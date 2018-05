PÅ BAKKEN: I natt var ingen av Lufttransports ambulansefly i Finnmark operative. Dette bildet er fra Tromsø Lufthavn ved en tidligere anledning. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Slik vil Rødt stoppe luftambulanse-krisen: Ber Stortinget om hastevedtak

Publisert: 08.05.18 11:44 Oppdatert: 08.05.18 12:07

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-08T09:44:10Z

Bjørnar Moxnes (Rødt) vil stoppe luftambulanse-krisen i Nord-Norge ved å kaste ut den nye operatøren Babcock og la helsevesenet overta fly-driften. Nå frir han til de andre partiene gjennom å fremme et hasteforslag.

Moxnes kaller situasjonen med ambulansefly på bakken , for en nasjonal skandale.

– Onsdag morgen fremmer jeg et hasteforslag for Stortinget. Dersom flertallet er enig, kan Stortinget om få dager pålegge regjeringen å annullere kontrakten med Babcock, sier Bjørnar Moxnes til VG.

Hasteforslag

Rødt vil at Stortinget skal bruke en unntaksbestemmelse i reglementet som åpner for hastebehandling av forslag. Dersom flertallet er enig i prosedyren, kan det fattes et vedtak allerede i neste stortingsmøte, som er mandag.

Rødts forslag har tre deler:

** Stortinget ber regjeringen annullere kontrakten med Babcock, det svenske selskapet som skal overta ambulanseflyvningene fra someren 2019.

** Stortinget ber regjeringen videreføre dagens kontrakt med operatøren Lufttransport.

** Stortinget ber regjeringen utrede og forberede offentlig drift av luftambulansetjenesten slik at den blir en del av helseforetakenes øvrige ambulansetjeneste og beredskap, altså drives i offentlig regi, uten nye anbudskonkurranser.

Fremstår handlingslammet

– Helseminister Bent Høie fremstår handlingslammet, da må Stortinget ta grep, sier Rødt-lederen til VG.

Moxnes viser til hvordan Oslo kommune kastet ut det private selskapet Veireno da avfallshåndteringen kollapset:

– Veireno-skandalen er som en mild bris i forhold til dette. Her har noen helsebyråkrater forsøkt å spare noen kroner, men resultatet er at en avgjørende del av samfunnsberedskapen faller sammen. Du kan ikke sende et hjerneslag med hurtigruten. for å si det sånn, sier Moxnes.

Tappes for personell

Prosedyren med hastebehandling er den samme som ble benyttet for å stoppe statsråd Sylvi Listhaug (Frp) og retur av mindreårige asylsøkere høsten 2017.

– I Nord-Norge er fly og lufttransport avgjørende for å redde liv og helse. For hver dag som går og fly står å bakken, tappes luftambulansetjenesten for personell og kompetanse som er avgjørende for å kunne operere under ekstreme forhold som det kan være i Nord-Norge, legger han til.