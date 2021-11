Stykke for stykke renser Kajsa sin del av kysten. Haugene med søppel vokser dag for dag.

Kampen mot plasten

Rodrigo Freitas (tekst, foto og presentasjon)

Publisert: Nå nettopp

Det er tidlig morgen, og den søvnige havnen venter på solstrålene som fortsatt gjemmer seg bak fjellet. Når livet i nord sakte beveger seg fra natt til dag, legger en seilbåt ut mot åpen hav.

Om bord er en gjeng unge, frivillige som har lagt hverdagen bak seg for et par måneders tid. De har mønstret på for å bidra til at norskekysten blir litt renere. Organisasjonen bærer det symbolske navnet «In the same Boat».

Iben Jeppesen (23) har knapt gnidd søvnen ut av øynene når han raskt tar trappene opp til cockpiten. Han vil være der når mannskapet setter seil.

– Det er noe eget med å bo på en båt, du føler deg ikke bundet til noe bestemt sted. Du kan dra hvor du vil, og du føler deg fri, sier han.

Det er femte året på rad at ITSB tiltrekker seg frivillige fra hele verden for å kjempe mot en av de største miljøtruslene i vår tid. I løpet av disse årene har mer enn 200 frivillige samlet cirka 1000 tonn søppel fra avsidesliggende områder langs norskekysten, ifølge organisasjonen.

Seilbåten Fonn er deres hjem. Den er brukt som en flyttbar base som kan nå forurenset områder langs kysten. Når mannskapet kommer til et nytt område, bruker de mindre arbeidsbåter til å bevege seg mellom øyene og transportere søppelet.

– Vi gjør en forskjell for fugler og dyr som lever på øyene, men man må jo fortsette å kjempe for å stoppe selv problemet. Altså, at plasten havner i havet, forteller Kajsa Haabet (21).

Oppvokst i nærheten av skog og hav, ble Kajsa bevisst fra en tidlig alder på konsekvensene overforbruk medfører naturen. Sammen med hennes venner lærte hun stadig mer om aktuelle miljøproblemer.

– Vi elsket å være ute i naturen, og så begynte vi å lære mer om den. Da startet vi også å høre mer om miljøproblemer. Da får man lyst til å engasjere seg. Etter hvert ble jeg med i Natur og Ungdom og startet eget lokallag på Hamarøy i Norland og har siden det jobbet aktiv med miljøproblemer.

Selv om Norge har en av verdens lengste kystlinjer, er det antatt at bare mellom 5–15 prosent av den har sluppet unna plastsøppel. Mye av plasten som er funnet langs kysten har ligget der i flere år, noen ganger flere tiår. Mer søppel er ventet, ettersom den globale produksjonen av plast øker, mens kapasiteten for å håndtere søppelet ikke klarer å holde tritt.

De frivillige seiler båten Fonn mot første stopp på renseruten. Fra cockpiten ser Iben ut mot åpent hav. I det fjerne skimter han Bolga. De neste ukene skal de rydde plast i området rundt øya.

Kajsa står alene og speider ut over det tomme landskapet. Ikke et menneske er å se. Hun setter fra seg den tunge plastposen hun bærer, og tar frem walkie-talkie.

– Rolf, dette er Kajsa, er du der?

– Kajsa, dette er Rolf, jeg hører deg.

– Vi er klare til å bli plukket opp på det avtalte stedet.

– Jeg henter de som er på nordsiden av øya først. Er på vei mot dere om ti minutter. Vær klare da, tidevannet synker!

Ombord i Bruce, en arbeidsbåt med 600 hestekrefter, står mannskapet tett sammen inne i kahytten og ser på en skjerm. Båtkaptein Rolf-Ørjan Høgset sjekker vindretninger, tidevann, strømmer og topografi, og krysser av hvilke områder som allerede er ryddet av lokale frivillige.

Deretter er det bare å komme seg på land og starte å plukke søppelet. Det skal de frivillige gjøre i de neste 5 timene.

– Det er noe eget å kjenne på det at man bruker musklene. At man faktisk må skikkelig kjempe for å bidra, og at vi ser resultatet så fort. Det å jobbe med miljøsaker tar tid og det blir ofte mange timer foran pc-en. Da er det deilig å få brukt kroppen fysisk for å gjøre en forskjell, sier Kajsa.

