Moped i feil kjøreretning på motorvei - anmeldt for vold mot politiet

Publisert: 31.05.18 04:58

INNENRIKS 2018-05-31T02:58:12Z

En 27-årig mann kjørte natt til torsdag rundt fem kilomter i feil kjøreretning med moped på motorvei i Stavanger. Politiet betegner hendelsen som veldig farlig.

Politiet fikk flere meldinger om kjøring i feil kjøreretning på E39, den første klokken 00.27. Mannen stoppet ikke for politiet, som måtte tilkalle flere patruljer for å få føreren til å stanse. Nå er mannen arrestert, anmeldt for vold mot politiet.

– Føreren var ruset. Han ville ikke stanse da politiet påtraff ham, så vi fulgte på og fikk flere patruljer som fikk vedkommende til å stanse. Han kan ha kjørt ca fem kilomter i motsatt kjøreretning, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Karstein Tendenes, til VG.

– Det er veldig farlig, spesielt med tanke på kjøretøyet han hadde på en klasse A motorvei med 90 kilomter i timen. Men det var på en tid av døgnet med lite trafikk, sier operasjonslederen.

Etter å ha kjørt med moped på E39, stoppet mannen i Bekkefaret der han etter hvert utøvde vold mot politiet.

– Han satte seg kraftig til motverge da han skulle sette seg inn i politibilen, og gjorde dette ved flere anledninger. Nå sitter han i arrest og vil bli avhørt i løpet av dagen, sier Tendenes.

Mannen oppga først falsk personalia og har tidligere vært i befatning med politiet.