PÅ STEDET: I 18-tiden søndag sendte brannvesenet dykkere og luftambulanse til Fiskumvannet etter at en person havnet under vann. Foto: Bjørn Erik Nebell

Mann i 20-årene omkom i badeulykke i Øvre Eiker

Publisert: 03.06.18 19:20 Oppdatert: 03.06.18 21:47

INNENRIKS 2018-06-03T17:20:04Z

Mannen var bosatt i Buskerud, melder politiet til VG.

Dødsfallet skjedde på Sundhaugen ved Fiskumvannet i Buskerud .

– Det var i forbindelse med bading og ved et stupebrett. Vedkommende kom ikke opp av vannet og ble forsøkt funnet av publikum i området. Etter hvert hoppet politi ut i vannet for å finne ham. Det var brannvesenets dykkere som til slutt fikk han opp, sier operasjonsleder Arild Alfheim i Sør-Øst distrikt til VG.

Politiet har nå opprettet sak og skal undersøke hendelsen nærmere. De har varslet de pårørende.

Dramatikken startet i 18-tiden søndag. Politiet meldte på Twitter at brannvesenet sendte dykkere og luftambulanse til Fiskumvannet etter at en person havnet under vann.

Klokken 18.38 meldte politiet at en person er hentet opp av vannet og at det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet. Personen ble etter hvert erklært død.