De fleste som melder seg til tjeneste for ITSB, gjør det for en periode på minst to måneder. De lærer seg å bo sammen på en seilbåt, og hvordan de skal rydde svært værutsatte og utilgjengelige områder med spesialutstyr. Det er et risikofylt arbeide for dem som ikke vet hvordan det skal gjøres.

Info Fakta om marin forurensning/forsøpling: 77 prosent av plasten som blir funnet langs norskekysten, kommer fra Norge. 46 prosent fra fiskeindustrien og 15 prosent fra forbrukerne. Kilde: Miljødirektoratet Beregninger viser at det er produsert over 8.3 milliarder tonn plast siden 1950-tallet. 60 prosent av plasten endte enten på en søppelfylling eller i naturen. Kilde: FNs Miljøprogram (UNEP) Hvert år ender over åtte millioner tonn plast i alle verdens hav. I løpet av de neste ti årene, vil søppelet som til slutt havner i havet, nå 22 millioner tonn, i verste fall så mye som 58 millioner tonn i året. Kilde: National Geographic Vis mer

Hvert år ender minst åtte millioner tonn plast i verdens hav, hvor det forurenser og truer dyrelivet. Mesteparten av søppelet ligger stille på havets bunn, men det som ligger på overflaten flytter seg med vind og strømmer til det når en kyst. Å transportere vekk all plasten som befinner seg langs kystlinjen, er en jobb som krever både tid og krefter.

– Jeg har plukket mye strandsøppel før, men at vi klarte å samle en så stor haug, så fort, det var jeg ikke forberedt på. Det sier også noe om hvor effektivt det er å rydde søppel med Bruce og frivillige, forteller Kajsa.

De siste 25 årene har mer enn ni millioner mennesker ryddet kysten i over 100 land.

I Norge har frivillige samlet mer enn 9000 tonn plast fra norske strender siden 2011, ifølge Norsk senter for oljevernberedskap og marint miljø. I mange kommuner er strandrydding blitt en årlig begivenhet.

Ved siden av å rense vanskelig tilgjengelige kystområder for søppel, ønsker ITSB å støtte og å styrke det engasjementet som allerede finnes for strandrydding i norske kommuner. De inviterer lokale frivillige, studenter, politikere og andre entusiaster til en dag med rydding.

– Vi ønsker først og fremst å fortelle hvor mye søppel det er, og hvor det kommer fra. Men vi ønsker også å inspirere folk til å delta i opprydningen, sier Rolf-Ørjan Høgset, leder og grunnlegger av ITSB.

Organisasjonen vil gjerne gi ungdom muligheten til å oppleve naturen og samtidig øke bevisstheten rundt hvordan mennesker påvirker den.

– Det er viktig at alle mennesker forstår sin rolle i naturen. Selv om du bor midt i en by og aldri går noe sted du ikke har asfalt under føttene, er du en del av den, sier Rolf.

Plasten de frivillige finner, fyller Bruce til randen. Da vender de snuta hjemover. Klærne stinker av råtten tang og døde sjødyr som er funnet blant søppelet. Båten Bruce blir losset og vasket tilbake ved basen. Dressene også.

De frivillige kan endelig ta av seg de gjennomsvette klærne og henge dem til tørk. Rolf jobber seg gjennom hundrevis av ubesvarte e-poster og administrativt arbeid, mens de andre i mannskapet planlegger resten av dagen.

De tilbringer hele døgnet sammen, spiser, bader, går turer. Fra morgen til kveld ser de de samme ansiktene og hører de samme stemmene. De lever som i en boble.

Telefonene legges ofte til side, og den konstante oppmerksomheten på sosiale medier blir avbrutt av noen toner fra en ukulele. Det unge mannskapet prøver å ta igjen noe av den etterlengtede kontakten med andre, som coronapandemien satte en stopper for.

– En lang dag er over. Vi lager middag sammen. Vi er bevisste på hva vi har gjort i dag: Vi har utgjort en bitte liten forskjell, og vi har gjort det sammen, sier Iben entusiastisk.

Etter en lang dag på sjøen hopper Jonathan, Iben og Finn i det iskalde vannet i havnen. I mens har Kajsa og Rolf vært ute og fisket, så dagens middag blir - fiskesuppe. Og så venter alle tålmodig – på nordlyset.

Prosjektet er støttet av Fritt Ord