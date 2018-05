E18 STOKKEBAKKEN: Her sees trafikken mellom Kragerø og Brevik. Det er ikke kameraer på strekningen hvor det er mest kø. Foto: Webkamera Statens vegvesen

Omkjøring og stor trafikk skaper kø på E18

Publisert: 21.05.18 15:36

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-21T13:36:35Z

Mange skal hjem etter pinseferien. Sammen med veiarbeid skaper det kø på E18 i retning Oslo.

– Køen begynner ved Dørdal i Telemark og strekker seg omtrent til Porsgrunn . Vi har en stengning på E 18. Stor trafikk og det at trafikken skal via Brevik gjør at det blir lang kø, sier trafikkoperatør John Slinning ved Vegtrafikksentralen Region Øst til VG.

E18 er stengt i forbindelse med utbygging og oppgradering av ny vei og bilistene sluses dermed inn på riksvei 354.

– Det løser seg opp når du kommer ut på E18 ved Kjørholt. Videre innover på E18 er det ikke kø, der går det veldig fint, sier Slinning.

Men hastigheten i Stathelle-området tippet han var nærmere gangfart.

– Deter snakk om en times forsinkelse fra Kragerø til Porsgrunn, legger han til.

Tett trafikk på E39

På E39 inn mot Bergen er det tett trafikk, og det blir neppe bedre når fotgjengere klokken 15 starter en aksjon mellom Nordhordalandsbrua og Vågsbotten.

– Det skal være en aksjon i Åsane i Bergen hvor aksjonister vil å frem og tilbake over et overgangsfelt. Aksjonen er for ny vei, sier Slinning.

Denne artikkelen handler om Trafikk

E18

E39

Porsgrunn

Kragerø

Åsane

Samferdsel