av seg alle klærne, forteller hun.

«Hæ? Hva skjer nå?», tenker hun.

Hun forteller at hun begynner å kle av seg og gjøre det den kvinnelige politibetjenten gir ordre om.

– Jeg måtte kle meg helt naken og «squatte», oppgir Lea.

Med «squatte» mener hun å gå dypt ned i knebøy og dra rumpeballene fra hverandre.

VG har vært med Lea på politistasjonen og sett i dokumentene i hennes sak. Det er ikke loggført at Lea ble utsatt for nakenvisitering, men det ble skrevet en rapport om ransaking. Politiet vil ikke kommentere denne saken direkte, men gir et generelt svar nederst i saken.

Cannabis er ulovlig i Norge. Likevel viser en undersøkelse fra Folkehelseinstituttet at 20 prosent av norske ungdom har prøvd cannabis en eller flere ganger i løpet av livet.

For at politiet skal gjennomføre en nakenvisitasjon, må de ha en sterk mistanke om at de kan finne bevis som kan medføre fengselsstraff.

I februar viste en rapport fra Riksadvokaten at politiet har brukt ulovlig tvangsmidler i mindre alvorlige narkotikasaker.

Illustrasjonsbilde av joint

Lea Caspara Samnøy (23) er en av dem som har kjent på konsekvensene av politiets praksis på kroppen.

Sommeren 2019 står hun sammen med en venninne ved Kadetten musikkfestival i Sandvika utenfor Oslo. I snusboksen har hun en halvt joint som hun tenner og deler. Hun og venninnen har tidligere denne dagen vorset hjemme.

Idet Lea stumper røyken og de går mot festivalområdet, blir de møtt av en sivil politibetjent med walkietalkie.

«Fy faen, i dag er dagen jeg blir tatt», tenker hun.

– Skjønte nok ikke «alvoret»

Lea er ikke så glad i alkohol. Hun liker ikke følelsen av å være full og kroppen hennes tåler det dårlig.

Gjennom venner kom hun over cannabis, og merket at det gjorde henne glad og tilfreds.

– Alt blir bare fint og givende, forteller hun.

Ifølge Norsk helseinformatikk varierer opplevelsen av cannabis. Det er sterkt avhengig av personlighetstype, miljø, forventninger, mengde og styrke på stoffet.

Hun har hele tiden visst at det hun gjør er ulovlig, og at hun kan bli tatt for det.

– Men jeg skjønte nok ikke «alvoret», sier hun.

– Jeg skader jo ikke andre av å røyke, mener Lea.

Hun har aldri vært på en politistasjon før. Hun blir plassert inne på et lite rom med en gul plastmadrass, et lite vindu og et toalett av metall.

Ifølge Lea kommer en kvinnelig politibetjent inn og ber henne kle av seg alle klærne.

– Jeg tenker «Hæ? Hva skjer nå?».

– Svært alvorlig

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen sier til VG at det er et generelt problem i politiet å ikke rapportere når de nakenvisiterer.

– Ut ifra det jeg kjenner til har politiet rutinemessig nakenvisitert folk, men har eksplisitt ikke rapportert grundig om det, sier han og legger til:

– Politiet beskytter seg selv ved å rapportere for dårlig, sier han.

Advokat Maria Hessen Jacobsen i Elden representerer en rekke klienter som har blitt utsatt for nakenvisitering. Etter at VG har lagt frem Leas versjon for henne, kommenterer hun saken på generelt grunnlag.

– Kroppsvisitasjon er svært alvorlig, krenkende og ydmykende, og det må være forholdsmessig godt begrunnet om politiet velger å kroppsvisitere noen.

Om hun bare har røykte en joint eller vært i besittelse av ett gram marihuana, mener Jacobsen at det ikke er forholdsmessig.

VG har lagt frem advokatens kritikk for Oslo politidistrikt. I en e-post svarer de at politiet ikke har anledning til å gå inn i enkeltsaker og detaljer, og derfor ikke kan kommentere pågripelsen eller Leas opplevelser. Se hele politiets svar til slutt i artikkelen.

– Føler meg angrepet

Etter ransakingen, kommer en annen politibetjent med et forelegg, som de ber henne signere på.

VG har fått tilgang til forelegget hvor det står at Lea ilegges en bot på kr 3500. Hvis boten ikke betales, kan hun få fengselsstraff på syv dager.

– Jeg er fortsatt beruset, men ser at det står noe med fengsel i syv dager, og da får jeg helt noia, mener Lea.

– Jeg skriver under slik de ber meg om, men i dag angrer jeg.

