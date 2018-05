Tromsø 30. mai: Sjekk den vær-forskjellen!

Publisert: 30.05.18

INNENRIKS 2018-05-30T10:34:10Z

Disse to bildene er tatt på nøyaktig samme dag, med ett års mellomrom.

Slik så det nemlig ut for nøyaktig ett år siden, på Vervarslingen i Tromsø. Da ble det målt fire centimeter med nysnø. I dag så det ganske annerledes ut.

– Det er kjempestore forskjeller fra år til år. 30. mai i fjor var det kaldt, og det kom faktisk snø, forteller meteorolog Signe Alvarstein ved Meteorologisk institutt til VG.

Ifølge meteorologen er det ikke uvanlig at det svinger så mye fra år til år, men sier det er en trend at sommeren kommer tidligere og tidligere.

– Nå er det jo nesten forventet at sommeren skal komme i mai, men sånn er det jo egentlig ikke. Men vi ser at det blir mildere tidligere nå enn før, forteller Alvarstein.

Hun forteller videre at, til tross for meldinger om dårlig vær i nord, har temperaturen ligget over snittet.

– Det har vært en god mai måned her i Nord-Norge, og vi har ligget litt over normalen. I morgen blir det enda bedre vær med temperaturer opp mot 15 grader, avslutter hun.

Kan bli varmerekord i Oslo og Bergen

Både i Oslo og Bergen kan det bli gjort rekordmålinger for mai. Hvis temperaturen i Oslo vipper 29,9 grader, blir rekorden fra 27. mai 1889 knust.

Hvis det imidlertid blir varmere enn 29,8 grader i Bergen, blir rekorden fra forrige søndag slått.

– Prognosene antyder at hvis rekordene skal slås, skjer det i dag eller i morgen. Det er svært små marginer, sier vakthavende meteorolog Mariann Aabrekk i StormGeo.