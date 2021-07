LANGE KØER: De siste fire dagene har Ørsta og Volda talt 97 positive coronatilfeller. Tirsdag denne uken ble det klart at flere hadde blitt smittet på sosiale arrangement i løpet av helgen. Foto: Morten Hjertø

Utbruddet i Ørsta og Volda: − Vi har ikke kontroll

ØRSTA/VOLDA (VG) Smittesporere jobber på spreng for å få kontroll på det store corona-utbruddet i Ørsta og Volda, mens restaurant- og hotellavbestillinger renner inn i Volda sentrum.

Av Ylva Schwenke

Publisert: Nå nettopp

Sunnmørskommunene Ørsta og Volda grenser til hverandre, og deler på mye. Teststasjon for corona, for eksempel. Den ligger rundt tre minutters kjøring fra flyplassen i Hovdebygda i Ørsta, og bare i løpet av fredag har rundt 700 mennesker testet seg der.

Det er ny rekord. En dobling av maksantallet som har vært før.







FULL SVING PÅ TESTING: Folk fra både Volda og Ørsta jobber sammen for å få kontroll på smitten. I helga får de også testehjelp fra nabokommunene. Foto: Morten Hjertø

Fredag ble det klart at minst 97 er smittet i kommunene denne uken, ifølge kommuneoverlegen. Smittetallene går imidlertid ned. Torsdag testet 61 personer positivt for corona, mens fredag var tallet 16.

Økningen sees på den lange køen ned og ut på hovedveien. I flere av bilene sitter det man kan kalle «unge voksne».

I en av dem venter gravemaskinsjåfør Brynjar Egset (20) på sin tur.

– Hvorfor skal du teste deg i dag?

– Jeg var vel på fest i helgen, da, svarer 20-åringen.

DOBBELTSJEKKER: Brynjar Egset tester seg for andre gang, etter at han hørte at den første testen kunne vise falsk negativt. Foto: Morten Hjertø

Egset sier at har vært på hjemmefest, og ikke utestedet My Kitchen, som har fått mye medieomtale de siste dagene. Volda kommune har besluttet å anmelde utestedet. Flere av de som har testet positivt kan spores tilbake til å ha vært på My Kitchen lørdag kveld. VG har forsøkt å komme i kontakt med My Kitchen, men har ikke lykkes. da k

Egset opplever situasjonen som hektisk.

– Plutselig var det masse smitte her, hvor vi nesten ikke har hatt noen ting. Jeg er ikke redd, men dette er ikke kjekt, sier Egset, som tar sin andre test, etter å ha testet negativt tirsdag denne uken.

Kommuneoverlege Marte Vaage Øie har i løpet av de siste dagene fått nesten 300 ukjente numre plingende på mobilen.

KOMMUNEOVERLEGE: Marte Vaage Øie er kommuneoverlege i både Volda og Ørsta, og sier at de som jobber med testing og smittesporing gjør en fantastisk innsats. Foto: Morten Hjertø

– Det har vært heftige dager, og jobbing fra morgen til kveld. Det er uoversiktlig, sier hun.

– Jeg har hørt at dere jobber i 12 timer om dagen?

– 12 timer? Jeg tror ikke jeg har hatt en eneste dag der jeg har jobbet 12 timer siden tirsdag. 15 er et minimum, sier hun.

Øie sier det er en utfordring å ha et så stort smitteutbrudd midt i ferieavviklingen, og at de ikke hadde klart seg uten de som valgte å avbryte ferien for å hjelpe til med testing og sporing.

– Vi har ikke kontroll, og ligger dårligere an enn det vi skulle ønske vi gjorde. Men vi gjør vårt beste for å nå alle så fort som mulig, sier kommuneoverlegen.

– Har ikke samvittighet til å gå hjem

Lisbeth Hoggen Totland og Elin Kleiven Nedrelid har begge avbrutt ferien for å hjelpe til med smittesporingen.

RINGER FLERE HUNDRE PER DAG: Lisbeth Hoggen Totland (t.v.) og Elin Kleiven Nedrelid jobber til vanlig på legevakten. Nå er de en del av de mellom tre og fire personene som jobber og avlaster hverandre med smittesporingen. Foto: Morten Hjertø

Telefonene går i ett, men det er god stemning inne på det lille kontoret de deler ved siden av teststasjonen. Også de jobber i alle fall halve døgnet.

– Det er ingen som tvinger meg til å være her, men jeg har ikke samvittighet til å gå hjem, sier Totland.

Totland sier de unge har vært flinke til å melde hverandre, og hun skryter av at de ofte har testet seg allerede før smittesporingen får ringt dem. Flere legger ut at de har fått corona på Facebook og Snapchat, for å melde ifra til alle de har vært med, forteller hun.

Næringslivet rammes

Coronautbruddet merkes i Volda sentrum. Både den familieeide restauranten Brør og Volda Turisthotell har gått fra fulle bookinger, til betraktelig tommere hus.

BRØR: Daglig leder Tore Våde og restaurantsjef Håvard Gjersdal Våde er far og sønn. De har tatt vekk flere bord på uteserveringen for å gjøre det lettere å holde avstand etter utbruddet, men merker at det er færre som kommer. Foto: Morten Hjertø

– Fredag og lørdag bruker det å være fullsatt her. Avbestillingene har rent inn de siste dagene. Om noe ikke endrer seg må vi kanskje finne på noe lurt, som å tilby takeaway. Men vi vil helst slippe, forteller daglig leder på Brør, Tore Våde.

Også Eilif Halkjelsvik på Volda Turisthotell hadde alle 24 rommene på hotellet fullbooket. Nå er det fem-seks som huser folk.

– Alle som er her nå er fullvaksinerte. Jeg tror folk er skeptiske, men vi må bare gjøre det beste ut av det. Det er til og med noen som har ombooket til neste sommer, forteller han.

Etterpåklokskapens lys

Ordfører Sølvi Dimmen (Sp) i Volda sier situasjonen er trasig, og at kriseledelsen vil vurdere om det skal gjøres ytterligere tiltak på mandag. Tidligere har hun sagt at dette er den mest alvorlige situasjonen de har vært i.

– Jeg er ikke sint, men fortvilet og lei meg på alle sine vegne. Både de som er smittet og utestedet, og alle voldingene som nå må ta ekstra forbehold, sier hun.

ANMELDER UTESTED: Sølvi Dimmen sier de anmelder utestedet My Kitchen på bakgrunn av videoer fra utestedet lørdag kveld. Foto: Morten Hjertø

– Burde dere forberedt dere bedre på at noe slikt kunne komme?

– Etterpåklokskapen er jo den mest eksakte vitenskapen. Jeg vil ikke si at vi var dårlig forberedt. Men omfanget er stort, og ville vært vanskelig å takle om det var sommerbemanning eller ikke.

– Det hadde kanskje blitt lettere om det ikke var sommerbemanning?

– Jo, kanskje litt. Men det ville fortsatt vært utfordrende, mener ordføreren.