Lea begrunner det med at det i forelegget står at hun hadde ca. ett gram marihuana på seg, men ifølge Lea hadde hun røket opp alt hun hadde på seg.

– Jeg følte meg angrepet og opplevde at de truet med fengsel, større bot og rettssak hvis jeg ikke signerte.

– Skjevt maktforhold

Advokat Hessen Jacobsen sier til VG at politiet skal være svært varsomme om de ser at vedkommende ikke er i stand til å skjønne hva de signerer.

– Her er det gjort en subjektivt vurdering av tilstanden hennes i det øyeblikket, men det er politiets oppgave å være årvåkne, og i denne situasjonen er maktforholdet veldig skjevt mellom en beruset 20 år gammel jente og politiet.

Advokaten understreker at politiet er avhengig av å ha tillit for å kunne utføre en god jobb.

– Om den tilliten svekkes, så har vi et problem, sier hun.

Hun mener historier om at politiet har opptrådt på en ufin måte er med på å svekke tilliten, da spesielt blant unge.

– Da blir det legitimt å henge ut og latterliggjøre politiet, og det er alvorlig. Politiet er satt i å gjøre en viktig oppgave og er avhengig av at folk stoler på dem.

Stoler ikke lenger på politiet

Lea opplever at politiet gjennom behandlingen av henne påførte henne skam, og i perioder var hun veldig lei seg og frustrert.

– Det verste er at jeg ikke vet hvordan dette påvirker resten av livet mitt. Har jeg fått prikk på rullebladet? Hva slags jobber jeg kan søke og hvor jeg kan reise?

Hun understreker at hun ikke synes synd på seg selv. Hun ønsker mer åpenhet rundt at noen heller vil røyke cannabis enn å drikke alkohol.

– Jeg vet at livsstilen jeg har, gjør at jeg ikke passer inn i Norge. Jeg vet det ikke er lov å røyke en joint, og jeg vet jeg har gjort noe ulovlig. Men jeg mener det er viktig å fortelle at også her i Norge opptrer politiet på en ufin måte.

– Har du lært noe av straffen du fikk?

Lea ler og gjentar ordet «straff».

– Nei, det er ikke sånn det funker. Jeg synes ikke det er alvorlig å røyke en joint. Jeg er veldig ferdig med å gjemme meg og skamme meg over det. Jeg vil bare leve livet mitt og spre kjærlighet.

– Men det jeg kanskje har «lært» er at jeg ikke kan stole på politiet.

Politiets svar

Oslo politidistrikt er blitt forelagt alle Leas opplevelser av pågripelsen, hennes kritikk og synspunkter mot politiet - samt advokat Maria Hessens utsagn om kroppsvisitasjon og jussprofessor Hans Fredrik Marthinussens kritikk av rapportering om nakenvisitering i politiet.

Slik svarer pressesjef Unni Turid Grøndal:

Vi har ikke anledning til å gå inn i enkeltsaker og detaljer i disse. Men Oslo politidistrikt oppfordres de som mener seg urettmessig behandlet til å sende inn klager. Sakene blir behandlet og gjennomgått, og klager får skriftlig svar fra politidistriktet.

Avgjørelser fra Høyesterett og riksadvokatens retningslinjer innebærer en endring i politiets arbeid med narkotika.

Vi har mottatt retningslinjer fra riksadvokaten og er i prosess for å avklare hva dette betyr for politi og påtalearbeidet i det videre.

Politiet viser også til at de kan foreta visitasjon med hjemmel i arrestinstruksen, punkt 6.3, og legger ved et utdrag:

Hvis det etter en konkret vurdering er grunn til å tro at arrestanten kan skjule farlige gjenstander på kroppen på en slik måte at disse ikke vil kunne avdekkes ved alminnelig visitasjon kan han/hun kroppsvisiteres.

Kroppsvisitasjon innebærer at arrestanten kles helt eller delvis naken og alle klesplagg undersøkes. Kroppsvisitasjon kan også innebære å undersøke om gjenstander er gjemt på kroppen. Det er ikke anledning til å undersøke kroppsåpninger som et ledd i en kroppsvisitasjon.

Kroppsvisitasjon gjennomføres på skjermet sted av patruljen som brakte vedkommende inn, om nødvendig med bistand fra arrestforvarere. Kroppsvisitasjon skal, så vidt mulig, gjennomføres av personer av samme kjønn som arrestanten.

Kroppsvisitasjon besluttes av vaktsjef eller arrestleder, jf. pkt. 2.1 og 2.2. Beslutningen, og en kort redegjørelse for grunnlaget, skal registreres i arrestjournalen, jf. pkt. 4.