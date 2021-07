Igjen og igjen jobber Konrad Karbowiak og kollegaen fra morgen til natt. Likevel får de ikke en krone overtidsbetalt. Til slutt sier Konrad at nok er nok. Sjefens reaksjon da han slutter på dagen, er voldsom.

– ER DERE HELT TJUKKE I HUET?

Det smeller i døren da sjefen til Konrad Karbowiak (38) kommer inn i rommet.

«Faen ta dere, altså! I helvete! Er dere helt tjukke i huet? Hva faen er det dere driver med?»

På hånden har Karbowiak en smartklokke som han har skrudd på opptaksfunksjonen på. Dette er en samtale han vil kunne bevise hva som ble sagt i.

Hadde du spurt 38-åringen for ti år siden, hadde han ikke trodd at han skulle ende i denne situasjonen.

Da var han DJ. I flere europeiske land fikk han folk til å danse inn i natten.

Nå sitter han på et lite tettsted i Norge og blir kjeftet på av sjefen sin. Han har akkurat sluttet på dagen i jobben som monterteringsarbeider.

Grunnen er blant annet at han de siste månedene jevnlig har jobbet 15, 16 og 17 timers arbeidsdager – uten å få en eneste krone overtidsbetalt.

Oppsigelsen faller ikke i god jord hos sjefen, viser dette lydopptaket fra samtalen (trykk på play-knappen i bildet):

Hvordan gikk en polsk DJ fra å spille i England og Frankrike til å jobbe som montør i Norge og bli kjeftet på av sjefen sin på denne måten?

Historien om Konrad Karbowiak begynner med et Google-søk i 2018:

«I hvilket land er det høyest lønn», skriver han på polsk.

Karbowiak har i storparten av det voksne livet sitt tjent pengene sine som DJ og musikkprodusent. Jobben har tatt ham til England, Frankrike og rundt om i Polen.

Men i fjor fikk han en datter. Det har endret livet hans. Han tenker på den ett år gamle jenta hele tiden.

Når hun er glad, er pappa Konrad glad.

Han elsker det omreisende musikklivet, men det gir ikke stabil nok inntekt til livet som småbarnsfar. Nå er det viktigste for Konrad å forsørge familien.

Lønnen er best i Norge og Sveits, forteller Google ham.

I Sveits er språket et problem, men i Norge snakker de fleste engelsk. Dermed blir det Norge.

Karbowiak får tilbud om en jobb som maler i bemanningsbyrået Adecco.

Sommeren 2018 pakker han bilen og kjører nordover. På fergeturen over Skagerrak tenker han at han har kommet til et idyllisk sted:

Karbowiak får først jobb i Tønsberg, så i Oslo.

I hovedstaden maler han alt fra finn.no sine lokaler til Det kongelige slott.

Partneren og datteren har blitt igjen i Warszawa.

Karbowiak bor sammen med fire andre arbeidsinnvandrere i en sliten liten hybel på Grünerløkka:

På et og et halvt år ser han familien totalt tre ganger, forteller han.

– Selv om jeg savnet dem masse, var det beste for familien min at jeg var i Oslo og tjente penger jeg kunne sende hjem til dem, sier Karbowiak til VG i dag.

Men etter litt over ett år i Norge åpner det seg en mulighet. Karbowiak får fast jobb for et av firmaene Adecco har leid ham ut til.

Nå som han har en fast og forutsigbar inntekt, føler han seg trygg på at han kan forsørge familien hvis de kommer til Norge.

Partneren og datteren flytter hit i februar 2020. Etter hvert finner de en 45 kvadratmeters leilighet på Fornebu, der de trives.

Det neste året tilbringer han mye tid med familien. Å leke med datteren igjen gir ham energi.

Så skal han få en jobb som setter en stopper for det.

I februar 2021 får Karbowiak en ny jobb, i firmaet Icelma AS. Firmaet eier også Nye Vikingtelt AS.

Arbeidskontrakten, som VG har sett, er underskrevet av Karbowiak og firmaets daglige leder, Ive Duestad Mikkelsen.

Mikkelsen har avslått å kommentere denne saken overfor VG.

For firmaet monterer Karbowiak helårstelt – en blanding mellom telt og hytter som han og kollegene kjører rundt og monterer på campingplasser:

I kontrakten til Karbowiak står det at han skal jobbe 7,5 timer hver dag: Fra åtte om morgenen til fire om ettermiddagen – med en halvtime lunsj. Lønnen er på 220 kroner i timen.

