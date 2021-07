ØYE FOR NYHETER: Jon Henrik Larsen er redaktør i Salangen Nyheter, og har alltid kameraet med. De små nyhetene er likeså viktige som de store. Foto: Alf Ove Hansen

Autistisk redaktør slåss for livsverket: − Tør ikke fortsette som i dag

Jon Henrik Larsen går rettens vei for å få assistent: – Jeg tør ikke drive lenger, uten en hjelpende hånd fra kommunen, sier redaktøren i Salangen Nyheter.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: Nå nettopp

36-åringen er høytfungerende autist. Han har i mer enn 20 år vært redaktør i lokalavisen som ble landskjent for nyheter som andre gjerne overser.

Salangen-Nyheter kunne slå opp at Coop Prix i Sjøvegan i Troms var tom for popkorn, satte opp ny hylle til leverposteien og hadde handlevogn på avveie.

Slike historier ga klippekort til «Nytt på nytt» i NRK og «Misjonen med Antonsen og Golden» på P4. Salangen Nyheter fikk endatil dokumentarserie på TV 3.

Larsen er eier, direktør, redaktør, journalist, TV-produsent, regissør, tekniker, lydmann, selger, IT-sjef og mere til i Salangen Nyheter.

36-åringen mener han aldri ville klart å bygge opp virksomheten, om han ikke hadde vært autist, med skylapper for alt annet enn journalistikk.

Siden 2006 har den aktive pressemannen hatt brukerstyrt personlig assistanse (BPA) fra Salangen kommune. Men tilbudet ble endret fra 2019.

– Da ble det veldig vanskelig å drive Salangen Nyheter, sier Larsen.

Saken er tidligere bredt omtalt i Handikapnytt.

FORAN SKJERMEN: Redaktør og eneeier av Salangen Nyheter i Troms mistet sin brukerstyrte personlige assistent i 2019. – Da ble det veldig vanskelig å drive Salangen Nyheter, sier han. Foto: Alf Ove Hansen

Assistenten skulle bistå Larsen for å få en strukturert og forutsigbar hverdag og hjelpe ham til bedre forståelse av sosiale situasjoner og kommunikasjon.

Omsorgstilbudet var hele tiden tett knyttet opp til Salangen Nyheter, hvor assistenten nærmest fotfulgte den særdeles aktive bedriftslederen.

– Som autist har Larsen særlig vansker med å styre bedriftens økonomi og forstå informasjon av formell art, sier hans advokat Olav Lægreid.

Men i 2018 besluttet Salangen kommune at det ikke er deres ansvar å ivareta oppgaver som økonomistyring i Larsens heleide aksjeselskap.

I juni i år måtte Jon Henrik Larsens driftsselskap melde oppbud.

– Det var et utslag av at Larsen ikke lenger har assistent på jobb. Han klarte ikke å ha oversikt over økonomien og føre dialog med regnskapsfører, sier Lægreid.

Ved konkursen mistet tre ansatte jobben, opplyser redaktøren:

– Gjelden er min feil, fordi jeg ikke har styring. Jeg klarer ikke finne hvilken regning jeg skal prioritere og legge planer, uten at noen hjelper meg.

Nettstedet er i sommerdvale.

– Jeg driver videre i påvente av rettssaken, sier 36-åringen.

KOLLEGAER: Aleksander Walør jobber som journalisten i Salangen Nyheter. Her får han noen innspill på saken han jobber med fra sjefen. Foto: Alf Ove Hansen

Han har saksøkt Staten ved Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Han krever at vedtaket om brukerstyrt personlig assistanse blir kjent ugyldig.

Saken er berammet for Oslo tingrett 23. og 24. august.

– Jeg ser frem til en avklaring, for jeg tør ikke fortsette som i dag. Jeg har aldri drevet egen bedrift uten kommunen med på laget, sier Jon Henrik Larsen.

Salangen kommune endret i 2019 tilbudet fra assistent på jobb til 15 timer i uken med pleie- og omsorgstjenester i hjemmet. Larsen har ikke tatt imot.

I tilsvaret viser regjeringsadvokaten at Salangen kommune står fritt til å samordne ulike omsorgstjenester, om det skulle være hensiktsmessig.

– Men saksøker har ikke rettskrav på personlig assistanse i arbeidet, påpeker statens prosessfullmektig, advokat Andreas Hjetland.

Han mener utgangspunktet må være at NAV tilpasser arbeidsplassen etter brukerens arbeidsevne og skriver i tilsvaret:

– Kommunens helse- og omsorgstjeneste kan ikke ha ansvar for å sørge for at de nødvendige arbeidsoppgavene i bedriften blir gjennomført.

LOKALNYTT: Jon Henrik Larsen ser de små nyhetene som ikke andre ser. En båt som losser grus, for eksempel. Det er en sak for Salangen Nyheter. Foto: Alf Ove Hansen

Salangens administrasjonssjef Lars Strøm sier at det i utgangspunktet ikke skal tildeles brukerstyrt personlig assistent for den tid mottageren er i arbeid.

Han viser til et rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, som klargjør at assistenten yter bistand av praktisk og personlig art knyttet til egenomsorg.

Advokat Olav Lægreid er uenig:

– Vi mener at Larsen på grunn av sin diagnose har krav på at kommunen dekker en slik personlig støtte i jobbsituasjonen, selv om dette skulle sees som en indirekte støtte til bedriften. Alternativet er at han ikke er yrkesaktiv.

Administrasjonssjef Lars Strøm opplyser at Salangen kommune ikke har mottatt noen søknad om støtte fra Salangen Nyheter AS.

Han viser til at nettavisen er et selvstendig AS eid 100 prosent av Larsen selv.

– Det setter begrensninger for hvilke muligheter Salangen kommune har for å yte støtte, sier administrasjonssjef Lars Strøm.