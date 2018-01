HUSKER IKKE: Frp-leder Siv Jensen fastholder at hun ikke husker å ha blitt orientert om anklager mot stortingsrepresentant Ulf Leirstein. Foto: Morten Holm / Scanpix

NRK: Frp konfronterte Leirstein med «sexrykter»

Publisert: 23.01.18 18:46

2018-01-23

Assisterende generalsekretær Øistein Lid i Frp bekrefter at han i 2012 konfronterte stortingsrepresentant Ulf Leirstein med rykter om at han skulle ha deltatt i trekantsex med en partifelle.

– Jeg har vært kjent med et rykte om Ulf Leirstein fra 2012, som omhandlet trekantsex. Jeg konfronterte Ulf Leirstein med ryktene, og de ble avvist. Det var da ikke mulig å komme lenger i saken. Opplysningene om en mindreårig har jeg ikke vært kjent med før nå, skriver Lid i en tekstmelding til NRK.

Dermed bekrefter han at partiet allerede i 2012 var varslet om saker knyttet til Leirstein.

Øistein Lid ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor VG. Han ønsker heller ikke å svare på om han orienterte andre i partiet om samtalen med Leirstein.

– Varslet Jensen

Tidligere stortingsrepresentant Jon Gåsvatn hevder han varslet partileder Siv Jensen om Leirstein-saken på et møte på hennes kontor på Stortinget 26. november 2012. I NRK-programmet Dagsnytt 18 tirsdag kveld fastholdt Jensen at hun ikke kan huske denne samtalen.

– Jeg skjønner godt at dette fremstår underlig, men sannheten er at jeg ikke husker dette. Jeg har gått gjennom kalenderen min for denne perioden, og finner ingen spor etter dette møtet, sier Jensen.

Dette sa Siv Jensen om Leirstein-saken da den ble kjent:

– Jeg tror jeg ville reagert dersom jeg hadde blitt presentert for så alvorlige påstander, men jeg har ikke noe behov for å gå i polemikk med Gåsvatn om dette. Det er uansett på det rene at vi har sviktet som parti. Det er jeg den første til å beklage.

Varslet i epost

Også tidligere generalsekretær i Fremskrittspartiets ungdom, nåværende rådgiver for justisminister Sylvi Listhaug, Espen Teigen hevder han ikke husker å ha blitt varslet om de oppsiktsvekkende anklagene mot Leirstein.

Teigen ble varslet i en epost fra daværende nestleder Erik Nilssen i Sarpsborg Fpu om at Leirstein hadde et «nærstående intimt forhold» med en ung Fpu-gutt.

– Jeg synes det er trist og merkelig at de begge lider av en slik kollektiv hukommelsessvikt om disse hendelsene fra fem år tilbake, sier Gåsvatn til VG.

Siv Jensen innrømmer at saken ikke ble håndtert godt nok i 2012.

– Det viser seg at mange har visst uten at saken ble behandlet på skikkelig måte, det burde ikke skjedd, sier Jensen.