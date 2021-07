STORT ANSVAR: Ringerike sykehus, med overlege Jorge Martinez og sykepleier Hilde Marie Rundhaugen, mottok 35 pasienter den 22. juli 2011. Foto: Fredrik Solstad, VG

Lokalsykehusets store prøvelse: På halvannen time kom det 35 terrorofre hit

RINGERIKE SYKEHUS (VG) Mens regjering og politi har fått kritikk etter 22. juli, har Ringerike sykehus blitt hyllet.

Publisert: Nå nettopp

Klokken halv fire 22. juli 2011 tar sykepleier Hilde Marie Rundhaugen ferie.

Hun skal på hyttetur med familien. Fra jobben ved akuttmottaket på Ringerike sykehus kjører sykepleieren til Rema 1000.

På radioen hører Rundhaugen at det har gått av en bombe ved Regjeringskvartalet. Hun vurderer om hun skal ringe inn til sykehuset og spørre om de trenger at hun kommer tilbake, men dropper det.

Etter handleturen vibrerer telefonen hennes. Sykehuset har fått inn de første meldingene om skyting på Utøya.

Rundhaugen ringer mannen sin. Det blir ingen hyttetur i dag.

UTSATT FERIE: Sykepleier Hilde Marie Rundhaugen skulle egentlig ta ferie etter dagvakten den 22. juli. Slik gikk det ikke. Foto: Fredrik Solstad

Det har vært mye kritikk av offentlige myndigheter etter terrorangrepene 22. juli 2011.

Regjeringen fikk kritikk for manglende beredskap og sikkerhet. Politiet fikk kritikk for sitt arbeid under terrorangrepet.

«Ressursene som ikke fant hverandre», skriver 22. juli-kommisjonen om politiets aksjon på Utøya.

Men på Ringerike sykehus fant ressursene hverandre til gagns.

Det lille sykehuset er bygget for å behandle fire alvorlig skadede pasienter og ti med lettere skader samtidig, ifølge det prestisjefylte tidsskriftet BMJ Quality and Safety.

22. juli 2011 ble 35 ungdommer behandlet her. Alle overlevde. Syv av dem ble senere overført til Ullevål sykehus.

I etterkant har sykehuset blitt anerkjent internasjonalt for hvordan de håndterte det som kunne virke som en umulig oppgave.

Dette er historien om legen og sykepleieren som bidro til det.

For første gang forteller de sin historie fra dagen som endret Norge.

MINNE: Det henger 35 glasshjerter i gangen på Ringerike sykehus – ett for hver pasient som ble behandlet der 22. juli. Foto: Fredrik Solstad

Hver måned trener de ansatte på Ringerike sykehus på å behandle såkalte traumepasienter. De simulerer alle scenarioer de kan tenke seg.

Men en situasjon som dette har de ikke trent på. Ingen av dem som organiserer de månedlige treningene har kunnet forestille seg at noe slikt som dette skal kunne skje.

Likevel må de bruke timene før de første pasientene kommer fra Utøya til å prøve å forberede seg.

Det tar litt over to timer fra meldingen om skyting på Utøya til den første ambulansen står utenfor akuttmottaket.

Sykepleier Hilde Marie Rundhaugen opplever at tiden går sakte mens de gjør klar utstyr og rom.

Overlege Jorge Martinez har ansvaret for katastrofemottaket. Han må sørge for at alle vet nøyaktig hvilken rolle de har når pasientene kommer.

Ansatte får utdelt et såkalt «tiltakskort», tilhørende rom og arbeidsoppgaver. Det er et laminert A4-ark.

På lappen står det hvilke arbeidsoppgaver hver enkelt ansatt har i de kommende timene. Det skal ikke herske noen tvil om hvor man skal være, hvem som skal klippe klær, hvem som skal sikre luftveiene eller hvem som fortløpende skal skrive journal.

KLAR FORDELING: Slik ser et tiltakskort som definerer arbeidsoppgaver på Ringerike sykehus ut. Dette er ikke de samme kortene som ble brukt 22. juli 2011. Foto: Fredrik Solstad

Så kommer ambulansene med de første ungdommene fra Utøya. Våte, kalde og livredde.

De har akkurat blitt skutt på av en mann i politiuniform. Kan de stole på at legene og sykepleierne vil dem vel?

Legene og sykepleierne må trøste, berolige og behandle på én gang.