Han jobber tett med kollega Michal Szymanski. Overfor VG bekrefter Szymanski opplysningene Konrad Karbowiak kommer med i denne artikkelen.

Karbowiak og Szymanski blir fortalt at det skal kunne gå an å montere et helårstelt på 14–18 timer, men er ikke i nærheten av å klare det. Flere av dagene den første måneden jobber de over 15 timer, og er fortsatt bare halvveis med et telt.

Arbeidstiden kommer frem i timelistene Karbowiak har levert. Den er også understøttet av stedsdata og meldinger på telefonen hans, som VG har fått tilgang på.

Den 12. mars har han ført at han begynte på arbeid klokken ni om morgenen og ikke var ferdig før klokken fem om natten.

Karbowiak kjører hjemmefra klokken seks på morgenen, forteller han. Det er før datteren har stått opp. De fleste dagene kommer han hjem så sent at den nå fire år gamle jenta har lagt seg.

– Det var så trist å ikke se henne mens hun var våken, forteller han.

Mange av arbeidsdagene er ulovlig lange. Arbeidsmiljøloven stiller krav om minst elleve hviletimer i løpet av et døgn, med mindre annet er avtalt.

Likevel trives Karbowiak i den nye jobben. Kollegene er fine og han synes sjefene behandler ham ordentlig.

I hvert fall frem til den første lønnsslippen kommer.

Den 25. mars i år får Karbowiak litt under 31.000 kroner inn på konto – etter skatt.

Lønnsslippen viser at han får betalt for 202,5 timer, det samme som han har ført i timelisten.

Ifølge timelisten er arbeidet fordelt på 17 dager. Da skulle 66,5 av timene hatt 40 prosent overtidstillegg, ifølge arbeidsmiljøloven.

Men på lønnsslippen til Karbowiak står det ikke en eneste overtidskrone.

Heller ikke hans kollega Szymanski har fått overtidsbetalt, viser lønnsslippen hans, som VG har sett.

Karbowiak er klar over overtidskravet i loven. Etter at han får lønnsslippen, spør han arbeidsgiveren hvorfor han ikke har fått overtidsbetalt, forteller han til VG.

Ifølge Karbowiak sier den nærmeste sjefen at han og Szymanski fortsatt lærer hvordan teltene monteres, og derfor ikke får tillegg for overtiden.

Men ifølge Karbowiak får han også beskjed fra daglig leder Ive Duestad Mikkelsen at det vil gå fortere å montere teltene når han og Szymanski blir vant med jobben. Da vil det også bli kortere arbeidsdager.

I tro om at det vil bli bedre, fortsetter de begge i jobben.

Også de neste månedene er mange av arbeidsdagen over 13 timer, viser timelistene Karbowiak har sendt arbeidsgiver. De understøttes av stedsdata og meldinger han har sendt.

Noen ganger når de er sent ferdige, spør Karbowiak den nærmeste sjefen sin, en mann, om det er greit at de starter klokken halv ni i stedet for klokken åtte, som de pleier:

Samboeren til Karbowiak liker ikke de lange arbeidsdagene. Konrad har verken tid til datteren eller henne, sier hun til ham.

Konrad føler seg fanget.

Han forstår hvorfor samboeren er sint, men må også ha penger til å betale regningene.

Så, i slutten av april, får han ny lønnsslipp. Lønnen kommer to dager etter lønningsdagen.

Igjen er det ingen overtidsbetaling. Denne gangen står det ikke noe om antall timer han har jobbet, heller.

Han og kollega Szymanski kommer senere frem til at de begge burde fått rundt 12.000 kroner i overtidstillegg for denne måneden.

I forbindelse med april-lønnen har de to sjefene, Karbowiak og kollegaene et oppvaskmøte. Karbowiak tar et opptak av det som blir sagt på smartklokken sin.

Deres nærmeste sjef klager på at de jobber for sakte. Han får støtte av daglig leder Ive Duestad Mikkelsen.

I tillegg synes sjefene at Karbowiak og kollegaene ikke gjør jobben godt nok. Det er knekte skruer, limte skruer og et telt som har fått et hull, ifølge den mannlige sjefen.

Karbowiak svarer at hvis de ikke liker jobben han gjør, kan han slutte på dagen.

Han har nemlig bestemt seg for å slutte uansett. Han er lei av å jobbe til langt på natt og ikke få overtidsbetalt, sier han.

I oppvaskmøtet leverer han en oppsigelse.

Den mannlige sjefen sier at oppsigelsestiden er på tre måneder.

Karbowiak konfronterer sjefene. Han har lest på nett at oppsigelsestid i Norge pleier å være to uker når du nylig har blitt ansatt.

I realiteten er det nettopp to uker oppsigelsestid Karbowiak har i kontrakten, men det er han ikke klar over selv. Han har nemlig ikke forstått hva som ligger i det norske begrepet «prøvetid».

Verken daglig leder Ive Duestad Mikkelsen eller den mannlige sjefen retter opp misforståelsen i opptaket Karbowiak har tatt. De gir i stedet inntrykk av at oppsigelsestiden er på tre måneder.

Karbowiak spør hva som skjer med lønnen i oppsigelsestiden. Kommer han til å få overtidsbetalt?

Nei, sier Mikkelsen.

Skal det være sånn, vil han slutte om to uker, som han har lest på nett, sier Karbowiak. Mikkelsen svarer at hun i så fall fakturerer ham for skader på teltene (trykk på play-knappen i bildet):

Karbowiak kan ikke språket og er ikke helt sikker på hvordan ting funker i Norge. Han har ikke den samme selvtilliten til å stå på kravene som han ville hatt i hjemlandet.

Han ender opp med å akseptere de tre månedene oppsigelsestid.

Men det skal likevel gå langt mindre enn tre måneder før han slutter.

I april fikk Karbowiak ikke overtid, men han fikk i hvert fall den «vanlige» timelønnen. På lønningsdagen en måned senere får han ikke noe som helst.

Nå har han fått nok.

De lange dagene, den manglende overtidsbetalingen og nå også det totale fraværet av lønn gjør ham helt sikker på at situasjonen ikke kommer til å bli bedre.

Han leverer fra seg nøklene til firmabilen og gir beskjed om at han slutter på dagen.

Det er kort tid etter dette at den daglige lederen roper til ham (trykk på play-knappen i bildet):

Daglig leder Ive Duestad Mikkelsen i Icelma AS har blitt forelagt alle Karbowiaks påstander og fått spørsmål om dokumentasjonen VG har sett og hørt.

Mikkelsen ønsker ikke å kommentere personalforhold i media, sier hun. Se noen av spørsmålene hun ikke svarer på i faktaboksen under:

Fem av spørsmålene Mikkelsen ikke har svart på Hvordan kan du forsvare å la dine ansatte jevnlig jobbe 15, 16 og 17 timer arbeidsdager?

Hvorfor har du ikke overtidsbetalt for så lange arbeidsdager, slik loven krever?

Hvorfor sier ikke du som daglig leder til Karbowiak at oppsigelsestiden hans bare er på to uker?

Hvorfor sier du at du vil fakturere Karbowiak for skader hvis han krever to uker oppsigelsestid, slik han har i kontrakten? Det kan høres ut som om du prøver å true ham til å jobbe lenger enn den kontraktsfestede oppsigelsestiden. Hva sier du til det?

Kan du utdype hva som ligger i klagene du sier kundene har kommet med på Karbowiak og Szymanskis arbeid? Vis mer

I et brev til Karbowiak som er sendt etter at han slutter, gir Mikkelsen imidlertid noen svar. Den daglige lederen skriver at Karbowiak ikke har blitt truet til å jobbe 20 timer per dag.

Hun skriver også at det var han selv som sa at han ønsket å jobbe tre måneders oppsigelsestid da han første gang kom til henne og sa at han ville slutte.

«Det var ditt valg, ikke mitt», skriver hun.

Etter at han sier opp, skaffer Karbowiak seg en advokat.

Sammen med advokaten, Letícia Ramos Sequeira, sender Karbowiak et krav på 124.963 kroner til den daglige lederen i firmaet.

Det skal dekke manglende lønn for mai, manglende overtidsbetaling, manglende feriepenger og advokatutgifter.

Kollega Szymanski krever omtrent det samme. VG har sett begge kravene.

Karbowiak er forberedt på at det vil bli en kamp, men håper det kan hjelpe at det er en advokat som sender brevet.

Det gjør det ikke.

I midten av juni får han svar.

Daglig leder Mikkelsen skriver at Karbowiak har skapt problemer for firmaet ved å slutte på dagen.

I tillegg har firmaet fått en mengde klager på arbeidet hans, skriver hun i brevet, som VG har tilgang på.

Etter å ha gått gjennom klagene, konkluderer firmaet med at Karbowiak har skadet teltene han har montert med vilje.

Som vedlegg til brevet ligger det en faktura. Den lister opp prisen på en mengde skader og feil firmaet hevder at Karbowiak har stått for.

Han bes blant annet om å betale 12.000 kroner fordi han har lagt igjen «overskuddsmateriell» etter å ha montert et telt på Hvaler. For en ødelagt sidevegg faktureres han litt over 9000 kroner.

I tillegg står det at han skylder 25.600 kroner for at firmaet ble stående uten montører da han sluttet.

Totalt krever firmaet 108.243 kroner fra Karbowiak.

Småbarnsfaren, som hadde håpet å få utbetalt 124.000 kroner, får utbetalt 16.000 fra firmaet.

En arbeidsgiver kan bare trekke en ansatt i lønn for skader dersom det er med vilje eller grovt uaktsomt, slår Arbeidsmiljøloven fast. Den ansatte må erkjenne erstatningsansvar skriftlig.

Karbowiak har aldri erkjent noe ansvar, forteller han.

Tvert imot sier han at påstandene den daglige lederen kommer med er latterlige.

– Hvorfor skulle jeg skade teltene med vilje? Det gir jo ingen mening, sier han frustrert.

En annen ansatt i selskapet, som VG har snakket med, forteller at vedkommende aldri har hørt om at noen andre ansatte har blitt bedt om å betale for feil og mangler på teltene, selv om andre ansatte også fikk klager på det.

Daglig leder Mikkelsen har ikke besvart VGs spørsmål om dette.

Kort tid etter at Karbowiak slutter, får han en jobb i Kristiansund gjennom en venn.

Den har lønn på 260 kroner i timen. Det er 40 kroner mer i timen enn jobbene han kan få i Oslo-området.

Men datteren går i barnehage på Fornebu. Både Konrad og samboeren vil at hun skal fortsette der.

Dermed flytter han alene til nordvestlandet. Her får han en jobb med normale arbeidstider.

Men den nyvunne fritiden kan han ikke bruke på familien, som er åtte timers kjøretur unna.

Uten lønn fra den forrige arbeidsgiveren, har han ikke råd til å ta seg fri og reise til hjemlandet med familien.

Den fire år gamle datteren ser han for det aller meste på Facetime.

I stedet tilbringer han sommerukene på jobb i Kristiansund. På ettermiddagene og kveldene er han alene, ofte på fiskekaia.

Der tenker han mye på saken mot den gamle arbeidsgiveren.

Kommer han til å få betalt?

Så kommer det et varsel i mailinnboksen.

Den 12. juli skriver advokaten til Karbowiak og kollegaen en e-post til dem.

Siden arbeidsgiveren ikke vil betale dem, er neste steg å ta saken til forliksrådet, skriver advokat Sequeira.

Det vil koste Karbowiak og Szymanski 15.000 kroner hver i advokatutgifter.

I og med at saken er komplisert, er det en fare for at den ikke vil løses i forliksrådet, men i stedet ende i tingretten, ifølge Sequeira. I så fall vil advokatutgiftene bli enda høyere.

– Vennligst vurder dette og gi meg en tilbakemelding om dere ønsker å gå videre, skriver advokaten.

Karbowiak er usikker.

Han tviler egentlig ikke på at han vil vinne en sak i retten. Men tenk om han tar feil? Han har ikke penger til å betale advokaten.

Karbowiak prøver å finne en billigere advokat, uten hell.

Det er ikke bare advokatutgifter han må tenke på, heller. Etter at han ikke fikk utbetalt lønn i mai, har kredittkortgjelden økt.

Nå har han akkurat tatt refinansiering på lånene. Gjelden må betales ned før den spinner ut av kontroll.

Usikkerheten sliter i Karbowiak.

Skal han bruke pengene han har på advokaten og satse på at han på sikt får betalt?

Eller skal han betale ned gjelden så raskt som mulig?

Han skulle gjort så mye for å ikke være i denne situasjonen.

Men han bestemmer seg for å ta sjansen.

Han sender en mail til advokaten om at han betaler de 15.000 kronene for at hun kan ta saken til forliksrådet.

I mailen spør han når siste frist for å betale pengene er. Han har lånt en del av beløpet fra venner, men trenger så mange dager som mulig til å få tak i de siste tusenlappene.

– Hva gjør du hvis saken ender i retten og du må betale enda mer i advokatkostnader?

– Jeg vet ikke. Selger bilen, kanskje. Eller tar mer kredittlån. Jeg må bare finne pengene på et vis. Jeg vil ikke gi meg. Jeg kan ikke gi meg.