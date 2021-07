PANORAMA: Fra Romsdalsgondolen har man god utsikt til Romsdalshorn, Vengetindene, og Åndalsnes sentrum, i tillegg til elven Rauma og videre utover Romsdalen. Foto: Fredrik Solstad

Her tror de nordmenn vil fortsette med norgesferie

ÅNDALSNES (VG) Selv om grensene nå åpner for reiser til utlandet, har Rauma-ordføreren fortsatt tro på at nordmenn vil feriere i eget land. En nyåpnet attraksjon kan bidra til å sørge for det.

– Jeg er helt sikker på at sommeren her kommer til å bli bra.

Det sier ordfører i Rauma kommune, Yvonne Wold (SV) i ettermiddagssolen utenfor rådhuset i Åndalsnes.

Åndalsnes er hjem til turistattraksjoner som Rampestreken, Romsdalseggen, og Trollstigen, noe som setter turen opp Isfjorden på kartet til cruiseselskapene som seiler langs kysten.

HAR TRUA: Ordfører Yvonne Wold (SV) i Rauma kommune møter VG utenfor rådhuset i Åndalsnes.

Pandemien satte imidlertid en stopper for det, og plutselig forsvant flere tusen cruiseturister. Samtidig valgte flere nordmenn å se seg rundt for feriemuligheter i eget land – og mange la turen til Åndalsnes.

– I det store og det hele har norske turister veid opp for de båtene som ikke kom, sier Wold.

– Vi har hatt to sommere med bare nordmenn, men norske turister bruker tilbudene her. I fjor hadde vi køer på restaurantene, forklarer Wold.

Det er flere som har troen på at det samme vil skje i år.

Travle dager

Heidi Alnæs driver suvenirbutikken Fjordbua i Åndalsnes sentrum. For henne har cruisenæringen vært en sentral del av inntektsgrunnlaget, og det så mørkt ut da alt ble kansellert.

Det er stille i butikken med panoramautsikt til Hurtigrutens ekspedisjonsskip som ligger i opplag på kaia. Så stille har det ikke vært hele dagen, forklarer Alnæs.

– Det har vært fullt kjør i hele dag, sier hun med et smil.

MYE Å GJØRE: Daglig leder Heidi Alnæs i suvenirbutikken Fjordbua i Åndalsnes.

Allerede før fellesferien er i gang i pandemiens andre år ligger hun foran budsjettet.

– Det kunne jo vært bedre, båtturistene legger igjen en god del penger og det er mye folk om bord. Men det har vært mye folk, spesielt med gondolen, påpeker hun.

For Åndalsnes har nettopp fått en helt ny attraksjon over 700 meter over havet.

les også Norges luftigste arbeidsplass? Nå bygges den omstridte gondolbanen i Rauma

fullskjerm neste

Luftig tur

Mellom kaia og togskinnene i Åndalsnes ruver et fjellformet bygg. Det huser en gondol som går helt til toppen av fjellet Nesaksla, hvor man finner stier til Rampestreken og veien ned fra Romsdalseggen.

På fem minutter kommer man seg fra bakken og helt opp til toppen av fjellet, hvor byens nyåpnede restaurant også har tilhold.

– Alle trodde jeg hadde klikka da jeg sa ja til jobben, inkludert min mor, sier daglig leder for Eggen Restaurant, Per Espen Thorgersen.

Han gikk fra en trygg jobb i Viken fylkeskommune til å drive restauranten på fjelltoppen, og er på vei til restauranten når VG møter ham på bakken i Åndalsnes.

STRAKA VEGEN: Det er lett å komme seg til toppen av fjellet om man tar Romsdalsgondolen. I front er salg- og markedsleder Susanne Fausa Brastad i selskapet Romsdalen AS. Foto: Fredrik Solstad

Den eneste veien til jobb, med mindre man vil gå de bratte meterne opp fjellet, er med den nye Romsdalsgondolen som sto ferdig i slutten av mai etter 14 måneder med bygging.

Siden da har over 20.000 personer tatt den luftige turen med gondolene, som på et tidspunkt henger 100 meter over bakken.