Samtidig kommer det stadig nye ungdommer inn til akuttmottaket. Det er trafikkork på Sollihøgda mellom Utøya og Oslo, så mange av ambulansene setter kursen mot Ringerike.

Overlege Martinez går inn i en boble av konsentrasjon, forteller han i dag.

– Uansett om pasienten du har foran deg er der på grunn av en skiulykke, en bilkrasj eller et terrorangrep, så tenker du bare på oppgaven din for å hjelpe den personen.

Martinez’ oppgave er å løpe ut til ambulansene og helikoptrene og gjøre en vurdering av helsetilstanden av dem som kommer inn.

Hvem må prioriteres? Hvem trenger operasjon? Hvem klarer seg med enklere behandling?

Fire av pasientene er så alvorlig skadd at de må opereres. Martinez sender dem videre til de tre operasjonsstuene på akuttmottaket.

Det tar 40 minutter fra første pasient kom 22. juli til kapasiteten på sykehuset egentlig skulle vært sprengt. Sykehuset tar imot langt flere pasienter enn det er egentlig er dimensjonert for.

Alle må trå til der det trengs. Martinez ender opp med å be en gynekolog behandle en skade i en fot. Gynekologen nøler ikke et sekund.

ØVERSTE ANSVAR: Overlege Jorge Martinez hadde det overordnede ansvaret på akuttmottaket ved Ringerike sykehus 22. juli 2011. Foto: Fredrik Solstad

På traumestue 116 i akuttmottaket jobber sykepleier Rundhaugen.

Ferietankene er for lengst borte. Hun tenker bare på pasienten hun har foran seg.

Sykepleieren blir lenge på samme traumestue. Hun er så konsentrert at hun glemmer tiden, hvor varm hun er og at hun startet på jobb halv åtte den morgenen.

En gang utpå kvelden får Rundhaugen et fat med mat foran seg og beskjed om å spise. Hun tror kanskje det var brød og suppe hun fikk servert, men tør ikke si det sikkert. Det eneste hun vet, er at hun fikk mat.

Det skjer ikke ved en tilfeldighet. Da alarmen går, er det ikke bare leger og sykepleiere som blir kalt inn til sykehuset.

Også kjøkkenpersonalet er en del av beredskapen. Det er vanskelig å redde liv uten mat i magen.

TI ÅR ETTER: Gjennom denne gangen ble terrorofre fra Utøya rullet inn på operasjonsstuene ved Ringerike sykehus. Foto: Fredrik Solstad

Strømmen av nye pasienter avtar etter halvannen time. Etter hvert er det ingen pasient på traumestuen hvor Rundhaugen har jobbet. Hvor lenge hun har stått i rom 116, har hun ingen anelse om.

Da det roer seg ned, begynner hun å rydde ute i akuttmottaket.

Det lukter blod fra en hardt skadd pasienten som fortsatt behandles, husker hun. Pasienten skal snart til spesialistene på Ullevål.

Det er luftambulansen som henter pasienten. Luftkastene fra helikopteret slår inn gjennom de åpne dørene. Det virvler av papirer i ekspedisjonen.

Da pasienten er om bord og helikopteret flyr retning Oslo, blir det stille.

– Først da begynte jeg å tenke på hvor mange det kunne være som var skadd. Det hadde ikke jeg noen som helst formening om da, for jeg hadde ikke hatt tid til å tenke over det.

SAMME STED: Både Jorge Martinez og Hilde Marie Rundhaugen jobber fortsatt ved Ringerike sykehus i dag. Foto: Fredrik Solstad

I en rapport i BMJ Quality and Safety omtales innsatsen på Ringerike sykehus som «fremragende».

Artikkelforfatterne trekker særlig frem at beredskapsplanen på sykehuset var gjennomarbeidet og detaljert – men ikke så detaljert at den hindret de ansatte i å improvisere da de møtte utfordringer som de ikke kunne ha planlagt for.

I tillegg peker artikkelforfatterne på at den månedlige traumetreningen og store tilliten mellom kollegene var avgjørende for sykehusets vellykkede 22. juli-håndtering.

Overlege Martinez er stolt når han ser tilbake.

– Alle som jobbet denne dagen, ville behandle barna som kom inn på en faglig god måte, men også med kjærlighet og varme. Det tror jeg vi klarte.