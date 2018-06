KNIVSTAKK: Drapet og knivstikkingen skjedde inne på Coop Obs på Sørlandssenteret i Kristiansand i juli i fjor. Foto: Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Drapstiltalt jente i Kristiansand skal ha søkt på nettet om knivstikking

NTB

Publisert: 01.06.18 09:08

16-åringen som er tiltalt for drap og drapsforsøk inne på Sørlandssenteret i fjor, leste om knivstikking på Lommelegen før drapet, ifølge Fædrelandsvennen.

Mandag starter rettssaken mot 16-åringen, som var 15 år da knivdrapet skjedde 26. juli i fjor.

Fædrelandsvennen skriver at jenta gikk inn på nettstedet lommelegen.no da hun våknet denne dagen. Der skal hun ha lest om knivstikking, og hvor det er mest alvorlig å stikke.

Senere på dagen dro hun til kjøpesenteret Sørlandssenteret, hvor hun stjal en kokkekniv på Coop Obs som hun brukte til å drepe 17 år gamle Marie Skuland , som var sommervikar i butikken. Hun knivstakk også en 24-åring og påførte henne kritiske skader.

Fortiden til den drapstiltalte jenta, og hva hun gjorde i forkant av drapet, blir et sentralt tema når saken skal opp i Kristiansand tingrett over helgen. Jenta bodde på institusjon, og i løpet av månedene før drapet flyttet hun mellom 17 ulike barnevernstiltak. I en rapport fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder slås det fast at det ble begått en rekke lovbrudd i behandlingen av 16-åringen.

– Etterforskningen har i første rekke dreid seg om å klarlegge hva som har skjedd. Hun ble pågrepet ganske raskt, og det er gjort tekniske undersøkelser og rettspsykiatriske undersøkelser. I tillegg er det gjort mange vitneavhør, sier statsadvokat Jan Tallaksen som er aktor i saken til NTB.

Den drapstiltalte jenta har erkjent straffskyld for grov kroppsskade, men ikke for drap og drapsforsøk.