Jonas Gahr Støre og forsvarssjef Eirik Kristoffersen på rundtur under Nato-øvelsen.

Støre om SV og Rødts forsvarsdrøm: Enda mer gal nå

BARDUFOSS/SØRREISA (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil ha mer samarbeid med naboene som snuser på Nato. Men han avfeier SV og Rødts forsvarsdrøm.

Statsministeren mener SV og Rødts oppskrift for norsk forsvar var «gal før, og den er enda mer gal nå».

Støre tok en kaffepause inne i kapteinslugaren på fregatten KNM «Thor Heyerdahl» søndag, etter å ha fått demonstrert en sanitetsøvelse og blitt vist rundt på skipet. Han var hele dagen i øvelsesområdet på forskjellige baser som trener sjø, land og luft under øvelsen Cold Response.

– Når krigen raser i Ukraina og alle land reiser spørsmål om hva dette betyr for oss, så skal vi også gjøre det. Da skal vi gjøre det grundig og gjennomtenkt. Men jeg mener det er noen ting vi kan slå fast, sier Jonas Gahr Støre til VG.

På fregatten blir det gjort en demonstrasjoner øving på håndtering av skuddskader og røyk.

Russland ruster

Nå ruster Nato opp i Russlands grenseområder øst i Europa. Da Nato-sjef Jens Stoltenberg selv tok turen opp til Bardufoss fredag, varslet han også økt tilstedeværelse i nord. Det kan bety flere øvelser som denne.

Det sier også Støre vil bli viktig. Men han passer på å understreke at Cold Response er en norsk Nato-øvelse, ledet av Norge.

– Vi øver sammen og tar ansvar sammen. Men jeg er opptatt av at vi ikke skal svekke vårt hovedansvar, for dette er viktig for vår egen suverenitet, sier han.

– Vi er Nato-staten i nord. Vi har bred tillit i Nato og over Atlanterhavet som et land som kan forholdene godt, så det å ivareta den kvaliteten og det omdømmet blir viktig. Det kan kreve nye ting av oss.

SETTER KURS: Støre peker på Norden, USA og Storbritannia som viktige samarbeidspartnere i nord.

Ut over mer øving med flere av de Nato-allierte landene, peker Støre tre ting han mener blir viktig for Norge nå: Å styrke det norske forsvaret spesielt i nord, samarbeide mer med nordiske land, og forsvarsavtalen med USA.

– Det er punkter som jeg mener at vi nå helt åpenbart kan konkludere på. Nå er vi midt i krigen i Ukraina. Men frem til juni skal vi jobbe med Natos nye strategiske konsept, og parallelt med det må vi i Norge trekke våre egne konklusjoner av krigen i Ukraina.

SV-nei

Den nye forsvarsavtalen med USA legges snart frem for Stortinget. Den ble forhandlet frem av Solberg-regjeringen, og AP/Sp-regjeringen stiller seg bak denne.

Det gjør ikke SV. Dette blir dermed en av de første større sakene der regjeringspartiene og SV skiller lag.

– SV er opptatt av at vi ikke utvanner basepolitikken, som handler om at vi ikke skal ha utenlandske baser på norsk område. Vi er imot avtalen med USA fordi vi mener den legger til rette for mer permanent tilstedeværelse av amerikanske styrker, slik vi så under forrige regjering, men merker oss at Støre understreker at regjeringen ikke vil endre basepolitikken, skriver SVs forsvarspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa i en epost til VG.

Mer nordisk

De to venstresidepartiene ivrer for en nordisk forsvarsallianse.

Sverige er, i likhet med Finland, ikke medlem av Nato, men de har samarbeidet tett med alliansen i flere år.

I ukene før Russlands invasjon i Ukraina fikk de to partner-landene en enda tettere status med Nato, da de ble invitert inn til å delta i Natos organisasjon.

Etter Russlands invasjon har debatten om medlemskap blitt høyaktuell i begge land.

