TREND: PST følger med «akselerasjonismen» på nettet, der «angsten for at den hvite rase er truet» er fremtredende. Foto: Gabriel Aas Skålevik, VG

Ti år etter 22. juli: Flere høyreekstreme med voldelig potensial i Norge

Høyreekstremismen er på vei opp, mener sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Hans Sverre Sjøvold.

Av Ola Haram og Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: Nå nettopp

Ti år etter 22. juli-terroren ser PST med bekymring på høyreekstreme krefter på internett.

PST har sett barn ned i 13–14 års alder med høyreekstreme holdninger i forbindelse med saker de jobber med.

– «Akselerasjonismen», hvor mange sitter hjemme på internett og sympatiserer med høyreekstrem terror. Dette er arenaer hvor du ikke behøver å gå utenfor gutterommet en gang, for å være med på det som skjer. De som mener den hvite rasen er truet og som ser behov for rask handling, er noe av det vi følger med på.

– For noen begår til slutt alvorlig straffbare handlinger, sier Sjøvold.

Både Manshaus-saken og terrorangrepet mot to moskeer i Christchurch på New Zealand, der 51 mennesker ble drept, tilhører denne gruppen.

Ingen grenser på internett

Høyreekstrem aktivitet på internett er viktig å følge med på, sier PST-sjefen:

– Det er ikke noe galt i å være høyreradikal, så vi fokuserer på de voldelige. Videre må vi bruke mer ressurser på internett og den transnasjonale dialogen.

De høyreekstreme møtes på internett. Sjøvold sier de gjerne er gjemt bak anonyme profiler på forum der nynazisme og høyreekstrem terror hylles blant likesinnede.

– Det er ikke lenger faste strukturerer rundt dette på internett. Man melder seg ikke nødvendigvis inn i en organisasjon med en leder.

– Kan du anslå hvor mange høyreekstreme med voldelig potensial vi har i Norge i dag?

– Det er vanskelig å si, men det er ingen tvil om at det er flere. Det er større aktivitet og det har vi sett over tid, sier Sjøvold.

Har du tips om temaet? Ta kontakt med VG på e-post her eller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til 92088655.

«Den spisse enden» bedre rustet etter 22.07

– Hva har Norge lært av 22. juli 2011, slik du ser det?

– Vi har lært at dette kan skje i et godt og trygt samfunn som Norge. Det finnes krefter der ute som vi jobber særlig med, som ikke respekterer demokratiets spilleregler.

Sjøvold mener Norge har bygget opp et politi, som er langt bedre rustet til å håndtere kriser, enn før. Større operasjonssentraler, som er bedre til å styre ressurser og operasjoner kombinert med et nytt beredskapssenter.

– Nå har du de beste spesialistene, den spisse enden, som kan bli fløyet ut med helikopter, døgnet rundt. Det er helt fantastisk.

BEREDSKAPSSENTER: På Hellerud utenfor Oslo er det opprettet et nytt beredskapssenter. Her holder blant annet Beredskapstroppen og politiets helikoptertjeneste til. Erna Solberg var med på åpningen i mai 2021. Foto: Terje Pedersen / Scanpix

– På hvilken måte er PST i bedre stand til å avverge høyreekstrem terror nå, enn for ti år siden?

– Jeg tror i hvert fall at vi er mye mer oppmerksom på fenomenet. Jeg tror det er det viktigste, sier Sjøvold.

– Vår strategi er forebygging. Vi jobber med de færreste, men nå har vi større muligheter til å sammenstille data fra ulike registre. I tillegg jobber vi i dag mye mer aktivt mot de ulike nettløsningene og nettsamfunnene som disse befinner seg på.

Verden er ikke analog lenger, slik den var på Benjamin Hermansen-tiden da de høyreekstreme opererte mer åpenlyst.

– Det som er den store forskjellen er at de høyreekstreme kreftene har gått på nett. Vi kan ikke lenger bare ta et bilde av dem og se hvem dette er.

Vil lagre mer fra internett

I dag er det begrenset hva PST kan lagre fra åpne kilder på internett, og de har derfor ønsket seg et friere spillerom. Regjeringen har varslet en høring om dette over sommeren.

– Skal vi som tjeneste kunne gjøre en god jobb, så må vi kunne ha tilgang til de data mennesker legger fra seg på elektroniske plattformer. Det blir gjerne en brytning mellom de verdiene vi elsker, og de avhengighetene vi har av å gå inn i den private sfære, sier han.

Mange av profilene PST må forholde seg til, er anonyme profiler, med ukjent identitet, sier han.

– Vi har et behov for å laste ned data og analysere dem, rett og slett for å se hvem som er der ute.

TATT: Philip Manshaus bar preg av at han ble overmannet av to eldre menn i bærumsmoskeen Al-Noor Islamic Centre, etter skytingen 10. august 2019. Foto: Tore Kristiansen

– Men Manshaus visste dere jo hvem var?

– Han banket vi ikke på døren hos og det har vi fått kritikk for. Manshaus-evalueringen må jeg si at var en virkelig vekker for oss som tjeneste.

Sjøvold trekker frem flere momenter fra evalueringen som både viktige og vanskelige.

– Vi er en tjeneste som får mange tips og det å sortere ut de som er viktige å jobbe med, er en krevende oppgave. Så har vi blitt bedre til å gå ut med endret trusselnivå med en gang. Det tror jeg er helt nødvendig. Det er viktig å si ifra til de gruppene og individene som kan være trusselutsatt.

– For når er det PST griper inn?

– Det er ikke straffbart å ha radikale holdninger i et samfunn. Det er helt greit, det er noe av det som kjennetegner et demokrati. Vår utfordring er å identifisere de som er så ensporet i sitt tankesett at de ikke ser noen annen måte å få fram sitt synspunkt på, eller sine mål på, enn å bruke vold.

Uten at PST vil tallfeste avvergede saker eller antall såkalte «forebyggingssamtaler», så trekker Sjøvold fram hvor viktig forebygging er.

– De aller fleste hører du ikke noe om, i saker hvor vi har gått inn og forebygget på en god måte, sier Sjøvold.

KRITIKK: Evalueringsutvalgets leder, Anja Dalgaard-Nielsen, Ph.d. (f.h) la frem en evalueringsrapport etter angrepet mot Al-Noor moskeen i 2019. PST fikk kritikk for at de ikke gjorde mer etter at de ble tipset om Manshaus i forkant av angrepet. Foto: Mattis Sandblad

Felles ansvar

Sjøvold mener samfunnet må definere at denne terrortrusselen ikke er et PST-anliggende alene. I 60 prosent av terrortilfellene hadde terroristen snakket om dette til sine nærstående i forkant, viser en analyse på soloterrorisme fra 2015.

– Det begynner et sted, noen observerer at det skjer noe. Den balansen mellom nærstående og det å melde ifra, det er sikkert ikke så enkelt, men vi er avhengig i at allmennheten er med oss. Jeg vil si at vi tar gjerne imot tips og det er enkelt å tipse oss.

– Det er blitt en enkel greie å melde fra, avslutter Sjøvold.