Mulig meteoritt observert over store deler av Østlandet

Det som trolig er en meteoritt er observert over store deler av Østlandet natt til søndag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Kona mi og jeg hørte kraftig buldring og så to kraftige lysglimt. Og det er definitivt en stor meteor som har kommet inn over Østlandet. Dette her er en stor greie, sier Morten Bilet i Norsk meteornettverk til VG som oppholder seg i Ås.

– Det er stor meteor, og dette er sjeldent, sier han videre.

– Den har mest sannsynlig kommet inn fra asteroidebeltet, mellom Mars og Jupiter. Det kan være jern og det kan være sten, det vet vi ikke ennå, sier han.

Det er foreløpig usikkert hvor meteoritten, eller meteorittregnet, skal ha landet.

Hele himmelen lyste opp, og en form for ildkule var synlig. Etterfulgt av et smell og senere et drønn, forteller en av VGs reporter, Espen Breivik, som befinner seg i Sande i Vestfold/Telemark.

En stund etter lysglimtet kunne man også høre en tordenlignende lyd over Oslo.

Politiet skriver på Twitter at de blir nedringt av folk.

–Det er sannsynligvis en meteoritt. Vi har fått meldinger om dette fra innringere, og egne mannskaper har også rapportert inn dette, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Per Iversen til VG.

– Politiet mottar svært mange meldinger om kraftige lysglimt. Ifølge HRS kommer dette fra hele Sør-Norge. Mulig meteoritt men vi vet ikke, skriver politiet på Twitter.

Sara Holby satt i leiligheten sin på Lørenskog da hun og venner i 01.30-tiden så et grønt lys over himmelen.

– Vi løp ut for å se. Da kom det en tordenlyd fra himmelen etterfulgt av en slags knitring på bakken, sier hun.

VG har vært i kontakt med flere som har sett det som skal være en meteoritt – både i Oslo, Viken og Innlandet fylke.