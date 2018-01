LYDHØR: Ap-leder Jonas Gahr Støre mener partiet kan fortsette med én nestleder, men utelukker ikke et ekstraordinært landsmøte for å velge ny dersom medlemmene ønsker det. Foto: Vågenes, Hallgeir

Ap splittet om nytt landsmøte

Flere av Arbeiderpartiets fylkeslag ser behov for et ekstraordinært landsmøte etter Trond Giskes avgang som nestleder.

– Etter min mening bør vi nå vurdere å innkalle til ekstraordinært landsmøte. Mange ute i organisasjonen er frustrere og oppgitte. Alle ser at dette dreier seg om mer enn varslersakene. Da er det kanskje nødvendig å samle partiets høyeste organ, skriver fylkesleder Sverre Myrli i Akershus Ap i en sms til VG.

Han viser til at fylkeslaget vil diskutere saken i et styremøte 17. januar.

Det er landsmøtet som annethvert år velger partiets øverste ledelse, og neste møte skal i utgangspunktet ikke finne sted før i 2019. Men enkelte fylkesledere åpner nå for å holde et ekstraordinært landsmøte før den tid.

Fylkesleder i Sogn og Fjordane Ap, Hilmar Høl, ønsker også et ekstraordinært landsmøte, meldte NTB tidligere mandag. Til VG sier han mandag kveld:

– Styret vil bruke tiden frem til landsstyremøtet på dette spørsmålet. Dette sa styret på møte mandag kveld.

Karianne Tung, leder i Trøndelag Ap, sa til NTB sist fredag at det kunne bli behov for et ekstraordinært landsmøte. Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med Tung mandag kveld.

Støre utelukker ikke landsmøte

Ap-leder Jonas Gahr Støre uttalte mandag at partiet kan fortsette frem til neste landsmøte med én nestleder. Han utelukker samtidig ikke et ekstraordinært landsmøte.

– Det er en krevende situasjon. Jeg er ydmyk for at hvis noen vil bruke våre vedtekter for å innkalle til et ekstraordinært landsmøte er det helt klare prosesser for det, sa Støre under pressekonferansen.

Blant de 15 fylkeslederne VG var i kontakt med mandag, hadde åtte av dem ikke konkludert, ikke tatt stilling eller ville ikke kommentere spørsmålet om ekstraordinært landsmøte enda. Det gjelder fylkeslederne i Troms, Telemark, Møre og Romsdal, Oppland, Finnmark, Østfold, Hordaland og Vestfold.

– Fylkesstyret i Troms har drøftet det uten å konkludere. Vi avviser det ikke og vil ta de videre drøftingene om dette internt, skriver fylkesleder i Troms Cecilie Terese Myrseth i en sms til VG mandag kveld.

– Styret i Østfold Ap skal drøfte situasjonen på styremøte på onsdag og så får vi ta det derfra. Jeg har ikke personlig konkludert angående behovet for ekstraordinært landsmøte, sier leder Stein Erik Lauvås i Østfold Ap.

Også leder Truls Vasvik i Vestfold Ap viser til et styremøte senere denne uken.

– Vi har ikke behandlet dette i styret enda, det skal opp på torsdag. Men min personlige mening er at det ikke trengs et ekstraordinært landsmøte. Nå er det viktig at Ap får holde fullt fokus på politiske saker, sier han.

– Ser ikke behovet

Leder Jon Rolf Næss i Aust-Agder Ap er enig med sin kollega i Vestfold og ønsker ikke et ekstraordinært møte. Han viser til at Hadia Tajik, som har delt nestledervervet med Giske, fortsatt har sitt verv.

– Vi har en nestleder, så får landsmøtet i 2019 vurdere om vi igjen skal ha to.

Heller ikke Frode Jacobsen i Oslo Ap eller Stanley Wirak i Rogaland Ap mener det er behov for noe ekstramøte nå.

Knut Storberget, leder i Hedmark Ap, sier han ikke har tatt til orde for et ekstraordinært landsmøte.

– Hedmark Ap har tillit til den ledelsen vi har og vil fokusere fullt ut på de politiske slag som skal vinnes, sier han.

Bjørn Tore Ødegården i Buskerud vil konkludere etter landsstyremøtet i slutten av januar:

– Jeg mener det ikke er behov for ekstraordinært landsmøte, men vil ha hele saken og håndteringen nærmere belyst i forbindelse med det ekstraordinære landsstyremøtet før jeg konkluderer.

– Trond har blitt forhåndsdømt

På spørsmål om hvordan de synes Giske-saken har blitt håndtert i partiet, velger de fleste fylkeslederne VG har vært i kontakt med å rose partiet.

– Jeg synes saken har vært håndtert bra, og det har vært nødvendig å bruke noe tid. Dersom ledelsen hadde konkludert raskt uten skikkelig håndtering, ville dette vært kritikkverdig, sier Stanley Wirak til VG.

Overfor NRK utdypet fylkesleder i Akershus Ap Sverre Myrli synspunktet om at saken dreier seg om mer enn varslersakene mandag kveld.

– Jeg ser nå, dessverre, at sentrale partifeller dessverre skriver ting på Facebook om Trond Giske og andre i partiledelsen som jeg ikke trodde var mulig å skrive om partifeller. Det virvles opp 20–25 år gamle ting om Trond Giske som ikke har noe med metoo og varslersakene å gjøre. Dessverre er det for mange i partiet som benytter anledningen til å sause inn andre ting enn det som har med varslersakene å gjøre, sier han.

Karianne Tung i Trøndelag Ap går også hardt mot lekkasjene.

– Måten anonyme kilder har lekket fra stortingsgruppen og hvordan mediene har brukt dette bevisst, har bidratt til en helt tydelig fremstilling og til at Trond har blitt forhåndsdømt. Og det fordi han faktisk har respektert vårt valgsystem om hva som skal skje når, skriver hun i en SMS til NTB.

Det har ikke lyktes VG mandag kveld å komme i kontakt med fylkesleder Karianne Tung i Trøndelag Ap, leder Bjørn Egeli i Vest-Agder Ap og leder Bjørnar Skjæran i Nordland Ap.

