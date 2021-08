SVARER IKKE: Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum vil ikke svare på om det er viktig for ham at SV holdes utenfor regjering – eller om en regjeringsplattform blir dårligere dersom SV er med. Foto: Rodrigo Freitas

SV i regjering? Det vil ikke Vedum snakke om

MOLDE (VG) Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum fikk 24 spørsmål fra VG om SVs rolle i et rødgrønt regjeringsprosjekt. Han vil ikke svare på om en regjeringsplattform blir dårligere om SV er med.

Av Andreas Haakonsen , Eirik Røsvik og Rodrigo Freitas (foto)

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det er full splid på rødgrønn side om hvilke partier som skal inn i regjering dersom det blir flertall for skifte etter valget.

Mens Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre vil ha med både Senterpartiet og SV, står Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum hardt på at regjeringen bør være «Sp- og Ap-basert».

I en sak i Dagbladet 31. mai, hevdet anonyme kilder i Sp at partiet ville forlate eventuelle regjeringsforhandlinger dersom Arbeiderpartiet inviterte med SV.

Mandag skrev Aftenposten at kilder i Arbeiderpartiet hevder at et Sp-veto mot SV i regjering, kan føre til at Ap danner regjering alene.

INGEN SV-TENNING: Sps parlamentariske leder Marit Arnstad, partileder Trygve Slagsvold Vedum, nestleder Ola Borten Moe og stortingskandidat Tomas Iver Hallem. Foto: Rodrigo Freitas

24 spørsmål – uklare svar

VG satt seg ned med Vedum for å få klarhet i Senterpartiets regjeringsstrategi. 24 spørsmål senere fikk VG svar på noe – mens svært mye fortsatt er uklart:

Vedum kaller det en «avsporing» å diskutere hvem som skal gå fra ulike forhandlingsbord.

Han sier at Ap ikke har noen større rett enn Sp til å invitere med andre partier i et regjeringsprosjekt.

Han vil ikke svare på om det er viktig for ham at SV ikke blir med i regjering.

Han vil ikke svare på om en regjeringsplattform mellom Ap, SV og Sp blir dårligere enn en plattform med kun Ap og Sp.

Han hevder det ikke har noe med velgertaktikk å gjøre at han ikke vil ha med SV i regjering.

I tillegg fikk han gjentatt mantraet sitt om at han ønsker en «Sp/Ap-basert regjering» 15 ganger i løpet av intervjuet.

Her er alle VGs 24 spørsmål - og Vedums svar:

– Fullstendig avsporing

– Dagbladet hadde en sak hvor det ble hevdet at Sp ville gå fra forhandlingsbordet dersom Ap inviterte med SV. Stemmer det?

– Vi går til valg på det vi mener er viktig, og det er en Sp/Ap-basert regjering. Det har vi vært tydelige på over lang tid, fra 2016 til nå. Vi vedtok det på landsmøtet i 2017, og vi vedtok det på landsmøtet nå. Det er det vi ønsker, en Sp/Ap-basert regjering. En sånn spilldiskusjon om hvem som skal gå fra ulike bord, det mener jeg er en fullstendig avsporing.

– Så saken stemmer ikke?

– Nei, den har vi vel dementert allerede. Dette er en sånn spillsak. Det vi er opptatt av er en Sp/Ap-basert regjering, og det har vi vært tydelig på lenge hva vi vil og hva vi ønsker. Vi mener at det ville være det beste.

AVSPORING: Trygve Slagsvold Vedum sier det er en fullstendig avsporing å diskutere hvem som skal gå fra ulike bord. Foto: Rodrigo Freitas

– Så hvis Ap inviterer med SV, så blir dere sittende ved forhandlingsbordet?

– Det er ikke sånn at Ap inviterer noe mer med enn vi inviterer med. Vi ønsker en Sp/Ap-basert regjering. Så får velgerne ta stilling til hva de ønsker. Vi ønsker å bytte ut Erna Solberg og Sylvi Listhaug, fordi de har ført en sentraliserende forskjellspolitikk som jeg er dypt uenig i. Så ønsker vi en Sp/Ap-basert regjering.

– Så Ap har ingen rett til å invitere med tredjeparter i det regjeringsprosjektet?

– Poenget er at ingen partier har noen større rett enn andre. Man går til valg på de prioriteringene man har, og så er det velgerne i valg som avgjør styrkeforholdet. Vi er tydelige på hva vi ønsker.

– Kommer til å bli dragning

– Mener du at Sp og Ap må være samstemte om å invitere med SV?

– Det kommer helt sikkert til å bli dragning mellom Sp og Ap, det er ingen tvil om det. Vi har noen ulike prioriteringer. Så er det velgerne som gir oss sin styrke. Så kan ingen partier tvinge noen andre partier til noen ting. Det er gjennom valg man får sitt mandat til å gjennomføre sine saker.

– Kommer det til å bli dragning mellom Ap og Sp om hvorvidt man skal invitere med SV?

– Der har vi to ulike syn. Vi ønsker begge å bytte regjering. Så mener vi at en Sp/Ap-basert regjering er den beste.

DRAGNING: Trygve Slagsvold Vedum sier det ikke er noen tvil om at det blir dragning mellom Ap og Sp. Foto: Rodrigo Freitas

– Hva er din plan for å få Ap til å gå med på at SV ikke skal i regjering?

– Det er ikke det som er hovedpoenget mitt. Hovedpoenget mitt er at vi skal få byttet ut regjeringen med Erna Solberg. Så mener vi at det beste er en Sp/Ap-basert regjering, så er det velgerne som avgjør hvilket styrkeforhold vi får. Hvis velgerne mener det er best, så får de stemme Sp.

– Er det viktig for deg at SV ikke blir med i regjering?