Støre er klar på at den nye sikkerhetspolitiske situasjon gjør et tettere samarbeid med Sverige og Finland høyaktuelt.

Jonas Gahr Støre besøke Sanitetsbataljonen

– Jeg ser at et område vi allerede vil ønske å gå videre på, er det nordiske. Vi ser tydelig at det er fornuftig for tre nordiske land i nord å øve mye sammen og bruke mer likt materiell, sier Støre.

Det betyr ikke at han har større forståelse for Rødt og SV, som har argumentert for et tettere samarbeid med naboene i nord som et alternativ til Nato:

– Tvert imot. Nå skal Sverige og Finland gjøre sine vurderinger i forhold til Nato, men de er Natos nærmeste partnere. Norge gjør dette som Nato-medlem, sier Støre, som er helt tydelig på at de er mot forsvarsavtalen med USA.

– Altså, Rødt og SV som ikke vil ha samarbeidsavtale med USA og vil ut av Nato: Det var en gal oppskrift før, og den er enda mer gal i dag. Der har de ikke noen god sikkerhetspolitisk lesing av Norges behov, legger han til.

Ikke baser

Støre har tidligere sagt til VG at han ikke ønsker en endring av Norges basepolitikk, men at forsvarsavtalen med USA som snart legges frem for Stortinget er viktig for Norge. Det gjentar han.

– Vi er avhengige av et godt og funksjonelt samarbeid med USA, at de kjenner Norge godt, har forhåndslagret utstyr her så de slipper å ha det med seg hver gang de kommer, og at det er tilpasset behovene. Dette er en type avtale de har med mange land i Europa, sier Støre.

Britene kommer

Mer samarbeid blir tema når Støre drar til Stockholm for å møte sin svenske kollega Magdalena Andersson den 5. april, og når den finske presidenten Sauli Niinistö senere kommer til Oslo, sier han. Det samme gjelder for det nordiske ministermøtet i slutten av mai.

– Det ville ikke vært det før, i alle fall ikke så tydelig og direkte som nå. Nå har vi helt klare erfaringer vi må oppsummere direkte sammen, sier Støre.

Han trekker også frem mer samarbeid med britene i nord, som har et historisk viktig forhold med sjøforsvaret. Den britiske forsvarsministeren kommer til Nord-Norge tirsdag.

Støre og forsvarssjef Kristoffersen blir vist rundt i hangaren der de amerikanske helikoptrene står.

USA-ryggraden

De som har sendt aller flest soldater til øvelsen, er amerikanerne. Da Støre søndag møtte en del av US Marine Corps inne i en av helikopterhangarene ved Bardufoss flystasjon, takket han dem for det.

– Dette er ryggraden i forholdet mellom Norge og USA, sa han til dem.

Ifølge gunnery sergeant Robert Roebuck er det noen hundre US Marines som deltar aktivt. De som er samlet her, er støtte for de som er i luften.

Bryan Nygaard og Robert Roebuck er bakkemannskap for USAs helikoptre

Samtidig understreker Støre at Norge har en lang historie i å balansere mellom avskrekking og beroligelse overfor Russland, og sier Norge har gjort mye riktig.

– Da Stoltenberg og jeg satt i regjering sammen kalte vi det «high north, low tension»: Vi klarte å ha Nato-nærvær i Nord, men ledet av Norge. Det var norske øyne og øre som fulgte med, norsk luftkapasitet og norsk etterretning. Akkurat dette blir enda viktigere etter det som skjer i Ukraina, sier han.

Støre sier det er derfor er viktig å styrke kapasiteten til Forsvaret i nord, i takt med at resten av Nato ruster opp, Det er var en av årsakene til at regjeringen foreslår en tilleggsbevilgning på tre milliarder kroner til Forsvaret.

– Hvis vi skulle slutte å følge med på det som skjer i nord, tror jeg andre ville gjøre det, og jeg tror ikke det blir bedre. Norge må ta den hovedoppgaven selv. Vi ligger her, da skal vi ivareta den rollen på en god måte, sier han.