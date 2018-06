PÅ VÆRNES: i januar 2017 kom de første om lag 300 soldatene fra US Marine Corps til Norge for roterende trening. Marinestyrken ønsker nå å doble sitt nærvær i Norge. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

SV krever åpenhet om USAs militære planer i Norge

Publisert: 08.06.18 13:15 Oppdatert: 08.06.18 14:07

BRUSSEL (VG) SV krever at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) diskuterer amerikanernes militære planer i Norge med Stortinget, før han inngår nye avtaler med USA.

– Det er på tide at regjeringen tar debatten ut i offentligheten, om hvor stort omfang av et amerikansk militært nærvær som regjeringen legger opp til. Det krever vi fordi Stortinget må få en sjanse til å påvirke omfanget, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Torsdag bekreftet forsvarsministeren overfor VG at Norge og USA skal inn i politiske samtaler om å utvide USAs tilstedeværelse i Norge.

– Vi har fått noen henvendelser fra USA, sa Bakke-Jensen.

Vil ikke gi detaljer

Men han nektet å være mer konkret, og ville ikke uttale seg om hverken omfang eller hvilken type styrker USA ønsker å trene i Norge med, eller hvilke investeringer de ønsker å foreta.

Fra før er det kjent at USA ønsker å doble antallet soldater fra US Marine Corps som kan trene med utgangspunkt på Værnes. Også investeringer og amerikansk nærvær på Rygge og Andøya skal være en del av diskusjonen.

Vet ingenting

– Stortinget har ingen informasjon om dette, men det er åpenbart flere ting på gang. Det er uro knyttet til rapporter om at amerikanerne tar over mer overvåkning av havområder i nord, som i så fall er knyttet direkte til nedleggelsen av Andøya flystasjon. Regjeringen har selv stilt Luftforsvaret i en situasjon hvor personellet nå søker seg bort og svekker evnen til at vi selv kan utføre denne tjenesten, sier SV-lederen.

Lysbakken sier at Norge heller burde investere mer i eget forsvar fremfor å slippe amerikanerne inn i større grad.

– Vi mener dette er en uklok og misforstått sikkerhetspolitikk som jeg sterkt vil advare mot. Det er i Norges interesse å dempe spenningen, og det gjør vi best ved å styrke vår egen evne til å håndheve vår suverenitet, sier Lysbakken.

– Gjemmer seg

– Regjeringa gjemmer seg bak hemmelighold og setter demokratiske mekanismer ut av spill når de lar Trumps USA dra Norge inn i den livsfarlige stormaktsrivaliseringa mellom Washington og Moskva, slår Rødt-leder Bjørnar Moxnes fast.

Han viser til at forsvarsministeren i interpellasjonen også nevnte atomvåpenpolitikken.

– Nå har NRK nylig avslørt at regjeringen har lurt Stortinget til å stemme gjennom bevilgninger til satellitter med bredbånd, uten å opplyse om at regjeringen i hemmelighet har inngått en avtale om USA skal få kommunikasjonsutstyr til blant annet amerikanske atomubåter, sier Moxnes, og legger til:

– En amerikansk general vedgikk at poenget med dette var å velte risikoen over på andre land og deres satellitter. Altså den høyst reelle risikoen for at land som føler seg truet av amerikanske atomubåter kan angripe satellittene for å nøytralisere atomubåtene som de oppfatter som truende.

Nasjonal kontroll

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, som er på NATOs forsvarsministermøte i Brussel, sier at Norge har nasjonal kontroll over disse områdene.

– Hvordan en partner orger seg fram før de tar kontakt med oss på politisk nivå, har vi ikke noe med. Vi er opptatt av å ta de politiske prosessene først, når det kommer forespørsler. Så legger vi det fram for Stortinget før det tas en avgjørelse og offentliggjøres. Dette er fora som SV har tilgang til, sier Bakke-Jensen.

– Er et slik at Norge må be USA om hjelp til havovervåkning fordi personell på Andøya nå slutter?

– Vi har vært åpne på at vi får en dipp i operasjonalitet når vi skifter kapasiteter. Det er utfordrende også nå når vi skal skifte maritime overvåkningsfly. Den operasjonen med overvåkningsflyene som nå kommer, er en helt ordinær operasjon som har vært her regelmessig over mange år. De allierte har flydd i nord i mange, mange år, sier Bakke-Jensen.

Han forsvarer også økt nærvær i nord med en endret sikkerhetspolitisk situasjon.

Pussig diskusjon

– Det gjelder ikke bare amerikanere, men også briter og andre lands soldater som øver i Norge, sier han.

Han synes det er en pussig diskusjon som foregår:

– Den ene dagen stiller man seg tvilende til om amerikanerne kommer oss til unnsetning, Den andre dagen er man i stuss på at de er i Norge og øver. Men USA viser nå at de stiler opp i alliansen, og at Nord-Atlanteren og nordområdene er viktig for å forsvare vesten, sier forsvarsministeren.