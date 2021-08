LEI SEG: Tyske Gert og Katrin Menz har leid ut rorbuer i Trøndelag siden 2011. De har aldri opplevd noe lignende. Foto: Magnus Kjøren Berg, Fosna-Folket / Privat

Hakekors malt i nærheten av Gerts utleie-rorbuer

Tyske Gert Menz (53) og kona Katrin mener hakekorset er personlig rettet mot dem og deres tyske gjester. Nå får de støtte fra den tyske ambassaden.

Av Oda Ording

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi er lei oss. Dette er en forferdelig situasjon, ikke bare for oss, men også for våre tyske gjester, sier Gert Menz.

Onsdag våknet han og kona Katrin Menz til at noen hadde malt et hakekors på en bergvegg rundt hundre meter unna rorbuene de leier ut.

Det var Fosna-Folket som først omtalte saken.

53-åringen forklarer at alle gjestene som skal ut med båt, må kjøre forbi hakekorset.

– Vi opplever at det er rettet mot oss, fordi vi er tyske og det hovedsakelig er tyske turister som leier hos oss. Vi tolker det som at vi ikke er velkommen, sier Menz til VG.

– Ubehagelig med tanke på den mørke historien

Menz forteller at fire av de fem rorbuene, som ligger i Beskelandsfjorden i Åfjord kommune i Trøndelag, er utleid denne uken.

Gjestene er bekymret, sier han.

– Noen ganger har vi også gjester fra Tsjekkia og Polen. Det er derfor særlig ubehagelig med tanke på den mørke historien, sier Menz.

– Hva blir det neste?, spør familien seg.

Han vil samtidig rette en stor takk til lokalbefolkningen, som han opplever at står bak dem. Etter at saken ble omtalt i lokalavisen, har støtteerklæringene rent inn, forteller Menz.

Tysklands ambassade: «Fryktelig trist»

Også den tyske ambassaden i Norge har engasjert seg i saken.

Til Fosna-Folket sier Kristin Offerdal, honorær konsul for Trøndelag ved Tysklands ambassade, at «det er fryktelig trist at den tyske familien og deres gjester har blitt utsatt for slike opplevelser».

– Tyskere hjelper til å holde Distrikts-Norge oppe. Det burde bli mottatt positivt når tyskere slår seg ned og skaper turisme, sier Offerdal videre, samtidig som hun advarer om at det i verste fall kan skremme turistene.

Tysklands ambassade i Oslo skriver til avisen at de vil forfølge saken nærmere.

– Vi setter stor pris på at ordfører Stjern umiddelbart tok tak i saken og varslet politiet. Heldigvis er det svært sjeldent vi blir kontaktet om lignende hendelser, sier Anne Prix ved presseavdelingen.

VG har onsdag kveld vært i kontakt med jourhavende jurist i Trøndelag politidistrikt, som sier at de ikke har registrert anmeldelsen. Han understreker at den kan ha blitt levert til den lokale politistasjonen.