TAR SLUTT EN GANG: En gang tar sommervarmen slutt - og da er det kanskje bare Syden som sikrer deg sol og varme, mener meteorologene. Foto: Stella Bugge, VG

Gislefoss jr.: – Fortsatt det beste tipset å dra til Syden for å sikre sol og sommer

Publisert: 29.05.18 02:48

INNENRIKS 2018-05-29T00:48:39Z

– Det viktigste er å nyte solen og varmen nå. Men vil du sikre deg stabil varme og sol i ferien, er fortsatt det beste tipset å dra til Syden, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

For to år siden advarte hans kollega, John Smits, mot den flotte perioden med sol og pent vær nettopp i månedsskiftet mai-juni. Han pekte på at dette kunne bety at sommervarmen ble «brukt opp».

Sjekk været på Pent.no

«Synd å bruke den opp»

Han pekte på at Norge ligger i utkanten av de sommervarme områdene i Europa, og at det varierer veldig hvor ofte den varme sommerluften kommer vår vei.

– Noen ganger skjer det bare én gang i løpet av sommeren, noen ganger to. I fjor skjedde det ikke. Så kan vi jo hevde, hvis vi bare får denne ene i sommer – at det er synd å bruke opp den anledningen så tidlig, sa han da.

Gislefoss mener at Smits har et poeng – men samtidig er han ikke villig til å spekulere om hvordan været kommer til å bli i for eksempel sommermåneden juli.

Høytrykk et annet sted

– Men det er jo slik at når høytrykk stabiliserer seg over oss en periode, så vil dette til slutt en ende ta. Og da står jo lavtrykkene klare til å komme inn over oss. Samtidig kan det jo hende at høytrykkene stabiliserer seg et annet sted, sier Gislefoss.

E24: Mot iskremrekord for mai!

For det vi vet, er at somrene i Norge er ustabile, påpeker han:

– Vi bor sånn til at lavtrykkene kommer vår vei. Samtidig er det mye fuktighet i atmosfæren som gjerne gir tordenvær og nedbør på varme dager.

Han mener norske meteorologer fortsatt står på rådet at det sikreste folk kan gjøre for å ordne seg sol og sommer, er å dra til Syden.

Litt som Lotto

StormGeo -senior Roar Inge Hansen mener det er feil å anta at sommervarmen blir brukt opp:

– Det blir som i Lotto. Har tallet 25 blitt trukket mange ganger de siste ukene, betyr det ikke at 25-kulen vil ha lavere sannsynlighet for å bli trukket fremover. Det er like stor sjanse.

– Men det vi vet, er at det er en viss tendens til at varm mai gir økt sannsynlighet for varmere juni, og kald mai gir en økt sannsynlighet for kald juni. Men slik persistens, som det heter, er sterkest i vintermånedene. Juli og august vil stort sett leve sitt eget liv i forhold til månedene forut.

OBS! Hetebølgen i Sør-Norge topper seg en av de kommende dagene. Ifølge Roar Inge Hansen i StormGeo vil vi på de varmeste plassene komme opp i 30–32 grader.

– Det er varmt, særlig tatt i betraktning av at folk i Troms og Finnmark kan oppleve bare 3–4 plussgrader og sluddbyger ned i fjellsidene, sier Hansen.