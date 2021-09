NEKTER: Mannen i 50-årene fra Haugalandet er siktet for drapet på Birgitte Tengs (17) og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (20). Han nekter straffskyld.

Sakkyndige om Tengs-siktede i 1991: «Kvalifisert fare for gjentagelse»

I 1991 ble mannen dømt for et seksuelt motivert overfall og blotting. Sakkyndige fryktet gjentagelse, og domstolen pekte på fullstendig manglende impulskontroll.

Det kommer frem i den ti sider lange dommen som ble avsagt mot mannen i Gulating lagmannsrett, 15. mars 1991.

Drøyt fire år senere ble Birgitte Tengs funnet drept like ved sitt hjem i Kopervik på Karmøy. Nå er mannen fra dommen siktet for drapet på den 17 år gamle jenta.







Han nekter straffskyld og er ikke straffedømt siden 2005.

På begynnelsen av 1990-tallet var den nå drapssiktede mannen innlagt på psykiatrisk avdeling på sykehuset i Haugesund. Han hadde blitt henvist dit etter flere tilfeller av tyveri av kvinnelige eiendeler, blotting og et overfall, ifølge dommen fra 1991.

Under sykehusoppholdet fikk han blant annet behandling for sine seksuelle problemer, som hadde blitt en belastning for både omgivelsene og ham selv, står det videre i dommen.

Psykolog Jorunn Øpsen var behandler – og senere ble hun et offer for sin egen pasient:

Mandag 10. september 1990 tok den nå drapssiktede mannen seg inn i huset til psykologen i Haugesund. Der gikk han til angrep på henne, et angrep som omtales som seksuelt motivert med innslag av vold.

Lagmannsretten karakteriserer også angrepet som «svært nært opp til et drapsforsøk».

DREPT: Her ble 17 år gamle Birgitte Tengs funnet drept i mai 1995. 26 år senere er fortsatt drapet uoppklart.

Tilregnelig

Under straffesaken i 1991 ble det oppnevnt sakkyndige som gjennomførte en rettspsykiatriske vurdering av mannen.

De konkluderte med at han var tilregnelig, men at han kan ha hatt en «innsnevret bevissthet» under deler av angrepet mot psykologen, på grunn av sterk affekt.

«De sakkyndige har imidlertid konkludert med at tiltalte er en person med mangelfullt utviklede sjelsevner, og at det av den er grunn er kvalifisert fare for gjentagelse av lignende straffbare forhold som han nå er dømt for.», står det i dommen fra lagmannsretten i 1991.

– Ansett som farlig

Da psykologen anmeldte den nå Tengs-siktede mannen høsten 1990, skrev hun i anmeldelsen at mannen ble ansett som farlig når han var i en slik tilstand som under overfallet.

Det kommer frem i en rapport fra 1996, som er skrevet av sekretær Grete Strømme ved politihuset i Haugesund.

Psykologen skrev også at fengselsstraff ikke ville hjelpe, siden han var så farlig at han måtte holdes borte, og at slike episoder ville skje igjen om han ble satt fri, ifølge rapporten.

Strømme utarbeidet rapporten fordi hun mente denne mannen kunne stå bak drapet på Birgitte Tengs. Rapporten tar blant annet for seg hans straffehistorikk og møte med helsetjenesten i perioden 1986 til 1996, ifølge VGs opplysninger.

Rapporten viser også til et avhør av mannen som ble gjort i overfallssaken mot psykologen i september 1990. Der skal han ha forklart at han hadde kjent på en stigende psykisk ubalanse den siste måneden og at han hadde hatt fantasier og tanker om psykologen.

Han skal også har forklart at han ikke kunne stå på egne ben og hadde behov for hjelp – samt at han ikke visste om han igjen risikerte å bli «programmert» til voldsbruk.

En overlege, som også ga en uttalelse om mannen i samme periode, skrev følende, ifølge rapporten:

«Det er lite en kan gjøre med slike seksuelle perversjoner, og gjentagelsesfaren er vel betydelig.»

DREPT: Birgitte Tengs (17).

– Driftslivet tok overhånd

I dommen fra 1991 skriver lagmannsretten at den Tengs-siktede mannen åpenbart har behov for behandling av seksuelle forhold.

«I relasjon til hans seksualdrift blir andre mennesker bare objekter eller kulisser. I denne situasjonen har han vist mangel på impulskontroll, dvs. impulskontrollen svikter så å si fullstendig.», står det i dommen.

Driftslivet tok overhånd for ham på et tidspunkt, ifølge de sakkyndige.

« ... slik som det kan skje for andre mennesker i rus – og han gjør ting som han i rolig tilstand ikke ville gjort.»

De sakkyndige uttalte også at han ville ha betydelig hjelp for å etablere seg på egen hånd med ansvar for seg selv og arbeid.

«Han har ikke selv vist noe fremdrift i denne retning slik det kunne være naturlig å forvente av en ung mann som ham.», står det i dommen fra 1991.

Han ble til slutt dømt til seks måneders fengsel og tre års sikring.

VG har vært i kontakt med Tengs-siktedes forsvarer, advokat Stian Kristensen. Han ønsker ikke å kommentere saken.