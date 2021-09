Ropstad: − Jeg vil gratulere Støre

VULKAN ARENA (VG) Det ligger an til å bli en lang kveld med usikkerhet for Kristelig folkeparti (KrF), men én ting er partileder Kjell Ingolf Ropstad sikker på: Det blir regjeringsskifte.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Stemningen går vekselvis fra jubel til nervøs tisking og hvisking i takt med NRKs valgsending på KrFs valgvake hvor lite enda er avgjort. Partiet vaker under og over sperregrensen i det stemmene telles opp.

Da NRKs første prognose kom rett over 21 gikk et sus av skuffelse gjennom forsamlingen i Vulkan Arena. Tallet 3,9 vil bety det svakeste valgresultatet for KrF etter krigen.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: Naina Helén Jåma, NTB

Gratulerer Gahr Støre

Partiet har siden første prognose vippet mellom 3,9 og 4,3 i det som ligger an til en valgkveld med en intens kamp om å nå sperregrensen.

– Jeg er veldig spent, sier partileder Kjell Ingolf Ropstad til salen, som tok imot ham med stående applaus.

– Vi har kjempet for verdens beste politikk. Akkurat nå vet vi ikke hva resultatet blir. Kanskje vet vi det ikke før senere på kvelden, legger han til.

– Men det er likevel en ting som er klart med dette resultatet. Det er at Regjeringen har mistet støtten, og vi skal gå av så snart en ny regjering er på plass, sier Ropstad.

Han takket Erna Solberg for samarbeidet og ønsker den nye statsministeren lykke til.

– Nå ser det ut til at oppdraget går til Jonas Gahr Støre. Jeg vil gratulere Støre og ønsker ham lykke til med jobben.

Optimister

Det er kort mellom himmel og helvete for partiet som risikerer å bli avspist med to til tre mandater om de ikke når den magiske grensen.

– Det er tidlig på kvelden. Jeg har god tro på at vi skal over firetallet. Det er klart det er stor forskjell på å ha en gruppe på tre og å ha en gruppe på seks-sju. Jeg går for seks-sju på Stortinget, sier Olaug Bollestad til VG.

Klokken 22.26 ligger partiet an til 4,0 prosent på prognosen.

– Min umiddelbare tanke er at dette går veien for KrF. Vi lå på 3,9 klokken 21, akkurat som i 2017 og allerede nå er vi oppe på 4,2 og det var der vi landet i 2017. Akkurat nå tyder det på en reprise fra 2017 og det vil jeg være veldig godt fornøyd med nå, sier Knut Arild Hareide til VG.

Han bekrefter at han selv sier farvel til politikken nå.

Ropstad selv følger valgresultatet fra bakrommet. Det er ikke ventet at han vil kommentere prognosene før det foreligger et mer sikkert resultat.

– Politikken som er viktig

Spenningen kommer til å dirre i KrFs valglokale på Vulkan arena i Oslo en god stund til.

– Til dere som trodde det ikke skulle være sprit på KrF-valgvake, dere tar feil. Det er massevis av håndsprit i loket. Slik startet generalsekretær i KrfU, Hedvig Halgunset valgvaken til stor applaus fra salen.

Bibelreferansene henger løst i det taler på taler kommer på scenen for å peppe publikum.

Stemningen endret seg imidlertid da den første prognosen kom. Olaug Bollestad insisterer på at dette ikke er en kamp for å overleve for KrF.

– Nei, det er det ikke. Vi har mer å kjempe for. Det er politikken som er viktig for KrF. Det er viktig for oss at vår stol på Stortinget ikke står tom. Vi skal over sperregrensen i kveld!

SPENT: Nestleder Olaug Bollestad har nervene i helspenn i det som blir en intens kamp mot sperregrensen.

Turbulent valgkamp

Det var nok få som hadde sett for seg at Ropstads gutterom skulle bli valgkampens store snakkis. Det var Aftenposten som i siste periode av valgkampen kunne avsløre at Ropstad var folkeregistrert på gutterommet hos foreldrene på Moisund i Evje og fikk gratis pendlerbolig fra Stortinget fra 2009 frem til i fjor. I perioden leide han også ut en tomannsbolig familien eier på Lillestrøm.

Avsløringene har imidlertid ikke sett ut til å påvirke partiets oppslutning i negativ retning. I VGs siste måling 9. september fikk partiet 4,5 prosent, opp 0,9 prosentpoeng fra målingen uken før. September måned var første siden februar 2020 at partiet kom over sperregrensen på fire prosent på gjennomsnitt av målinger.

I selve beltespennen på bibelbeltet, Agder-fylkene, har også pilene pekt riktig vie etter gutteroms-avsløringen. KrF-leder Ropstad, som topper listene i begge fylkene, lå inne med trygt mandat på VGs Agder-måling dager før valget.

EKTEMANN: Jan Frode Bollestad innser at fruen ikke får fortsette som landbruks- og matminister.

Valgte retning i 2018

KrF endte i 2017 på 4,2 prosents oppslutning – partiets dårligste valg etter krigen og langt unna storhetstiden, da Kjell Magne Bondevik var statsminister (1997-2005) og FrF fikk mellom 12 og 14 prosent i stortingsvalgene.

Høsten 2018 stilte Knut Arild Hareide et ultimatum til partiets medlemmer. Han ønsket ikke å gå i regjering med Frp.

– Jo nærmere samarbeidet med ytre høyre har vært, jo nærmere har vi kommet sperregrensen, advarte Hareide.

Partiet valgte likevel å gå i regjering med Frp, med 84 mot 76 stemmer, etter en dramatisk prosess. Hareide gikk av og Kjell Ingolf Ropstad overtok som partileder.

– En god grunn til at vi ser ut til å lykkes nå, er at vi sto sammen som parti. Jeg måtte ta et valg. Det vil være en stor, stor seier for Kjell Ingolf om dette resultatet står seg. Det gleder jeg meg stort over, sier Hareide til VG nå.

SJOKK: Det gikk et gisp gjennom forsamlingen da KrF havnet under sperregrensa ved første prognose klokken 21.

– Snudde seg fra folkekirkekristne

Tidligere KrF-rådgiver Åshild Mathisen mener at dette veivalget kan bli partiets død.

– Det at man står fast på sine konservative røtter og ikke klarer å inkludere kirken slik den er nå, det er dødens posisjon for KrF. Analysen er at KrF har snudd seg bort fra de folkekirkekristne, det var dem Knut Arild Hareide skjønte at han måtte nå, sier Mathisen til NRK.

Nå sier imidlertid Frp farvel til KrF – og Venstre. Partitoppene der mener at samarbeidet med disse partiene har ødelagt for Frp.

– Nå skal vi ha fokus på oss selv og bli et mer tydelig opposisjonsparti, sier 2. nestleder Terje Søviknes i Frp til VG.

UBRUKT: Jubelflaggene har fått ligge i fred på KrFs valgvake.

Gjør det dårligst hos forhåndstemmerne

KrF fikk sitt gjennomslag som landsdekkende parti i 1945 og oppnådde sitt foreløpige beste resultat i stortingsvalget i 1997 med 13,7 prosent. Siden har det altså gått i nedoverbakke.

Partiet er kjent for å gjøre det dårligere blant forhåndsvelgerne enn hos valgdagsvelgerne. Første prognose er basert på forhåndstemmer, så partiet kan gjøre det bedre når valgdagstemmene kommer inn.

Samtidig er det knyttet enda mer usikkerhet til forhåndsvelgere i år, da det er rekordmange som har benyttet seg av muligheten til å stemme på valgdagen på grunn av coronapandemien.