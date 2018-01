– KNAPT SETT MAKEN: Leder i Norsk presseforbund, Elin Floberghagen, er sterkt kritisk til Resetts tilbud. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Presseforbundet om Resett: – Massivt brudd på presseetikken

Publisert: 19.01.18 16:04

INNENRIKS 2018-01-19T15:04:05Z

Norsk Presseforbund reagerer sterkt på at nettstedet Resett skal ha tilbudt 400.000 kroner i betaling for historien om Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Dersom dette stemmer, er det et massivt brudd på presseetikken som vi knapt har sett maken til. Det er helt spesielt, sier leder i Presseforbundet, Elin Floberghagen, til NTB.

Torsdag kveld ble det kjent at Resett skal ha tilbudt den 26 år gamle mannen som Venstre-leder Trine Skei Grande skal ha hatt sex med på en fest i 2008, 400.000 kroner for historien. Det opplyser 26-åringen til VG .

– Anonym leser

I pressens Vær Varsom-plakat advares det mot betalingsjournalistikk: «Det er uforenlig med god presseskikk å ha betalingsordninger som er egnet til å friste mennesker til uberettiget å trå innenfor andres privatsfære eller gi fra seg personsensitiv informasjon,» heter det.

Resett-grunnlegger Helge Lurås bekrefter overfor VG at de har tilbudt penger mot intervju, men vil ikke si hvor mye. Overfor Journalisten hevder Lurås at pengene ikke skulle komme direkte fra dem.

– En anonym leser kontaktet meg og ville tilby pengene. Vi formidlet tilbudet videre, men det kan godt være vedkommende oppfattet det som et tilbud fra oss, sier han.

– Undergraver troverdigheten

Også andre eksperter på presseetikk reagerer skarpt på Resetts tilbud om betaling.

– Det kan ikke være særlig tvil om at dette er i strid med god presseskikk, sier tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold til NTB.

Det var Resett som først brakte ryktene om Trine Skei Grande ut i offentligheten under regjeringsforhandlingene på Jeløya. Saken ble spredt vidt i sosiale medier. Først da Grande selv valgte å stå fram og kommentere saken tirsdag, ble saken omtalt i tradisjonelle nyhetsmedier.

Også ekspert på offentlighetsloven og presseetikk, Gunnar Bodahl-Johansen, mener Resett har opptrådt forkastelig.

– Hvis dette er riktig, undergraver det troverdigheten til Resett fullstendig, sier han til Nettavisen .

Advarer mot betalingsjournalistikk

Kokkvold oppfordrer nå Elin Floberghagen til å bruke sin initiativrett og bringe saken inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Resett er i dag ikke medlem av Presseforbundet.

– Styret skal i mars drøfte hvilke medier som kan klages inn for PFU. Jeg vil avvente den diskusjonen før jeg vurderer saken videre, sier Floberghagen.

En av investorene bak Resett, Øystein Stray Spetalen, er også varamedlem til PFU. Det lyktes ikke NTB fredag å komme i kontakt med Spetalen.

Redaktør i Resett Helge Lurås sier fredag i NRKs debattprogram Dagsnytt Atten at han videreformidlet et tilbud til mannen fra en anonym leser.

– Jeg kan bekrefte at jeg videreformidlet et tilbud om en kompensasjon for å stille opp til et intervju. Det var ingen forutsetning om at det skulle skje på Resett, sier han.

Han mener saken om Trine Skei Grande er så spesiell at man her bør kunne betale kilder.

– Vi bruker lang tid på denne saken i Dagsnytt Atten, det er en meget spesiell sak, det dreier seg om en toppolitiker, og en minister i regjeringsutnevnelsesøyeblikket, sier Lurås.

Finansmann

En annen av Resetts investorer, finansmannen Jan Haudemann-Andersen, ønsker ikke å kommentere saken.

– Jeg kan ikke blande meg inn i det redaksjonelle. Jeg ønsker mediemangfold, derfor har jeg investert i Resett, sier Haudemann-Andersen til NTB.

– Er det et tegn på sunn forretningsdrift å tilby kilder slike summer i betaling?

– Ja, det gjenstår jo å se da, sier Haudemann-Andersen, som framholder at investeringen i Resett er «veldig liten».