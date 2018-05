HJEM: Øyvind Fredriksen skal endelig få den avskjeden familien har ønsket. I Polen er norske og polske myndigheter enige om at kisten skal sendes til Norge. Foto: PRIVAT

SAS: Øyvinds kiste skal sendes til Norge i neste uke

Publisert: 18.05.18 15:13 Oppdatert: 18.05.18 16:24

OSLO/GDANSK (VG) Øyvind Fredriksens (57) kiste sendes trolig hjem fra Polen midt i neste uke. Etter et møte i Gdansk i dag der polske og norske myndigheter deltok, ble det klart at den feilsendte kisten endelig skal hjem til familien i Norge.

– Det legges nå en konkret plan for å få båren hjem til Norge. Det er en veldig gledelig beskjed. Vi har snakket med pårørende som selvsagt deler gleden med oss over endelig å få kisten hjem. Samtidig har vi igjen uttrykt vår beklagelse over at noe sånt kunne skje, sier informasjon Knut Morten Johansen i SAS.

Øyvind Fredriksen døde 5.mai. Kisten skulle fraktes hjem til Mandal. På Gardermoen, på vei fra Tromsø til Mandal, skjedde en tragisk forbytting: En kiste som skulle Gdansk, ble stående igjen på flyplassen, mens kisten med Øyvind Fredriksen ble sendt til Polen. Dette skal ha skjedd torsdag forrige uke.

– Vi er sønderknuste og tomme, alle mann. Vi kan ikke forstå at dette virkelig har skjedd. Jeg tror ikke noen har opplevd dette før. Det er en uverdig behandling av en annen verden, sa sønnen Tomas Friberg til VG torsdag.

Nå vil familien kunne ta den avskjeden med Øyvind Fredriksen som de ønsket. Det var 57-åringen som selv ønsket å begraves i Mandal.

Granskingskommisjon

Informasjonssjef Knut Morten Johansen og SAS er svært glade for at det nå går mot en løsningen i saken om kisten som skulle sendes fra Tromsø til Mandal, men som endte i polske Gdansk.

– Vi er glade for at man har unngått at dette ble en rettslig prosess som ville forsinket hjemsendelsen ytterligere. I møtet i dag ble man enige om at når fakta er etablert vil det som gjenstår av den byråkratiske prosessen sluttføres. Det vil skje i løpet av de kommende dager. Nå legges det en konkret plan om hjemsendelse, sier Knut Morten Johansen i SAS.

Han opplyser at selskapet vil gjøre alt for at en lignende feilsending aldri skal skje igjen.

– Klokken 09 i dag tidlig satte vi ned en granskingskommisjon. Vi har ekstern bistand for å komme til bunns i hvordan dette kunne skje. Det holder ikke å granske seg selv i denne saken. Vi skal finne svar som gjør at det kan etableres rutiner og systemer som gjør at dette aldri skjer igjen, sier Johansen.

Øyvind Fredriksens sønn, Tomas Friberg, sier til VG fredag ettermiddag at han fortsatt ikke anser saken som løst.

- Jeg snakket med ambassaden i polen. Søknaden om å få ham opp av graven er fortsatt ikke levert polske myndigheter, og blir personlig overlevert av den norske konsulen mandag eller tirsdag neste uke. At han er hjemme neste uke, er fortsatt usikkert, sier Friberg.