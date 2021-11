HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog med klar beskjed til kommunene.

Ber kommuner være raske med å innføre tiltak

Helsedirektør Bjørn Guldvog råder kommunene til å ha hånden på tiltaks-avtrekkeren når smitten kryper mot nye rekorder.

– Det er viktig at vi får tiltak raskt nok for å ta ned risikoen som økt smitte i samfunnet innebærer. Det må være målrettet, og litt ulikt i ulike kommuner avhengig av hvordan denne smitten skjer.

Det sa helsedirektør Bjørn Guldvog til VG torsdag kveld.

Han mener situasjonen helsemyndighetene håndterer nå er annerledes enn ved tidligere smittebølger:

Selv om nesten 70 prosent av befolkningen nå er fullvaksinerte, har antall smittede i løpet av høsten skutt kraftig til værs.

I forrige uke ble 6763 personer registrert smittet. Også denne uken fortsetter pilene å peke oppover, viser VGs coronaoversikt. Det kan indikere at vi straks står overfor en smitterekord.

Samtidig herjer også andre luftveissykdommer fritt i et fult gjenåpnet samfunn – og skaper kapasitetsutfordringer for helsevesenet.

Torsdag kveld var 171 pasienter innlagt på sykehus. Sist gang vi hadde tilsvarende innleggelsestall var i begynnelsen av mai i år – da med betraktelig lavere smittetall.

Full tiltro til kommunene

Under et pressetreff torsdag kveld gjentok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) nok en gang at regjeringen – til tross for smitteøkning – ikke ser behov for å innføre nasjonale tiltak nå.

– Men det er på tide å brette opp ermene igjen, lød beskjeden fra Kjerkol.

Dermed er det fortsatt kommunene som har ansvaret for å innføre lokale smitteverntiltak når det er behov.

– Under den forrige runden var kommunene, selv med lavere vaksinasjonsdekning, utrolig dyktige på å håndtere dette, påpeker Guldvog.

Han innrømmer samtidig at de fortsatt trenger tid til å finne frem til de beste løsningene.

– Det er jeg trygg på at vi gjør i løpet av noen få uker.

Samtidig har også Guldvog tidligere uttalt til VG at blir presset på helsevesenet for stort, må nasjonale tiltak vurderes.

– Hvis presset på helsetjenesten blir for stort, er det noe vi må vurdere. Men vi tror at det er et stort handlingsrom fremdeles med lokale tiltak, og de vil være mer målrettede og effektive enn å innføre tiltak for alle.

Forsterkede råd

I et brev til alle landets kommuner 4. november, opplyser helsedirektøren og FHI-direktør Camilla Stoltenberg at det fra sentralt hold vil bli iverksatt en rekke kommunikasjonstiltak for å forsterke smittevernrådene – etter oppfordring fra flere kommuner.

I kommuner med økende smitte blir følgende råd gitt, også til de som er vaksinert:

Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg.

Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne en meter.

Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom.

Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig.

Reduser antallet nærkontakter.

Kommunen må ut fra den lokale situasjonen vurdere om det er bruk for ytterlige anbefalinger, står det videre i brevet.

