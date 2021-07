LYS MIDT PÅ NATTEN: Et kamera på Harestua fanget i natt opp ildkulen som lyste opp både landskapet og nattehimmelen. Bildet er tatt klokken 01:08:17. Foto: Norsk meteornettverk

Meteor observert over store deler av landet: − Dette er sjeldent

En meteor ble natt til søndag observert over store deler av landet. Norsk meteornettverk jobber på spreng med å finne ut hvor meteoren kan ha landet.

– Kona mi og jeg hørte kraftig buldring og så to kraftige lysglimt. Og det er definitivt en stor meteor som har kommet inn over Østlandet. Dette her er en stor greie.

Det sa Morten Bilet i Norsk meteornettverk til VG natt til søndag.

– Det er en stor meteor, og dette er sjeldent, sa han videre.

– Den har mest sannsynlig kommet inn fra asteroidebeltet, mellom Mars og Jupiter. Det kan være jern og det kan være sten, det vet vi ikke ennå.

Jobber på spreng

Klokken 07.40 forteller Bilet at de er i full gang med å samle inn data for å finne ut hva som har skjedd. Det er ikke kjent akkurat hvor meteoren landet, men foreløpige beregninger viser at den skal ha landet på Finnemarka mellom Modum og Lier.

– Den har kommet fra Nord-Øst. Vi skulle gjerne hatt noe mer eksakt, men vi jobber for harde livet for å finne ut det, sier Bilet.

Han mener det er flere indikasjoner på at meteoren er av større omfang enn vi er vant med.

– Med denne størrelsen er det nesten umulig å få oversikt over absolutt alt, det hadde vært lettere hvis den hadde hatt en brattere bane. Vi vet heller ikke om det er en stein- eller jernmeteoritt. Erfaringsmessig er det mest sannsynlig stein, men det kan vi ikke konkludere med ennå.

Rant inn meldinger

Hendelsen fant sted kort tid etter klokken ett. Oslo politiet kunne fortelle til VG at de ble nedringt av tips om folk som hadde sett lysglimt.

–Det er sannsynligvis en meteoritt. Vi har fått meldinger om dette fra innringere, og egne mannskaper har også rapportert inn dette, sa operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Per Iversen til VG.

Også Øst politidistrikt kunne melde om at de hadde fått inn meldinger fra Halden til Mjøsa.

– Politiet mottar svært mange meldinger om kraftige lysglimt. Ifølge HRS kommer dette fra hele Sør-Norge. Mulig meteoritt men vi vet ikke, skrev politiet på Twitter.

Foto: Espen Moe Breivik

Astrofysikeren Eirik Newth beskriver hendelsen slik:

– Det ekstremt kraftige lyset som ble sett over Østlandet nettopp, etterfulgt av buldring og et røykspor, var sannsynligvis en diger meteor, skriver på Twitter.

VGs reporter, Espen Moe Breivik, som befant seg i Sande i Vestfold beskrev opplevelsen slik:

– Hele himmelen lyste opp, og en form for ildkule var synlig. Etterfulgt av et smell og senere et drønn.

En stund etter lysglimtet kunne man også høre en tordenlignende lyd over Oslo.

«Tordenlyd»

Sara Holby satt i leiligheten sin på Lørenskog da hun og venner så et grønt lys over himmelen.

– Vi løp ut for å se. Da kom det en tordenlyd fra himmelen etterfulgt av en slags knitring på bakken, sa hun.

VG har vært i kontakt med flere – både i Oslo, Viken og Innlandet fylke med lignende opplevelse. VG har også fått tips fra store deler av landet – fra Trondheim-området, Oslo, Stavanger og Bergen-området.

Også på Evje utenfor Kristiansand meldes det om observasjoner, noe som tyder på at den har hatt bane fra nord mot sør, skriver NTB.

Observert i Sverige

Den svenske avisen Aftonbladet, melder natt til søndag at de skal ha observert den mulige meteoren i Munkedal i Sverige.

I tillegg skriver de at de har blitt nedringt med tips om folk som har observert lys fra Dalarna, Värmland, Närke, Sörmland, Uppland og Östergötland.

Saken oppdateres.