Statsråd Iselin (36): Jeg er kanskje den kjedeligste personen i verden

Publisert: 17.01.18 20:03

Venstres mest ukjente og yngste statsråd, Iselin Nybø (36) tror det blir minimalt med skandaler å berette om henne. Hun kaller seg selv et av verdens mest traurige mennesker.

– Jeg er kanskje den kjedeligste personen i verden. Ikke drikker jeg, ikke røyker jeg, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø til VG fra det nye statsrådkontoret i Kunnskapsdepartementet.

Hun er tildelt et adskillig mindre kontor enn kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), som sitter litt lenger inne i korridoren.

Men kontoret hennes er litt større enn det statssekretær og Fremskrittsparti-politiker Atle Simonsen har fått i samme etasje.

Trodde ikke på regjering med Frp

For under ti måneder siden hadde Nybø ingen tro på et regjeringsprosjekt der både Venstre og Fremskrittspartiet var med, uttalte hun på Venstre-landsmøtet i Ålesund-

Nå sitter hun der som statsråd i Kirkegata i Oslo - i et departement og en regjering der Frp er med.

Hun nølte knapt i tre sekunder på rad da statsminister Erna ringte sist tirsdag ettermiddag og tilbød henne jobben som minister for forskning og høyere utdanning.

– Du kan ikke si nei når statsministeren ringer og spør. Dessuten er dette et felt som er viktig for landet. Jeg brenner virkelig for utdanning. Uansett hva spørsmålet er, så er svaret kunnskap. Å få utvikle dette videre, er en unik mulighet og en ære å bli spurt om, sier Nybø til VG.

– Har skjedd så mye etterpå

– Du mente i mars 2017 at det var usannsynlig at Venstre skulle gå i regjering med Frp. Hvorfor har du endret syn på det?

– Nei, jeg har ikke endret syn på det. Når jeg sa det rundt landsmøtetider i fjor, så mente jeg det var usannsynlig med en regjering sammen med Frp. Uttalelsen var basert på at vi skulle gå til valg primært med sikte på en regjering der Venstre deltok sammen med Høyre og KrF.

– Så fikk vi det valgresultatet vi fikk. Deretter ble det en prosess i Venstre som har ført frem til der vi er nå. Det var ikke feil det jeg sa den gangen, men det har skjedd så mye etterpå, og jeg støtter beslutningen om å gå i regjering, svarer Nybø, som mener Venstre har en god tradisjon fra tidligere deltagelse i regjeringen når det gjelder å få gjennomslag i viktige saker for et lite parti, svarer Nybø.

Vil se på kompetansekravene for lærere

– Du var med på utsette innføringen av de omstridte kompetansekravene for at lærere skal fortsette å undervise. Vil du fjerne disse kravene?

– Jeg skal ikke svare på hvordan dette kommer til å bli ennå. Men jeg vil si at det siste ordet ikke er sagt i denne saken, svarer Nybø litt kryptisk.

Hun har hatt den samme samtalen med statsministeren som alle nye statsråder må i gjennom - der hun måtte legge frem ting fra fortiden som sjefen burde vite om.

Der skal det ikke ha vært fnugg av noen form for skandaliserte hendelser eller ting som ikke tåler dagens lys å berette om.

Var såvidt i gang som advokat

Den velutdannede politikeren som var nestleder i Stortingets utdanningskomité i siste periode, hadde ordnet seg advokatbevilling og jobbet to måneder som advokat da Erna ringte.

Hun har mannlig samboer, ingen barn, kommer fra Randaberg ved Stavanger, og skal altså jobbe med forskning og universitetssektoren.

– Universitetene og høgskolene er avgjørende for å skape et samfunn som utnytter de ressursene vi har på best mulig måte for fremtiden, sa Nybø i sin første offisielle politiske uttalelse etter at hun ble statsråd.