– Det viktige for meg er at vi får en ny retning for Norge, og da mener jeg det er best med Sp og Ap.

– Er det viktig for deg at SV ikke er med på det prosjektet?

– Det som er viktig er at vi skal få en ny retning for Norge, og da mener jeg at det beste for å få til det er en Sp/Ap-basert regjering.

– Dere journalister spør

– Hvorfor er du så opptatt av å si nei til enkeltpartier før du har forhandlet om politikk med dem?

– Jeg er ikke opptatt av det. Det er dere journalister som spør om det. Jeg snakker lite om det, jeg snakker om hva jeg vil.

– Du har pekt ut partiene du vil ha med i regjering før du har forhandlet om politikk?

– Jeg mener, vi ser hva vi mener, det har landsmøtet vedtatt, at den beste løsningen for å få til retningen vi ønsker er en Sp/Ap-basert regjering. Vårt mål er å få en politikk der vi utvikler hele Norge. Vi vil ha en politikk der vi utvikler hele Norge, og ha en næringspolitikk og en offentlig sektor som er til stede i hele landet, sikre nasjonalt eierskap og å ha en skatte- og avgiftspolitikk som ikke rammer vanlige folk. Vi mener det beste da er en Sp/Ap-basert regjering.

TAKTIKKERI: Trygve Slagsvold Vedum hevder det ikke har noe med velgertaktikk å gjøre at han sier nei til SV i regjering. Foto: Rodrigo Freitas

– Hvor mye er det en velgertaktisk vurdering – og hvor mye er det en politisk vurdering å ikke ha med SV?

– Det har vært en politisk vurdering over tid at vi må bytte ut dagens regjering – og at vi mener det beste for landet er en regjering som er utgått av Sp og Ap.

– Så det har ingenting med velgertaktikk å gjøre?

– Nei, det har vært en linje over lang, lang tid. Jeg begynte å si det våren 2016 da det var mye snakk om samarbeidsavtaler og alt mulig sånn. Det er noe Erna Solberg begynte med, som gjorde at noen partier kunne tvinge gjennom ting, som sammenslåing av Viken og Finnmark og Troms. Flyseteavgiften kom også ut av samarbeidsavtalen. Da sa vi at vi mener det beste er en Sp-Ap-basert regjering.

– Jeg er helt klar

– Ville Sp ha gått opp eller ned på målingene hvis dere hadde åpnet for SV i regjering?

– Poenget er at vi må si hva vi mener er de viktige sakene. Det er skatte- og avgiftspolitikk, utvikle hele Norge, ha en god næringspolitikk, bytte ut Erna Solberg. Da mener vi den beste løsningen er en Sp/Ap-regjering.

– Er det ikke du som driver med politisk spill når du er mer opptatt av at SV ikke skal være med ennå forhandle politikk med dem?

– Dette er veldig forutsigbart, for vi har sagt det samme i fem år.

KLAR? Trygve Slagsvold Vedum sier han er helt klar på hva han mener. Foto: Rodrigo Freitas

– Men er ikke det politisk spill? Du vet ikke hvilken politikk du får med SV?

– Nei, jeg er helt klar på hva jeg mener og har vært tydelig over lang, lang tid og sagt og ment det samme, og vært det tydeligste opposisjonspartiet til Høyre og Frp over lang tid.

– Vil en regjeringsplattform der SV er med være dårligere enn om Ap og Sp lager den alene?

– Altså, vi mener at de beste løsningene i norsk politikk finnes mellom Sp og Ap. Det er derfor vi har ment det, nettopp for å utvikle hele landet, bruke naturressursene, ha en skatte- og avgiftspolitikk som ikke rammer vanlige folk. Vi ønsker avgiftsletter og skattekutt for mange som har vanlige og middels inntekter. For å sikre nasjonalt eierskap til naturressursene og ha en god beredskapspolitikk, mener vi at de beste løsningene finnes mellom Ap og Sp.

– Poenget vårt er ...

– Så svaret er ja til at regjeringsplattformen vil bli bedre med Ap alene?

– Poenget vårt er ...

– Men bare svar på det spørsmålet?

– Vi mener at de beste løsningene er mellom Sp og Ap.

– Så svaret er ja?

– Jeg har ikke noe behov for å gradere SV, jeg bare sier at vi ønsker å ha ut Frp og Høyre.

– Men hvis de beste løsningene er mellom Ap og Sp, så blir vel en regjeringsplattform bedre med de to partiene?

– Jeg mener at jo mer Sp-politikk det er i en plattform, desto bedre blir plattformen. Det sier seg selv.

– Så det blir mindre Sp-politikk hvis SV er med?

– Det blir mer Sp-politikk hvis Sp er sterkt. Vi mener at de beste løsningene kan ligge mellom Sp og Ap.

VIL IKKE SVARE: Trygve Slagsvold Vedum vil ikke svare på om en regjeringsplattform blir bedre om ikke SV er med. Foto: Rodrigo Freitas

– Men dere er enig med SV i mange saker der Ap og Sp er uenig?

– Ja, selvfølgelig er vi det. Jeg tror at i mange saker er det helt naturlig at vi samarbeider med SV i saker der vi er enige. Det vil komme mange forslag fra en Sp/Ap-basert regjering som SV vil støtte. Det er jeg helt sikker på.

– Er du redd for at et potensielt SV-samarbeid skal skremme bort velgere dere har fått fra Høyre og Frp?

– Det som er viktig for meg er hva jeg mener er rett for landet vårt. Når det gjelder skatte- og avgiftspolitikken, når det gjelder å bruke naturressurser, bruke hele Norge, ha god beredskap, og ha nasjonalt eierskap til naturressursene. Da mener vi at det beste er en Sp/Ap-basert regjering.

– Da har vi gått runden, avslutter Vedum.