NRK: Russisk spion på møter med norske myndigheter

KJENT SAK: En rekke personer, som har hatt lederstillinger i Finnmark fylkeskommune, sier «det har vært en kjent sak» at den aktuelle personen i offisielle delegasjoner fra Nordvest-Russland har hatt en oppgave for det russiske sikkerhetspolitiet, i tillegg til rollen for å utvikle samarbeid over grensen.

Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix