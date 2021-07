KRASS: Nestleder i Venstre, og kulturminister Abid Raja. Foto: Mattis Sandblad, VG

Abid Raja med knallhardt Listhaug-oppgjør etter 22. juli: − Nører opp under fremmedhat

Abid Raja gir Jonas Gahr Støre helhjertet støtte – og kjefter på Sylvi Listhaug for utspill han mener har nøret opp under fremmedhat og myter om politikere i Ap og AUF.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg vil be Sylvi Listhaug trå ekstremt varsomt inn i debatten. Hun har et særlig stort ansvar for retorikken og debattklimaet, da hun tidligere har kommet med en rekke sterkt polariserende utsagn, som at AP er mer opptatt av terroristenes rettigheter, sier Venstre-nestleder Abid Raja til VG.

– Det er slike utspill som faktisk nører opp under både fremmedhat, og myter rettet mot politikere for eksempel i Arbeiderpartiet og AUF, legger Raja til.

I sin tale under tiårsmarkeringen for Utøya-terroren på torsdag, kom Ap-leder Jonas Gahr Støre med en klar oppfordring til høyresiden om å «nå heve stemmen og trekke klarere grenser opp mot det høyreekstreme».

Støre sa at venstresiden allerede har tatt et oppgjør med voldelige aktivister på venstresiden.

LEDER: Sylvi-Listhaug, leder av Fremskrittspartiet. Foto: Terje Bringedal, VG

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H) reagerte kraftig på Støres uttalelser, og hevdet at Støre brukte 22. juli-tragedien til å drive partipolitikk.

Fredag rykket Frp-leder Sylvi Listhaug ut og uttalte til VG at hun tror Stang gir uttrykk for det mange mener.

Raja sier at «Støre har helt rett» og at han på «ingen måte har sagt noe kontroversielt».

– Det at Støre da sier at høyresiden har et særlig ansvar kan man ikke gjøre om til at «Støre beskylder oss for massedrap». Da har man virkelig ikke skjønt poenget til Støre, eller fått med seg det vesentlige i debatten om antiekstremisme, sier Raja.

Tidligere Oslo-ordførers Fabian Stangs slettede Facebook-innlegg fra 22. juli. Foto: Faksimile, hentet fra Facebook 22. juli kl. 19.22

– Mater høyreekstremismen

Raja sier han stiller hundre prosent bak AUFs ønske om et politisk oppgjør med det høyreekstreme tankegodset bak 22. juli-terroren.

– Det bør herske liten tvil om at høyreekstremisme mates ideologisk og retorisk av mennesker godt ut på høyresiden i det politisk landskapet i ethvert land, også i Norge. Det er ren fakta, sier Raja.

– Mener du at Listhaug mater høyreekstremismen ideologisk og retorisk?

– Jeg har ikke lyst til å bruke dagen derpå etter 22. juli på å rette store skyts mot Sylvi Listhaug. Men hun blandet seg inn i diskusjonen, og da må også hun tåle å høre at hun ved en rekke anledninger har tråkket over streken, sier Raja.

VG har vært i kontakt med Frp-rådgiver Espen Teigen som sier at Listhaug ikke ønsker å kommentere saken. Han viser til uttalelsene Frp-lederen har gitt om at hun tror Stang gir uttrykk for det mange mener.

– AUF er usedvanlig forsiktige

I et intervju med VG torsdag, sa Stang at han reagerte på at Støre «dro det kortet» i sin tale på Utøya. Raja reagerer på uttalelsene.

– Det bygger opp under myten om at Arbeiderpartiet og AUF forsøker å «spille politisk spill» på 22. juli. Det har jeg aldri opplevd at de har gjort. Heller tvert imot, sier Raja.

– Jeg tror mange føler at AP/AUF kunne har drevet politikk på det, men har aldri gjort det, og de er selv usedvanlig forsiktige. Det er nesten uforståelig hvor forsiktige de faktisk er med å bruke 22. juli.

Stang: – En dårlig formulering

Fabian Stang svarer på kritikken fra Raja om hans uttalelser om at Støre «dro det kortet»

– Hvis jeg har sagt det, må det være fordi jeg ble så lei meg at jeg ikke valgte beste formulering, sier Stang.

– Så det var en dårlig formulering?

– Ja.

– Noen mener at du bevisst har misforstått det Støre sier. Har du det?

– I hvert fall ikke bevisst. Jo flere ganger jeg leser det han sa i talen, desto klarere blir det for meg at han prøvde å skyve ansvaret over på Høyre.

– Men han nevnte ikke Høyre, men sa «høyresiden»?

– Ja, men se på målingene. Det er ikke stort mer enn Høyre.

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang. Foto: Hallgeir Vågenes

Hadde behov for «å ta igjen»

– Hva tenker du nå dagen derpå? Du har fått ganske sterke reaksjoner på innlegget?

– Jeg tenker at dagen i går ikke var den ideelle for diskusjonen. Men når Støre først begynte, så synes jeg at jeg hadde et behov for å ta igjen samtidig. Men så kom det noen signaler på at noen har oppfattet dette som leit i forhold til deres sorgarbeid. Og da slettet jeg umiddelbart.

– Var det litt usmakelig av deg å poste innlegget på tiårsdagen etter 22. juli?

– Nei, tatt i betraktning de følelser som ble vekket i meg da Jonas sa det han sa, synes jeg ikke det var utidig.

– Støre ber høyresiden ta et ansvar for å ta et oppgjør med høyreekstremismen. Hva tenker du om det?

– Han sa også at venstresiden tok et oppgjør med venstreradikale i sin tid. Det er sant. Men det var virkelig høyresiden med på. Det er det som er hovedpoenget, at ekstremisme må vi stå sammen mot - ikke peke på andre, sier Stang.

LEDER: Heidi Nordby Lunde (H), leder i Oslo Høyre. Foto: Terje Bringedal, VG

Høyre-topp: – Vi må ta et oppgjør

Leder i Oslo Høyre og stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde mener det er på tide at høyresiden nå tar et tydelig oppgjør med høyreekstrem ideologi.

– Jeg tror at vi er mange som har unnveket debatten fordi vi faktisk mener at den ekstremistiske ideologien Breivik står for ikke har noe med oss å gjøre. Men på samme måte som noen krever at moderate muslimer skal ta avstand fra islamistisk terror, at moderat venstreside skal ta et oppgjør med ytre venstre, så må vi også ta et oppgjør med ytre høyre, sier hun.