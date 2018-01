Konkurransetilsynet frykter at det foreslåtte avgiftskuttet vil gjøre det mindre attraktivt for bryggerier å vokse. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Tilsyn sier nei til avgiftskutt for små bryggerier

Publisert: 21.01.18 03:14

Konkurransetilsynet går imot det foreslåtte avgiftskuttet på butikkøl fra små produsenter. De frykter forbrukerne vil tape.

Høringsfristen for Skatteetatens forslag til avgiftsendring gikk ut denne uken, skriver Dagbladet . Etaten foreslår 20 prosent reduksjon i avgift for de første 50.000 literne med øl, 15 prosent for de neste 50.000 og deretter 10 prosent og 5 prosent for like store volum.

Kuttet skal bare gis til bryggerier som leverer mindre enn 500.000 liter øl i året og gjelder kun øl med mellom 3,7 og 4,7 prosent alkohol.

– Vår bekymring er at den avgiftsreduksjonen som er foreslått og måten den er utformet på, kan svekke de små bryggerienes insentiver til å vokse, slik at konkurransen ikke blir så god som den kunne blitt, sier avdelingsdirektør Magnus Gabrielsen i Konkurransetilsynet . Han mener det vil bli mindre attraktivt å satse på vekst utover 500.000 liter, ettersom hele rabatten da bortfaller.

Bryggeri- og drikkevareforeningen, som først foreslå avgiftskuttet, er uenig med Gabrielsen resonnement. For en produsent som leverer 500.000 liter, tilsvarer besparelsen drøyt 1 krone per liter, mens den samlede avgiften før rabatt er 22,07 kroner per liter. Foreningen tror produsentene vil mene det er så lite at fortsatt vekst er mer attraktivt.