Minnesmerket til Benjamin Hermansen tagget ned: − Vondt å se

Minnesmerket etter 15 år gamle Benjamin Hermansen har blitt tagget ned – to dager før 10-årsmarkeringen for angrepene 22. juli.

Tre medlemmer av den nynazistiske gruppen Boot Boys ble dømt til fengsel for medvirkning til drapet på 15-årige Benjamin Hermansen på Holmlia i Oslo i 2001.

Tirsdag oppdaget en mann i nærområdet at ukjente gjerningspersoner har skrevet «Breivik fikk rett» på Benjamins minnesmerke.

Taggingen skjer to dager før 10-årsmarkeringen etter angrepene 22. juli 2011.

– Benjamins minnesmerke er tagget ned med referanse til 22. juli-terroristen. På dagen Id-feiringen starter. Det er forkastelig, og viser at farlige holdninger fortsatt sirkulerer. Politiet må ta dette på alvor. Og sammen må vi si ifra og si imot, skriver Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre på Twitter.

I en pressemelding tirsdag skriver Oslo politidistrikt at de oppretter sak. Etterforskningen vil også omfatte straffebestemmelsene om hatkriminalitet.

Det var Aftenposten som meldte saken først.

VG møter statsminister Erna Solberg (H) ved minnesmerket på Holmlia tirsdag.

– Det er vondt å se at i en tid hvor vi alle fokuserer på 22. Juli, hvor minnene om det hatet som var den gangen står sterkt, at man da klarer å tilgrise det første symbolet på noen som ble drept for rasisme i Norge. Det er utrolig leit. Jeg blir litt forbannet, sier Solberg.

Flere folk fra nærmiljøet er også til stede. De har forsøkt å fjerne påskriften med white-spirit og en slipeskive.

Solberg legger til at hun mener hendelsen viser at det trengs mer politisk arbeid for å bekjempe hatytringer.

– Jeg trodde og alle trodde at 22. juli var et endringspunkt for folks holdninger, sier hun.

VASKET AV: Da VG kom til stedet tirsdag, hadde folk fra nærmiljøet forsøkt å vaske bort påskriften. Statsminister Erna Solberg var også til stede. Foto: Aleksander Mylkebust / VG

– Har du gjort nok for å bekjempe disse holdningene som statsminister de siste åtte årene?

– Jeg tror ingen av oss kan si at vi har gjort nok, når holdningene sprer seg. Samtidig mener jeg at vi har gjort mye, sier statsministeren.

– Når dette sprer seg og øker, må vi alltid lete etter hva mer kan vi gjøre, og hvordan kan vi forebygge slike holdninger.

Drapet på Benjamin vekket sterke reaksjoner i befolkningen. Bare dager senere samlet 40.000 mennesker seg i Oslo sentrum i et fakkeltog mot rasisme.

Jonas Gahr Støre sier til VG at det går en linje fra tankegodset som lå bak drapet på Benjamin i 2001 til terroren 22. juli 2011.

– Denne taggingen viser at holdningene fortsatt sirkulerer der ute og vi ser det daglig på nett, sier Jonas Gahr Støre til VG.

– Hva sier det om Norge at vi fremdeles ser slike ting 20 år etter drapet på Hermansen og ti år etter 22. juli?

– Dette har vi sett og vi ser det daglig på nettet og i andre sammenhenger der det uttrykkes hets, hat og konspirasjonsteorier. Det sier noe om at Norge har et langt stykke igjen å gå. Vi må bruke 22. juli 2021 til å forplikte oss til å aldri tie og aldri glemme, sier Støre.

– Hjertet til Holmlia

«Dette er forkastelig. Minnesmerket til Benjamin Hermansen har blitt tagget ned av rasister», skriver Johannes Dvorak Lagos på Twitter. Det var han som oppdaget taggingen, på vei til butikken tirsdag.

Lagos bor selv på Holmlia, like ved minnesmerket.

– Det var ganske forferdelig da jeg så det. På grunn av hva minnesmerket betyr og hva det representerer, sier Lagos til VG.

Han mener Holmlia samlet seg etter drapet for 20 år siden.

– Det er liksom hjertet til Holmlia.

– Også er det selve meldingen. Det som sto der, om at Breivik hadde rett. Det skar liksom veldig i hjertet, forteller han.

Han mener det ser ut som at taggingen er gjort med en ferdiglaget sjablong, og tror derfor det kan være sannsynlig at taggerne kan ha gjort det samme flere steder på Holmlia og i byen.

– Det er ekkelt at de har kommet hit og tagget rundt. Men man skal ikke se bort ifra at de kan ha gjort det samme flere steder.

20-årsmarkeringen for drapet på Benjamin Hermansen fant sted 26. januar i år. Lokalmiljøet markerte dagen med ett minutts stillhet klokken 11.59 og digital fakkellenke.

Holmlia beboer Kristina Lie-Hagen reagerte umiddelbart etter at hun så bildet av taggingen i sosiale medier. Hun tok med seg white-spirit og en gammel strømpebukse og dro rett til minnesmerket for å forsøke å vaske vekk skriften.

-- Jeg tenkte at det der skal vekk så fort som mulig, for dette er vår plass. De skal ikke få ta seg til rette her, sa Lie-Hagen til VG.

Hun fikk blant annet hjelp av en forbispaserende som hentet en slipemaskin.

Alt ble ikke borte, men teksten er uleselig, noe Lie-hagen mener er det aller viktigste.

– Her bor ungene våre og her bor vi. Vi skal ikke bare sitte å se på det her.

Har etterlyst oppgjør med høyreekstremisme

– Tidspunktet er ikke tilfeldig. Det er avskyelig og er gjort for å provosere, sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap) til VG.

Ifølge byrådslederen viser hærverket at ekstreme holdninger fører til handlinger.

– Personen eller personene som har gjort dette har det samme tankegodset som nynazistene som drepte Benjamin og holdningene som lå bak 22. juli. Dette viser at det er behov for å diskutere disse holdningene, sier Johansen.

AUF-leder Astrid Hoem sier til VG at handlingen er forkastelig.

– Høyreekstremismen drepte Benjamin. Sprengte regjeringskvartalet. Drepte våre venner. Drepte Johanne. Og angrep Al-Noor-moskeen. Og den lever fortsatt midt blant oss. Vi kan ikke være stille når den viser seg gang på gang. Vi må fornye løfte vårt etter 22. juli om å aldri glemme, men nå må vi aldri tie også, sier Hoem.

AUF har etterlyst et kraftigere politisk oppgjør med høyreekstremismen. På spørsmål om hun mener det trengs det i Norge, svarer statsminister Erna Solberg at det er en utfordring at PST har begrensede muligheter til å samle inn informasjon.

– Vi er også nødt til å jobbe med det holdningsskapende arbeidet. Forhåpentligvis så vil vi få enda sterkere det inn i skolen. 22. juli er jo et område, en sak som skal behandles i skolen. Det skal undervises om. Det skal i forbindelse i konteksten hatytringer, rasisme og høyreekstremisme.