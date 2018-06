TANK TIL BESVÆR: Anita Loe er veldig glad for å få fjernet oljetanken som har ligget under bakken siden 1948. Her sammen med svigersønnen, Vidar Jensen (t.v.) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen. Foto: Frode Hansen

Kutter strømregningen med 20.000 kroner

Publisert: 11.06.18 07:58

Rundt 50.000 huseiere har ennå ikke byttet ut oljetankene og oljefyren sin. – De begynner å få dårlig tid, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

1. januar 2020 blir det forbudt å fyre med fossil olje: Alle landets oljefyrer må fases ut innen den tid.

– Jeg vil sterkt anbefale dem å komme i gang. Det er i år du kan få mye i offentlig støtte, inntil 50.000 kroner avhengig av hvilken varmeløsning du bytter til. Neste år halveres støtten til utfasingen og den fjernes helt i 2020, sier Elvestuen.

– En stor lettelse

Vi er på besøk hos Anita Loe i Krokstadelva i Buskerud, som er en av dem som nå blir kvitt den store oljetanken i bakken utenfor huset sitt.

– Det var en stor lettelse. Den har ligget der siden 1948, og jeg har vært så spent og redd for å se om den var hel eller om det hadde lekket olje i grunnen. Heldigvis var det ingen forurensing, sier Loe.

Hun tok kontakt med et varmepumpeselskap, som organiserte hele utskiftningen.

– Å ha en oljetank i hagen innebærer også risiko for lekkasjer og lokal forurensing med mulig oppryddingsansvar, sier Elvestuen.

– Vi hadde oljefyr og mange radiatorer. Vi valgte å gå over til en luft til vann-varmepumpe, som gjør at vi kan beholde radiatorene: Nå er det varmt vann som går rundt i stedet for olje, sier Loes svigersønn, Vidar Jensen, som har hjulpet henne.

Han sier utskiftningen, inkludert gravearbeidet, el, og det nye anlegget, kostet 208.000 kroner.

– Så får vi støtte fra Enova på 40.000 kroner. Da kommer kostnaden ned i 168.000 kroner. Vi har et relativt stort hus, så de med mindre hus vil få en mindre regning, sier han.

– Det er mye penger, men fy søren så mye lavere utgifter jeg får, sier Anita Loe:

Kutter kraftig i CO₂-utslippene

– Samlet årlig kostnad for olje og strøm har vært over 30.000 kroner. Nå vil de årlige energikostnadene bli på under 10.000 kroner. Det er over 20.000 kroner mindre i året, sier hun fornøyd.

– I tillegg så er dette et av de største tiltakene en husstand kan bidra med for å få ned klimautslippene, sier daglig leder Richard Granskogli i Energiverket AS, som har levert varmepumpen til Loe:

– Å gå over fra oljefyr til luft til vann-varmepumpe utgjør i en reduksjon i CO₂-utslipp tilsvarende årsforbruket til fire biler. Hvis man vrir til bergvarme. utgjør skiftet CO₂-kutt tilsvarende åtte biler, sier Granskogli.

I tillegg til oljefyrene, så er det 40.000 parafinkaminer der ute i norske hus.

Bare 10.000 har skiftet

Elvestuen viser til tall fra Enova som forteller at det mellom 2012 og 2017 bare er 10.000 oljefyreiere som har byttet oppvarmingskilde.

– Det betyr at tempoet i oljeutfasingen mer enn må tidobles det drøye halvannet året som er igjen før forbudet trer i kraft om alle skal komme i mål, sier han.

Granskogli bekrefter at det skjer noe. De har spesialisert seg på å bytte ut oljefyrer med varmepumper og har opplevd en firedobling i omsetning.

Enova opplever også veldig stor pågang om oljefyrer til sin svartjeneste, med over 1000 henvendelser bare i april.