Gjennom glasset ser man ut over tindene som omgir Åndalsnes, Isfjorden og Rauma.

– Det er like fint hver gang, sier salg- og markedsleder Susanne Fausa Brastad i selskapet Romsdalen AS, som eier både gondolen og restauranten.

GLAD: Daglig leder for restaurant Eggen, Per Espen Thorgersen, er veldig fornøyd med hvordan det har gått i dagene siden restauranten åpnet.

Lukten av treverk henger i luften inne i restauranten. Thorgersen forklarer at de har valgt å bruke materialer og en meny som gjenspeiler naturen de befinner seg i.

– Det er ikke bare en turistattraksjon. Her skal det være gjennomført, sier han.

Det er bare få dager siden de åpnet dørene for aller første gang, og Thorgersen forteller at han er storfornøyd med hvordan det har gått.

– Det har vært en bransje i kne, men jeg tror det er rette tiden å satse nå. Folk har rett og slett gjenoppdaget Norge som feriested.

PÅ TUR: (F.v.) Inger Bolsønæs, Kari Bjørgengen, William Bjørgengen (13), Patrick Bolsønæs og Siver Bolsønæs. Foto: Fredrik Solstad

Blant dem som har funnet veien til Eggen restaurant på toppen av fjellet, er familiene Bolsønæs og Bjørgengen.

De har gått over Romsdalseggen og tar seg en velfortjent is på toppen av Nesaklsa. De synes det er synd at skyer har lagt seg rundt toppen av fjellet, men forteller at det var strålende vær over eggen.

Med isen fortært er det delte meninger om hvorvidt de skal ta beina fatt på siste innspurt.

– Vi har ikke blitt helt enige om vi skal gå ned eller ta gondolen, sier Sivert Bolsønæs.

Det ender med gondolen.

PLASS: Det er egentlig plass til 45 personer om bord i gondolen, men det vil ikke selskapet Romsdalen AS gjøre. – For å gjøre opplevelsen best mulig fyller vi ikke opp mer enn 30 i hver kabin opp nå, sier salg- og markedsleder Susanne Fausa Brastad. Foto: Fredrik Solstad

Selv om hun selv stemte nei til Romsdalsgondolen, er ordfører Wold nå sikker på at den nye attraksjonen vil føre til mer aktivitet.

– Jeg tror vi får flere typer turister. Mange kommer hit og ønsker stillheten og friheten man finner i urørt natur, og så har vi dette tilbudet som lenker direkte til byen, sier Wold.

Takker TV og film

– Vi har hatt masse turister fra hele landet. I fjor tenkte vi pandemien skulle komme hit, men det slapp vi, sier Louise Nakken (20).

Hun bor til vanlig i Trondheim, men har kommet hjem for å jobbe på Hvelvet Bistro i Åndalsnes sentrum i sommer.

Mellom bestillinger og serveringer rekker hun å fortelle litt om hvordan det har vært i servicenæringen, som sårt trenger de pengene sommerturistene legger igjen.

– Vi begynte å merke trykket allerede forrige uke, da kom det en del folk. Det gikk veldig bra i fjor, men jeg tror nesten det kan bli bedre i år, sier Nakken.

Mye av det tror hun skyldes hva nordmenn ser på skjermen.

PÅ JOBB: Det blir mye å gjøre i sommer, tror Louise Nakken på Hvelvet Bistro i Åndalsnes.

Den lille byen en time fra både Molde og Ålesund er nemlig hjem til blant annet Setnesmoen leir fra «Kompani Lauritzen» og har også vært kulisser i filmene «Mission Impossible» og «Black Widow».

– Vi har vært veldig heldige med mye promotering i form av film- og TV-innspillinger her. Vi har fått en del drahjelp på den måten, sier ordfører Wold.

For ordføreren er det å se hvordan det har gått for byen og kommunen selv i en pandemi gledelig.

– Det er utrolig artig å være ordfører her nå. Det er viktige arbeidsplasser i næringen, og jeg tror mange har åpnet øynene for ferie i eget land, sier Wold.