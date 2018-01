Dataangrep etterforskes som etterretningsvirksomhet

Publisert: 16.01.18 16:09

INNENRIKS 2018-01-16T15:09:32Z

PST mistenker at en fremmed makt sto bak dataangrepet mot Helse Sør-Øst.

Dataangrepet etterforskes som mulig brudd på straffeloven § 121, etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter, opplyser PST på en pressekonferanse tirsdag.

​Mandag 8. januar ble Sykehuspartner, som er en del av Helse sørøst, varslet om at det pågikk unormal aktivitet i datasystemene i regionen.

PST sier nå de mistenker at noen «til fordel for en fremmed stat samler inn opplysninger som, hvis de hvis de blir kjent for en slik stat eller for øvrig avsløres, kan skade grunnleggende nasjonale interesser som gjelder samfunnets infrastruktur, så som opplysninger om helseberedskap.»

PST sier etterforskningen tar sikte på å avsløre hvem som står bak angrepet, men ønsker ikke å peke ut hvilke, hvis noen, fremmede makter de mistenker.

Formålet bak datangrepet er heller ikke avklart.

– Å gi noen nærmere informasjon om hva vi står overfor er alt for tidlig å si, sier PSTs representant på pressekonferansen.

Etterforskningen er i en innledende fase, og at den beskrives som høyt prioritert. Flere offentlige myndigheter samarbeider om saken.

